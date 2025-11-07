ছুটির দিনে বন্ধ বিদ্য়াসাগর সেতু, কোনপথে যাবেন ? জানাল পুলিশ

ছুটির দিনে বন্ধ বিদ্য়াসাগর সেতু, কোনপথে যাবেন ? জানাল পুলিশ
রবিবার সারাদিন বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু ৷ সেতু বন্ধ থাকার কারণে ট্র্যাফিক নিয়েও বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে পুলিশের তরফে। রইল হাওড়া পুলিশের ট্রাফিক নির্দেশিকা ৷
Published : November 7, 2025 at 9:03 PM IST
হাওড়া, 7 নভেম্বর: সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচল। সেতুর স্টে ও হোল্ডিং ডাউন কেবল, বেয়ারিং-সহ মেরামত ও সংস্কারের কাজের জন্যই এই সিদ্ধান্ত। হাওড়া রিভার ব্রিজ কমিশন (এইচআরবিসি)-এর উদ্যোগে ওই কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে রবিবার অর্থাৎ 9 নভেম্বর ভোর 4টা থেকে রাত 9.30 মিনিট পর্যন্ত।
এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে সমস্ত ধরনের যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি করেছেন হাওড়া কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। মোটর যান আইন 1988-র 112 (2), 115, 116 ও 117 ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।
যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ও বিকল্প পথ নির্দেশিকা
- এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেতু মুখী সমস্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে।
- কোনা এক্সপ্রেসওয়ে বা সেতুমুখী পথে নিবড়া, কোনা ট্রাক টার্মিনাল, আলমপুর মোড়, সলপ মোড়, চ্যাটার্জীপাড়া, শানপুর মোড়, কোনা মোড়, বেলগাছিয়া, হ্যাংসাং ক্রসিং, কাজীপাড়া, বল্লি নিমতলা ও ঘাষবাগান থেকে কোনো পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকতে পারবে না।
- সমস্ত গুডস ভেহিক্যাল (পণ্যবাহী গাড়ি) চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতুমুখী রাস্তায়।
- কলকাতাগামী অন্যান্য যানবাহন (যেগুলি পণ্যবাহী নয়) যেতে পারবে হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু), নিবেদিতা সেতু বা পুরনো বালি ব্রিজ (বিবেকানন্দ সেতু) হয়ে।
বিকল্প পথনির্দেশ
- কোলাঘাটের দিক থেকে আসা কলকাতাগামী যানবাহন যেতে পারবে ধুলাগড় টোল প্লাজা-অঙ্কুরহাটি-সলপ-পাকুড়িয়া-সিসিআর ব্রিজ-নিবেদিতা সেতু অথবা পুরনো বালি ব্রিজ হয়ে।
- ডানকুনি দিক থেকে আসা কলকাতাগামী যানবাহন (দুই চাকার ছাড়া) যেতে পারবে মাইতিপাড়া-নিবেদিতা সেতু অথবা বিবেকানন্দ সেতু হয়ে।
- হাওড়া থেকে কলকাতাগামী যানবাহন যেতে পারবে শুধুমাত্র হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু) দিয়ে।
- কলকাতা থেকে কোলাঘাটগামী যানবাহন (গুডস ভেহিক্যাল ছাড়া) যেতে পারবে কাজীপাড়া-জিটি রোড-বেতাইতলা-আন্দুল রোড-আলমপুর-এনএইচ16-ধুলাগড়-রানিহাটি অথবা হ্যাংসাং ক্রসিং-কোনা এক্সপ্রেসওয়ে-নিবড়া-বাঁ-দিকে মোড়-এনএইচ 16-অঙ্কুরহাটি-ধুলাগড়-রানিহাটি হয়ে
- ডানকুনিগামী যানবাহন (গুডস ভেহিক্যাল ছাড়া) যেতে পারবে হ্যাংসাং ক্রসিং-কোনা এক্সপ্রেসওয়ে-এনএইচ 16-পাকুড়িয়া-সিসিআর ব্রিজ- মাইতিপাড়া-ডানকুনি হয়ে অথবা হ্যাংসাং ক্রসিং থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে শৈলেন মান্না সরণি-শানপুর মোড়-বাঁ-দিকে মোড়-হাওড়া-আমতা রোড-সলপ-এনএইচ 16-পাকুড়িয়া-সিসিআর ব্রিজ-মাইতিপাড়া হয়ে।
- বিকল্পভাবে কাজীপাড়া-জিটি রোড/ফোরশোর রোড-সালকিয়া-বালি-জিরো পয়েন্ট-মাইতিপাড়া রাস্তাও ব্যবহার করা যাবে।
ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত ডাইভারশন পয়েন্টগুলি
বেতাইতলা ব়্যাম্প/নারকেলতলা, বেতাইতলা ক্রসিং, হাওড়া-বাউন্ড র্যাম্পের শার্প বেন্ড পয়েন্ট, শরশিবতলা স্কুল ক্রসিং, মন্দিরতলা, এক্সিট ব়্যাম্প (টোল প্লাজা সংলগ্ন), কাজীপাড়া ক্রসিং, 27-এ পয়েন্ট, রেল মিউজিয়াম, বেলেপোল ক্রসিং, হ্যাংসাং ক্রসিং, চ্যাটার্জীপাড়া ক্রসিং, নতুনরাস্তামোড় এবং ফাঁসিতলা। হাওড়া ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য রাস্তা দিয়েও যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে।