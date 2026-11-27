বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মেলন, IIT খড়গপুরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর
Conference on AI and Robotic: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ গবেষণা করবে আইআইটি খড়গপুর ৷
Published : November 27, 2026 at 4:05 PM IST
মেদিনীপুর, 27 নভেম্বর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৷ যার নাম 'Scientific and Technological Synergy: A Cross-Disciplinary Approach to Support Human Welfare and Environment' (ICSTS 2026) ৷ যেখানে অংশ নেওয়া সংস্থাগুলির তৈরি রোবট আতিথেয়তায় অংশগ্রহণ করল ৷
পাশাপাশি, আইআইটি খড়গপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দু’টি পৃথক মউ (MoU) স্বাক্ষর করল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ৷
মূলত মানবকল্যাণ, পরিবেশের স্থায়িত্ব এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত সমসাময়িক সমস্যাগুলির সমাধানে আন্তঃবিষয়ক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানোই এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ৷ এই সম্মেলনে ভারত-সহ বিশ্বের আরও সাতটি দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং বিশিষ্টরা অংশ নেন ৷
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 14টি বিভাগের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের শুক্রবার ছিল শেষদিন ৷ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী, আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ৷
আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের জৌলুস আরও বৃদ্ধি করেন পর্তুগালের মিনহো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিকার্ডো সিলভেস্ত্রি, ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক পরেশচন্দ্র জানা, বিধায়ক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী শঙ্করকুমার গুছাইত, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য দীপক কর, রেজিস্টার জয়ন্ত কিশোর নন্দী-সহ অন্যরা ৷
মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের হাত ধরে ICSTS 2026-এর বুক অব অ্যাবস্ট্রাক্টস (Book of Abstracts) প্রকাশিত হয়, যা সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয় ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আইআইটি খড়গপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু’টি পৃথক সমঝোতাপত্র (Memorandum of Understanding বা MoU) স্বাক্ষর হয় ৷ এই সমঝোতা দু’টির মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
পাশাপাশি যৌথ গবেষণা, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের আদান-প্রদান, জ্ঞান বিনিময় এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক সহযোগিতার নতুন সুযোগ তৈরি হবে ৷ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি করেন পর্তুগালের মিনহো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিকার্ডো সিলভেস্ত্রি ৷ সম্মেলনের প্রধান বক্তা (Keynote Speaker) হিসেবে তিনি বিভিন্ন বিষয় ও আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ৷
অংশগ্রহণকারী গবেষক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে গবেষণামূলক অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞান বিনিময়ের উপর আলোকপাত করেন তিনি ৷ এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মোট 32 জন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের বক্তা (Plenary Speakers) অংশগ্রহণ করেন ৷ তাঁদের মধ্যে সাত জন আন্তর্জাতিক এবং 25 জন ভারতের বিশিষ্ট বক্তা রয়েছেন ৷
তাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় নিজেদের করা গবেষণার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ৷ পাশাপাশি, ছয়টি উপবিষয়ের অধীনে প্রায় 300টি গবেষণাপত্র মৌখিক ও পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয় ৷ এর ফলে গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও বিদ্বজ্জনদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়, আলোচনা এবং আন্তঃবিষয়ক মতবিনিময়ের এক সমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরি হয় ৷
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রায় এক হাজার 200 জন স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী এই সম্মেলনে যোগদান করেন ৷ এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রদর্শনী (Science and Technology Expo) ৷ এই প্রদর্শনীতে মোট 21টি স্টল স্থান পেয়েছে ৷
অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতীয় জাদুঘর (Indian Museum), ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (Archaeological Survey of India বা ASI), প্রাণিবিদ্যা সর্বেক্ষণ (Zoological Survey of India বা ZSI), উদ্ভিদবিদ্যা সর্বেক্ষণ (Botanical Survey of India বা BSI), আইআইটি খড়গপুর, WWF, ROBONIX, Jayjyoti, Jindal Steel-সহ বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ৷ এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, গবেষণামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও অর্জন তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া হয় ৷
এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপক কর বলেন, "বিভিন্ন টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে কীভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিবেকানন্দের মূর্তিতে উপর থেকে ফুল ছড়ানো যায়, সেটা এর দ্বারা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে ৷"
মউ স্বাক্ষর নিয়ে তিনি বলেন, "এর ফলে প্রায় তিন হাজার স্টুডেন্ট, রিসার্চ, মাস্টার্সরা স্কলারশিপরাও উপকৃত হবেন ৷ বিশেষ করে আজকের সম্মেলনে মেলা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হবেন তাঁরা ৷ এছাড়া এখানে আইআইটি-র সেন্টার তৈরি হবে ৷ বড় ধরনের টেকনোলজির আদানপ্রদান হবে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৷"
অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ৷ আন্তঃবিষয়ক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং জটিল সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি ৷
পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ গবেষণার বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন ৷ তাঁর এই প্রস্তাব দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও গবেষণামূলক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা ৷