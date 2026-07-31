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রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবিবার 8 ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, জানুন বিকল্প পথ

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে বিকল্পপথ ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি জারি ৷ বিগত কয়েকমাস ধরে চলছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ৷

Vidyasagar Setu Close
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবিবার 8 ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু ৷ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 31, 2026 at 6:09 PM IST

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কলকাতা, 31 জুলাই: আগামী 2 অগস্ট অর্থাৎ, রবিবার টানা 8 ঘণ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ জানা গিয়েছে, গত কয়েকমাস ধরে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে ৷ আগামী রবিবার তেমনই গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি সংক্রান্ত কাজের জন্য সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ আর সেই কারণে, কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সকাল 6টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে কোনওরকম যানবাহন চলাচল করতে পারবে না ৷

জানা গিয়েছে, বিদ্যাসাগর সেতুর দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হবে ৷ এর মধ্যে রয়েছে স্টে কেবল এবং হোল্ডিং ডাউন কেবল প্রতিস্থাপন, পাশাপাশি বেয়ারিং বদল-সহ সেতুর বিভিন্ন অংশের মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের কাজ ৷ এই কারণেই ওই সময়ে সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের 30 জুলাই, 2026-এর নোটিফিকেশন নম্বর TP/40 অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে সেতুতে কোনও যানবাহন প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ৷ ফলে ওই সময়ে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী যানবাহনকে বিকল্প পথ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এজেসি বোস রোড ধরে জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী সমস্ত যানবাহনকে টার্ফ ভিউ থেকে ঘুরিয়ে হেস্টিংস ক্রসিং, সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে । কে.পি. রোড ধরে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ডের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনকে 11 ফার্লং গেট থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, সেন্ট জর্জেস গেট রোড–স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে ।

সিজিআর রোড ধরে খিদিরপুরের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পূর্বমুখী যানবাহনকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড–স্ট্র্যান্ড রোড–হাওড়া ব্রিজ রুটে পাঠানো হবে । কে.পি. রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর ওয়াই-পয়েন্ট র‌্যাম্প ব্যবহার করতে চাওয়া সমস্ত যানবাহনকে ঘোড়া পাস সংলগ্ন ওয়াই-পয়েন্ট থেকে ঘুরিয়ে 11 ফার্লং গেট–কে.পি. রোড-রেড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে, যানজট এড়াতে আগেভাগেই যাত্রার পরিকল্পনা করা উচিত ৷ বিশেষ করে জরুরি পরিষেবা, বিমানবন্দর ও হাওড়া রেল স্টেশনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বের হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকার সময় যানবাহনকে হাওড়া ব্রিজ এবং অন্যান্য বিকল্প রুট দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ সেই কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতেও অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে এই তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ আগে থেকেই বিষয়টি জেনে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করতে পারেন এবং অযথা ভোগান্তির মুখে না পড়েন ৷

TAGGED:

SECOND HOOGHLY BRIDGE
KOLKATA POLICE
KOLKATA TRAFFIC
দ্বিতীয় হুগলি সেতু
VIDYASAGAR SETU CLOSE

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