মানচিত্রেই নেই গ্রাম, ভোটের তালিকা থেকেও মুছে গেল বুথ ! ভুটিয়াবস্তির নিঃশব্দ অবলুপ্তির গল্প

মানচিত্রেই নেই গ্রাম, ভোটের তালিকা থেকেও মুছে গেল বুথ ! ভুটিয়াবস্তির নিঃশব্দ অবলুপ্তির গল্প
প্রকৃতির কোলে এক বিচ্ছিন্ন জনপদ । কিন্তু সেই প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিল গ্রামটিকে। আলিপুরদুয়ারের সবচেয়ে ছোট বুথ আজ ইতিহাস! অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 17, 2026 at 9:47 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 17 এপ্রিল: একসময় যেখানে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতেন 71 জন ভোটার, আজ সেখানে আর নেই কোনও মানুষ, নেই ভোটকেন্দ্রও ! নির্বাচন কমিশনের তালিকা থেকে চুপিসারে বিলীন হয়ে গেল কুমারগ্রাম বিধানসভার 1 নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, ভুটিয়াবস্তি বিট অফিস । কারণ জানলে অবাক হতেই হয়, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে হার মেনেই অস্তিত্ব হারিয়েছে গোটা গ্রাম ।
ভারত-ভুটান সীমান্তের পাদদেশে, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের গভীর জঙ্গলের মাঝে এবং জয়ন্তী নদীর ধারে ছিল ভুটিয়াবস্তির বাসস্থান । দুর্গম রাস্তা, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাতায়াত ! সব মিলিয়ে যেন প্রকৃতির কোলে এক বিচ্ছিন্ন জনপদ । কিন্তু সেই প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিল গ্রামটিকে ।
ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা হড়পাবান, সঙ্গে ভয়াবহ ভূমিধস- এই দুইয়ের জোড়া আঘাতে বালিপাথরে ঢেকে যায় ভুটিয়াবস্তি বিট অফিস । কার্যত অচল হয়ে পড়ে প্রশাসনিক কাঠামো । যদিও কয়েক বছর ধরে ভোট এলেই অস্থায়ীভাবে বুথ খোলা হতো, কিন্তু 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিন হড়পাবানের জেরে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে, সেখানে ভোটগ্রহণই সম্ভব হয়নি ।
তারও আগে থেকেই সমস্যা ছিল ভয়ঙ্কর । বর্ষাকালে জয়ন্তী নদীর জল বেড়ে গেলে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত গোটা গ্রাম । ভোটকর্মীদের পৌঁছনোই হয়ে উঠত চ্যালেঞ্জ । তার উপর বক্সার জঙ্গলে হাতি-সহ বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ, নিরাপত্তার ঝুঁকি ছিল চরমে । বুথ পাহারায় বনকর্মী, পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী- সকলের সমন্বয়ে চলত এক বিরল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ।
শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মেনে ভুটিয়াবস্তির 51টি পরিবারকে সরিয়ে দেওয়া হয় । প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে 15 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা । রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অধিকাংশ পরিবারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কালচিনি বিধানসভার মেচপাড়া চা বাগান এলাকায়, নতুন ঠিকানা 'বনছায়া' । কেউ কেউ আবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের মতো করে বসতি গড়েছেন ।
ফলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, যখন গ্রামই নেই, তখন বুথ থাকবে কী করে ? সেই কারণেই নির্বাচন কমিশন এবার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে এই কেন্দ্রটিকে । একসময় আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সবচেয়ে ছোট বুথ ছিল এটি, আজ সেটাই ইতিহাস।
তবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে মানুষের বেদনা। ভুটিয়াবস্তির পঞ্চায়েত সদস্যা বিন্দা ছেত্রীর কথায়, "আমি এখনও পঞ্চায়েত সদস্যা, কিন্তু কাজ করার মতো কোনও গ্রাম নেই । বৈঠকে ডাকা হয়, শুধু স্বাক্ষর করে ফিরে আসি । খুব কষ্ট হয় ।"
একই সুর শোনা যায় প্রাক্তন বাসিন্দা অর্জুন ছেত্রীর গলায়, "গ্রামটার কথা ভাবলেই চোখে জল আসে । এতদিন আগলে রেখেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হল । এখন আর সেই জায়গায় ফেরার উপায় নেই ।" রাজেন সোনার, যিনি জীবনের শেষ ভোটটি দিয়েছেন 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে, বললেন, "ওটাই ছিল আমাদের শেষ ভোট ভুটিয়াবস্তিতে । জন্মভিটে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, এটা মানতে খুব কষ্ট হয় ।"
তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইকের কথায়, "মানুষের নিরাপত্তাই প্রথম । হাতির তাণ্ডব, হড়পাবান- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল । তাই পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বুথটাও এখন আর নেই ।"
ভুটিয়াবস্তি আজ শুধুই স্মৃতি, মানচিত্রে হয়তো নাম আছে, কিন্তু বাস্তবে নেই কোনও অস্তিত্ব । আর সেই সঙ্গেই মুছে গেল এক টুকরো গণতন্ত্রের চিহ্ন, একটি ভোটকেন্দ্র, যেখানে আর কোনওদিন ভোট হবে না ।