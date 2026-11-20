16 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, জারি বিকল্প যান চলাচলের নির্দেশিকা
Traffic Advisory: সেতু বন্ধ থাকাকালীন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যানবাহনগুলিকে নির্দিষ্ট বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। রবিবার বিকল্প পথ কী, জানুন বিস্তারিত...
Published : November 20, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: মেরামতির জন্য আগামী রবিবার 16 ঘণ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু (দ্বিতীয় হুগলি সেতু)। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী 22 নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার ভোর 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত এই সেতু এবং এর ব়্যাম্প দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। জনস্বার্থ ও যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর সেতুর সারাই ও পুনর্বাসনের কাজ চলবে। মূলত সেতুর স্টে এবং হোল্ডিং ডাউন কেবল ও বিয়ারিং বদলানোর কাজের জন্যই এই দীর্ঘ সময় সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ।
সেতু বন্ধ থাকাকালীন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যানবাহনগুলিকে নির্দিষ্ট বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার কোন দিকের গাড়ি কোন পথে চলবে...
- এজেসি বোস রোড ধরে আসা পশ্চিমমুখী গাড়ি- জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে এজেসি বোস রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুগামী সব ধরনের গাড়ি টার্ফ ভিউ থেকে অ্যাট গ্রেড রোড হয়ে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজের দিকে যাওয়া যাবে অথবা হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ডানদিকে ঘুরে কেপি রোড ধরতে পারবেন চালকরা।
- কেপি রোড ধরে আসা পশ্চিমমুখী গাড়ি- জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ডের দিক থেকে কেপি রোড ধরে সেতুগামী গাড়িগুলি 11 ফার্লং গেট থেকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে পাঠানো হবে। সেগুলি সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ধরতে পারবে।
- সিজিআর রোড ধরে আসা পূর্বমুখী গাড়ি- খিদিরপুরের দিক থেকে সিজিআর রোড দিয়ে আসা বিদ্যাসাগর সেতুগামী গাড়িগুলি হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজের দিকে চালানো হবে।
- ঘোড়া পাসের কাছে ওয়াই-পয়েন্টের গাড়ি- কেপি রোডের যেসব গাড়ি ঘোড়া পাসের কাছে ওয়াই-পয়েন্টের র্যাম্প দিয়ে সেতুতে উঠত, সেগুলি ওয়াই-পয়েন্ট থেকে কেপি রোড হয়ে 11 ফার্লং গেটের দিকে ঘোরানো হবে। সেখান থেকে কেপি রোড ও রেড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজ যাওয়া যাবে।
এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী শহরের অন্যান্য সংযোগকারী রাস্তা দিয়েও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ জারি হওয়া এই নির্দেশিকা রবিবার ভোর 5টা থেকেই কার্যকর হবে। রবিবার যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রী ও চালকদের হাতে কিছুটা বাড়তি সময় নিয়ে বেরনোর পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসন।