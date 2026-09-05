শিক্ষক দিবসে বিদ্যাসাগরকে 'অবমাননা'! বারুইপুরের জঙ্গল-ঝোপে মূর্তি, কাঠগড়ায় পুরসভা

শিক্ষক দিবসে বিদ্যাসাগরকে 'অবমাননা'! বারুইপুরের জঙ্গল-ঝোপে মূর্তি, কাঠগড়ায় পুরসভা
স্থানীয়দের প্রশ্ন, পুর-উদ্যানে এমন ঘটনা ঘটল কী করে? মূর্তি সরানো হয়ে থাকলে তা কার নির্দেশে? আর সরানোর পরে সেটিকে কেন নিরাপদ জায়গায় রাখা হল না?
Published : September 5, 2026 at 2:52 PM IST
বারুইপুর, 5 সেপ্টেম্বর: এক দিকে শিক্ষক দিবস । স্কুল-কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের সম্মান জানানো হচ্ছে । আর সেই দিনেই বারুইপুরে এমন এক ছবি সামনে এল, যা দেখে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েই । বাংলার শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের অন্যতম পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি পড়ে রয়েছে জঙ্গল-ঝোপের মধ্যে ! অভিযোগ, নির্দিষ্ট বেদি থেকে মূর্তিটি সরিয়ে পাশের ঝোপে ফেলে রাখা হয়েছে । আর ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে বারুইপুর মহকুমা শাসকের দফতর এবং পুরসভা ।
ঘটনাটি বারুইপুর পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানের । স্থানীয় সূত্রে খবর, শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য তৈরি ওই উদ্যানেই কয়েক বছর আগে বিদ্যাসাগরের মূর্তি বসানো হয়েছিল । কিন্তু এখন সেই মূর্তিই পড়ে রয়েছে আগাছা আর ঝোপের মধ্যে । শিক্ষক দিবসের সকালে বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায় । স্থানীয়দের প্রশ্ন, একটি পুর-উদ্যানে এমন ঘটনা ঘটল কী করে ? মূর্তি সরানো হয়ে থাকলে তা কার নির্দেশে? আর সরানোর পরে সেটিকে কেন নিরাপদ জায়গায় রাখা হল না ?
আরও তাৎপর্যপূর্ণ, উদ্যানটির অবস্থান । সামনে দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন । কাছেই মহকুমা শাসকের দফতর, পুরসভা । অথচ মূর্তি বেদি থেকে সরিয়ে ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকলেও এত দিন তা কর্তৃপক্ষের নজরে এল না কেন, সেই প্রশ্নই তুলছেন বাসিন্দারা । পুরসভার রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজরদারি নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ।
স্থানীয়দের দাবি, 2020 সালের 26 সেপ্টেম্বর ওই বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানে মূর্তিটির উদ্বোধন হয়েছিল । তৎকালীন 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোজাফফর আহমেদ মূর্তিটির উদ্বোধন করেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । এলাকাবাসীর ক্ষোভের কেন্দ্রে অবশ্য শুধু একটি মূর্তির অবস্থা নয় । তাঁদের বক্তব্য, বিদ্যাসাগর বাঙালির কাছে শুধুই একটি নাম নন । শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে তাঁর আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে । তাঁর নামেই তৈরি শিশু উদ্যানে তাঁর মূর্তি যদি পরিচর্যার অভাবে আগাছার মধ্যে পড়ে থাকে, তা হলে সেটি পুরসভার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার ছবিই তুলে ধরে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের ।
স্থানীয়দের একাংশের আরও দাবি, পার্কের ভিতরে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হয় কি না, সেটিও দেখা প্রয়োজন । আগাছা ও জঙ্গল বাড়তে থাকলে একটি শিশু উদ্যানের পরিবেশ যেমন নষ্ট হয়, তেমনই সেখানে থাকা মূর্তি বা অন্য সম্পত্তিরও ক্ষতি হতে পারে । স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত মূর্তিটি উদ্ধার করে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় পুনঃস্থাপন করতে হবে । পাশাপাশি কী ভাবে মূর্তিটি বেদি থেকে সরল, কারা সরাল এবং এর পিছনে কোনও অনুমোদিত কাজ ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হোক ।
এ ব্যাপারে বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী বলেন, "বিষয়টি আমার জানা নেই ৷ স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছ থেকে খোঁজ নেব ৷" একই সঙ্গে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, যে বা যাঁরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি জঙ্গলে ফেলে দিয়ে থাকুক, ঠিক করেননি ৷ যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷