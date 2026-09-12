রবিবার 4 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, ভোগান্তির আশঙ্কা
Vidyasagar Setu to remain closed : কাল 6টা থেকে বেলা 10টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে
Published : September 12, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর : রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্নির্মাণের কাজের জন্য আগামিকাল রবিবার, 13 সেপ্টেম্বর চার ঘণ্টা বন্ধ থাকবে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথ বিদ্যাসাগর সেতু। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই দিন সকাল 6টা থেকে বেলা 10টা পর্যন্ত সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে।
কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ 11 সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ট্রাফিক পুলিশ ৷
সেতুর সংস্কারের অংশ হিসাবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বিয়ারিং-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাজ করা হবে। সেই পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ করতেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ফলে, রবিবার সকালে বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে কলকাতা থেকে হাওড়া এবং হাওড়া থেকে কলকাতার দিকে যাতায়াতকারী যানবাহনকে বিকল্প পথে যেতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু বন্ধ থাকায় ওই সময় শহরের একাধিক রাস্তায় যানবাহনের চাপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতকারী গাড়িগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিকল্প রুট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যানজট হলে যাতে ভোগান্তি না হয়, সেজন্য বিকল্প পথের আপডেট দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ ৷
ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, যানজট এড়াতে আগেভাগেই যাত্রার পরিকল্পনা করা উচিত ৷ বিশেষ করে জরুরি পরিষেবা, বিমানবন্দর ও হাওড়া রেল স্টেশনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বের হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
রবিবার কাজ শেষ হলে সকাল 10 টার পর ফের সেতু দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যান চলাচল শুরু করার কথা জানিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ ৷