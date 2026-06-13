রবিবার ফের বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু, বিকল্প কোন পথে হবে যান চলাচল?
কলকাতা পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে বিদ্যাসাগর সেতুমুখী গাড়িগুলিকে কোন দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : June 13, 2026 at 2:06 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে অন্যতম যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি সেতু । সেই সেতুতেই জরুরি মেরামতি ও সংস্কার কাজ হবে ৷ তার জন্য আগামী রবিবার অর্থাৎ 14 জুন টানা আট ঘণ্টা সেতুতে সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এই মর্মে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা পুলিশ ।
কোন সময় বন্ধ যান চলাচল ?
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্সের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং-ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং পরিবর্তন ও সংস্কারের কাজ করা হবে । জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং কাজের স্বার্থে রবিবার সকাল 6টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত সেতু ও তার সমস্ত র্যাম্পে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে ।
কেন সম্পূর্ণ বন্ধ যান চলাচল ?
কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে কোনও ধরনের যানবাহনকে বিদ্যাসাগর সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হবে না । ফলে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী হাজার হাজার যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়িকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হবে । প্রশাসনের দাবি, বিদ্যাসাগর সেতুর দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণের কাজ অত্যন্ত জরুরি । সেতুর গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত অংশ যেমন স্টে কেবল ও বেয়ারিংয়ের মেরামতি চলাকালীন ভারী যান চলাচল অব্যাহত থাকলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে । সেই কারণেই সম্পূর্ণ সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
বিকল্প পথ কী ?
কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিদ্যাসাগর সেতুমুখী বিভিন্ন রাস্তা থেকে আসা গাড়িগুলিকে নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ।
- এজেসি বোস রোড থেকে আসা গাড়ি
জেরুট আইল্যান্ডের দিক থেকে এবং এজেসি বোস রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী সমস্ত যানবাহনকে টার্ফ ভিউ সংলগ্ন এট গ্রেড রোড থেকে ঘুরিয়ে হেস্টিংস মোড়ের দিকে পাঠানো হবে । সেখান থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে । প্রয়োজনে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে কেপি রোডের দিকেও গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে ।
- কেপি রোড থেকে সেতুমুখী যান
জেএন আইল্যান্ডের দিক থেকে কেপি রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা সমস্ত গাড়িকে 11 ফার্লং গেট এলাকা থেকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । এরপর সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে । খিদিরপুর থেকে সিজিআর রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পূর্বমুখী সমস্ত যানবাহনকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজের পথে পাঠানো হবে । ঘোড়াপাস এলাকার ওয়াই-পয়েন্ট থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর র্যাম্প ব্যবহার করতে আসা গাড়িগুলিকেও বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । সেক্ষেত্রে ওয়াই-পয়েন্ট থেকে কেপি রোড, 11 ফার্লং গেট এবং রেড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে ।
বাড়তে পারে যানজট
ট্রাফিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রবিবার ছুটির দিন হলেও বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকার ফলে হাওড়া ব্রিজ এবং শহরের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ পড়তে পারে । বিশেষ করে হেস্টিংস, স্ট্র্যান্ড রোড, রেড রোড, ব্রাবোর্ন রোড ও হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় যানজটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । প্রয়োজনে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়কেও অতিরিক্ত ডাইভারশন কার্যকর করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।
যাত্রীদের জন্য পরামর্শ
প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে আগেভাগে যাত্রাপথ পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে যাঁদের রবিবার সকালে বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, হাসপাতাল বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাওড়া-কলকাতা যাতায়াত করতে হবে, তাঁদের অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোনোর অনুরোধ জানানো হয়েছে ।