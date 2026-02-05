লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অনুদান বৃদ্ধিতে খুশি প্রান্তিক মহিলারা, বেকারদের কাজ কই ? প্রশ্নে যুব-সাথী
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা 500 টাকা করে বাড়ানো হয়েছে ৷ বেকার যুবকদের জন্য বাজেটে যুব-সাথী প্রকল্পের ঘোষণা রাজ্য সরকারের ৷
Published : February 5, 2026 at 7:53 PM IST
আসানসোল, 6 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের আগেই বাংলার অন্তর্বর্তী বাজেটে বড়সড় চমক রাজ্য সরকারের । একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুদান বেড়েছে । অপরদিকে, যুব-সাথী প্রকল্পে বেকার যুবকদের ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । পাশাপাশি আইসিডিএস কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথাও জানানো হয়েছে । রয়েছে আরও নানা উপহার ৷ আর এসব নিয়েই মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে এল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে ।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে প্রান্তিক এলাকার মহিলারা খুশি । এই টাকা দৈনন্দিন কাজে অনেকটাই লাগবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা । যুব-সাথী নিয়ে বাসিন্দারা খুশি হলেও অনেকেই জানালেন, ভাতা নিয়ে কী হবে, চাকরি কোথায় ! আবার আইসিডিএস কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি হলেও মিড ডে মিলের কর্মীদের কিছুই বাড়েনি, তা নিয়েও অনেকে ইটিভি ভারতের সামনে উষ্মা প্রকাশ করেছেন ।
রাজ্য বাজেট ঘোষণা হতেই আসানসোলের চেলিডাঙা এলাকার মহিলাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে অনেকের মধ্যে আনন্দ দেখা যায় । রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, 500 টাকা করে ভাতা বাড়ানো হবে । আর এই টাকা ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার কাজেও লাগবে বলে জানিয়েছেন মহিলারা ।
ওই এলাকারই বাসিন্দা সবিতা দেবী বলেন, "আমার ছেলে উঁচু ক্লাসে পড়ে । লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকেই টাকা বাঁচিয়ে আমার ছেলেকে একটি টিউশন দিতে পেরেছিলাম । এবার আরও একটা টিউশন দিতে পারব । এই 500 টাকা বাড়ায় খুব খুশি হয়েছি ।" আরেক বাসিন্দা রাখি রায় বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম এই ভাতা যেন 2 হাজার হয় । তাহলে আরও খুশি হতাম । এই টাকা আমাদের সংসারে কাজে লাগে । আমাদের স্বামীর কাছে হাত পাততে হয় না । হাত খরচের টাকা আমাদের এতেই হয়ে যায় ।"
তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতার অঙ্ক বাড়ানো বা যুব-সাথী প্রকল্প চালু হওয়ায় খুশি হলেও কাজের দাবি করেছেন বাসিন্দারা । স্থানীয় এক বাসিন্দা ঝুমা বসাকের কথায়, "বেকারদের জন্য কাজের কী ব্যবস্থা হল ? কাজের ব্যবস্থা হলে আরও ভালো লাগত । ভাতা বাড়লে ভালোই লাগে । কিন্তু যারা বাড়িতে বসে তাদেরও কাজ চাই ।"
আইসিডিএস কর্মীদের ভাতা বাড়লেও বৃদ্ধি পায়নি মিড ডে মিলের কর্মীদের বেতন । স্থানীয় বাসিন্দা সোমা দেবী বলেন, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে খুশি । আরও বাড়লে আরও খুশি হতাম । তবে আমরা যারা মিড ডে মিলে কাজ করি তাদের বেতন বাড়ানো হয়নি । সেটা বাড়লে আরও খুশি হতাম । দিদি আমাদের দেখলে আমরাও দিদিকে দেখব ।"
মোটের উপর রাজ্য বাজেট নিয়ে খুশি প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া এলাকার মহিলারা । এখন দেখার এই ভাতা বাড়ানো রাজ্যে বিধানসভা ভোটে কতটা প্রতিফলিত হয় ।