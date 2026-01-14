নাচে-গানে টুসু পরব উদযাপন, রাতভর জাগিয়ে মকর সংক্রান্তিতে ঘরের মেয়েকে বিদায়

নাচে-গানে টুসু পরব উদযাপন, রাতভর জাগিয়ে মকর সংক্রান্তিতে ঘরের মেয়েকে বিদায়
সারা পৌষ মাস জুড়ে ঘরে ঘরে লোকায়ত গানে গানে টুসু আরাধনা করে আসছেন গ্রাম বাংলার মহিলারা ।
Published : January 14, 2026 at 2:54 PM IST
বাঁকুড়া, 14 জানুয়ারি: এক মাস ধরে ঘরের মেয়ে টুসুর আরাধনায় মেতেছিলেন গ্রামবাংলার মহিলারা ৷ আর মকর সংক্রান্তির সকাল থেকে চৌদল বা ভেলা সাজিয়ে নাচে গানেই চলল টুসুকে বিসর্জনের পালা ৷ উন্মাদনার মাঝেই তাই বিষাদের সুর বাঁকুড়া জেলার হরিয়ালগাড়া গ্রামে ।
রাঢ় বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির অংশ টুসু । দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, মিলন বিরহের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে । যুগ যুগ ধরে ঘরের মেয়ে হিসাবে পূজিতা হয়ে আসছেন টুসু ৷ তাই তাঁর আরাধনার মধ্যেও রয়েছে গ্রাম্য সরলতা ।
সারা পৌষ মাস জুড়ে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে টুসু পরব পালন করেন মহিলারা । পৌষের শুরুতে ঘরে ঘরে মাটির তৈরি নতুন টুসু খোলা ধানের তুষ দিয়ে ভর্তি করে তা গাঁদা ফুল দিয়ে সাজানো হয় । প্রতি সন্ধ্যায় সেই টুসু খোলাকে ঘিরে বসে লোকায়ত চিরাচরিত সুরে গানে গানে টুসু আরাধনাই দস্তুর ।
গ্রাম্য জীবনের সাত সতেরো নিয়ে রচিত সেই গান মুখে মুখে প্রবহমান ধারায় বেঁচে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে । কালে কালে সেই গানের সুরে মিশে যায় সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ দর্শনের বিভিন্ন আঙ্গিক । জেন জি যুগের জীবন সংগ্রামের জটিলতা ও ব্যস্ততার ছোঁয়া বাঁচিয়ে আজও পৌষের সন্ধ্যায় রাঢ়ের বুকে কান পাতলে কানে ভেসে আসে সেই টুসু গানের চিরাচরিত লোকায়ত সুর ।
মঙ্গলবার ছিল টুসুর জাগরণ । শত শত বছরের রীতি মেনে রাতভর গানে গানে টুসুকে জাগিয়ে রাখা হয়েছিল ৷ বুধবার সকালে ভেলা নিয়ে নাচ সহযোগে গান গাইতে গাইতে স্থানীয় পুকুরে টুসুর বিসর্জন দিলেন মহিলারা । বিদায়বেলায় চোখ ভিজল সকলের ৷ টুসুকে বিদায় জানিয়ে সকলেই কামনা জানালেন, সামনের বছর আবার এসো মা ।
গ্রামবাসী শিখা বাগদি বলেন, টুসুকে একমাস ধরে ঘরে রেখেছিলাম ৷ পুজোর মতো প্রসাদ দেওয়া হত ৷ প্রত্যেকদিন গান হত ৷ ঘরের মেয়ে হিসাবেই টুসুকে মানা হয় ৷ আজ টুসুর বিদায়ের পালা ৷ মেয়ে চলে গেলে যেমন কষ্ট হয় তেমনই লাগছে আমাদের ৷ আর রাখতে পারলাম না টুসুকে তাই কষ্ট লাগছে ৷
আরেক গ্রামবাসী সরস্বতী বাগদি বলেন, "30 দিন জল ফুল দিয়ে টুসুকে জাগরণ করে রেখেছিলাম ৷ আজ টুসুকে বিদায় দিলাম তাই খুব কষ্ট হচ্ছে ৷ আবার পরের বছর টুসুর আসার অপেক্ষা করব ৷"