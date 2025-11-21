ETV Bharat / state

ফের বন্ধ হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু, গন্তব্যে পৌঁছনোর বিকল্প রাস্তা জানাল লালবাজার

আবারও বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর তথা দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগামী 23 নভেম্বর রবিবার, 8 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু ৷

HOOGHLY BRIDGE CLOSED
বিদ্যাসাগর সেতু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 21 নভেম্বর: আট ঘণ্টার জন্য থমকে যেতে চলেছে কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত লাইফলাইন বিদ্যাসাগর সেতু । আগামী পরশু অর্থাৎ 23 নভেম্বর রবিবার, সকাল 6টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত সেতু পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (HRBC)। সেতুর গুরুত্বপূর্ণ 'স্টে কেবল' ও বেয়ারিং বদলের মতো জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে ।

সেতু বন্ধের দিন শহরজুড়ে যাতে যান চলাচলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা না তৈরি হয়, সেজন্য ইতিমধ্যেই বিশেষ ট্রাফিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে কলকাতা পুলিশ । কলকাতার নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মার নির্দেশে রবিবার সকাল থেকেই কার্যকর হবে একাধিক বিকল্প রুট । লালবাজারের ট্রাফিক বিভাগের তরফে জানানো হচ্ছে, যে সকল রাস্তায় গাড়ি চলাচলে বদল করা হচ্ছে তা-হল, এজেসি বোস রোড, জিরাট আইল্যান্ড, বিদ্যাসাগর সেতুর এই পথ দিয়ে পশ্চিমমুখী যান আর সেতুতে উঠতে পারবে না ।

টার্ফ ভিউ থেকে গাড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের অভিমুখে । সেখান থেকে তারা যেতে পারবে সেন্ট জর্জ গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড অথবা হাওড়া ব্রিজের দিকে ।

  • কেপি রোড, জিরাট আইল্যান্ডের-পথের সব পশ্চিমমুখী যান 11 ফার্লং গেট ঘুরে, সেন্ট জর্জ গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, হাওড়া ব্রিজ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।
  • সিজিআর রোড খিদিরপুর-পূর্বমুখী গাড়িগুলোকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে সেন্ট জর্জ গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড ধরে শহরের দিকে প্রবেশ করতে হবে।
  • কেপি রোড, পূর্বমুখী যান-গাড়িগুলোকে ওয়াই-পয়েন্ট হয়ে 10 ফার্লং গেট ঘুরিয়ে রেড রোড ধরে স্ট্র্যান্ড রোড, হাওড়া ব্রিজে পাঠানো হবে ।

কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল 6টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত কেউ কাজের প্রয়োজনে রাস্তায় নামলে অবশ্যই আগে থেকেই রুট জেনে বেরোন । অপ্রয়োজনে বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন এলাকায় না-যাওয়ায় ভালো । সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরই আবার স্বাভাবিক হবে যান চলাচল ।

বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকায় শহরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সংযোগ অনেকটাই কমে যাবে । ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ধীরগতির ট্রাফিক কিংবা অতিরিক্ত ভিড় হতে পারে বলেও জানিয়েছে পুলিশ । এই সময় হাওড়া ব্রিজ, বিবাদি বাগান ফ্লাইওভার, মেয়ো রোড, রেড রোড, এলিট মোড়-সহ বিকল্প রুট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।

