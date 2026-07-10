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রবিবার বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ

12 জুলাই সকাল 6টা থেকে রাত 10 টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যান চলাচল ৷ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা পুলিশ ৷

VIDYASAGAR SETU
বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচলে নয়া নিষেধাজ্ঞা (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 8:01 PM IST

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কলকাতা, 10 জুলাই: মেরামতির জন্য আগামী ১২ জুলাই, রবিবার সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু । এর ফলে সেতু এবং র‌্যাম্প দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। শুক্রবার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা পুলিশ ।

জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, ডাউন কেবল এবং বিয়ারিং মেরামতি ও বদলের কাজ হবে । হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই কাজ চলবে । নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ওই দিন দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা সেতুতে যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এই সময় কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী যানবাহনের চাপ সামাল দিতে একাধিক বিকল্প রুট নির্ধারণ করেছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ । এজেসি বোস রোড ধরে জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী সমস্ত যানবাহনকে টার্ফ ভিউ থেকে ঘুরিয়ে হেস্টিংস ক্রসিং, সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে । কে.পি. রোড ধরে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ডের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনকে ১১ ফার্লং গেট থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, সেন্ট জর্জেস গেট রোড–স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে ।

সিজিআর রোড ধরে খিদিরপুরের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পূর্বমুখী যানবাহনকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড–স্ট্র্যান্ড রোড–হাওড়া ব্রিজ রুটে পাঠানো হবে । কে.পি. রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর ওয়াই-পয়েন্ট র‌্যাম্প ব্যবহার করতে চাওয়া সমস্ত যানবাহনকে ঘোড়া পাস সংলগ্ন ওয়াই-পয়েন্ট থেকে ঘুরিয়ে ১১ ফার্লং গেট–কে.পি. রোড-রেড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও যানজট যাতে না হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তায় অতিরিক্ত ট্রাফিক ডাইভারশন কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

বলা হয়েছে, ১২ জুলাই সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত যাঁদের কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতের প্রয়োজন, তাঁরা যেন সম্ভব হলে হাওড়া ব্রিজ বা অন্য বিকল্প রুট ব্যবহার করেন । পাশাপাশি, যাত্রার আগে ট্রাফিক সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জেনে বাড়ি থেকে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । পুলিশের আশা, এই সাময়িক বিধিনিষেধের ফলে বিদ্যাসাগর সেতুর প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ নিরাপদে ও দ্রুত করা সম্ভব হবে ৷

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BRIDGE COMPLETELY CLOSED
VIDYASAGAR SETU TRAFFIC MOVEMENT
দ্বিতীয় হুগলি সেতু
VIDYASAGAR SETU

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