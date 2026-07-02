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আগামী রবিবার ফের বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, যান চলাচলের বিকল্প পথ জানাল লালবাজার

আগামী রবিবার (5 জুলাই) 12 ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু৷ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে৷

Vidyasagar Setu
বিদ্যাসাগর সেতু (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 7:42 PM IST

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কলকাতা, 2 জুলাই: শহর ও শহরতলির লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করল কলকাতা পুলিশ। আগামী 5 জুলাই (রবিবার) সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে যান চলাচলের জন্য বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। এই সেতুর গুরুত্বপূর্ণ মেরামতি ও পুনর্বাসনের কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে ওই দিন 12 ঘণ্টা সেতু দিয়ে কোনও ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বিস্তারিত ট্র্যাফিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স-এর উদ্যোগে বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং প্রতিস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে। তাই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে ও কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতেই পুরো সেতুতে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার।

এই সময়ে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী বিপুল সংখ্যক গাড়িকে বিকল্প রুট ব্যবহার করতে হবে। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ট্র্যাফিক ডাইভারশন কার্যকর থাকবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত রাস্তাতেও যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এজেসি বোস রোড ধরে জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর উদ্দেশে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনকে টার্ফ ভিউ থেকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

কেপি রোড দিয়ে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ডের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকেও 11 ফার্লং গেট থেকে হেস্টিংস হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে। সিজিআর রোড ধরে খিদিরপুরের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পূর্বমুখী যানবাহনকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

কেপি রোডের ওয়াই-পয়েন্ট দিয়ে বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার পরিকল্পনা থাকলেও সেই পথও বন্ধ থাকবে। সেখান থেকে যানবাহনকে রেড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে। এছাড়াও পরিস্থিতি অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্টেরিয়াল রোডে অতিরিক্ত ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ডাইভারশন কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় চলাচল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের ওই দিন কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতের পরিকল্পনা রয়েছে, তাঁদের আগেভাগে বিকল্প রুট নির্ধারণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশেষ করে পণ্যবাহী যান, দূরপাল্লার বাস, অফিসগামী এবং বিমানবন্দরমুখী যাত্রীদের অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর সেতু শহরের অন্যতম ব্যস্ত সেতু হওয়ায় 12 ঘণ্টার এই সম্পূর্ণ বন্ধের প্রভাব কলকাতা ও হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় পড়তে পারে বলে মনে করছেন ট্র্যাফিক বিশেষজ্ঞরা। সেই কারণে যানজট নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন থাকবে অতিরিক্ত ট্র্যাফিক পুলিশ এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে নজরদারি বাড়ানো হবে।

পুলিশের আশা, নাগরিকদের সহযোগিতা ও পরিকল্পিত ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং সন্ধ্যা 6টার পর পুনরায় স্বাভাবিকভাবে যান চলাচল শুরু হবে।

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KOLKATA POLICE
বিদ্যাসাগর সেতু
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TRAFFIC DIVERSION
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