রঙিন রাস্তায় পিছলে যাচ্ছে চাকা ! উড়ালপুলে বাইক-বিপত্তি ঘিরে বিতর্ক, মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

রঙিন রাস্তায় পিছলে যাচ্ছে চাকা ! উড়ালপুলে বাইক-বিপত্তি ঘিরে বিতর্ক, মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী
kolkata rainbow coloured road: মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, রং করার জন্য দুর্ঘটনা হয় নাকি! কতগুলো উড়ালপুলে দুর্ঘটনা হয়েছে ?”
Published : October 14, 2026 at 11:11 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর : রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম দুর্গাপুজো। উৎসবে কলকাতাকে সাজিয়ে তুলতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। পাড়ার মোড় থেকে শহরের সেতু কিংবা উড়ালপুল— সর্বত্র লেগেছে রঙের ছোঁয়া। চিরাচরিত কালো পিচ ঢালা রাস্তা ঢেকে গিয়েছে রামধনু রঙে । কিন্তু পুজোর মুখে প্রশাসনের এই সৌন্দর্যায়ন ঘিরেই দানা বেঁধেছে নয়া বিতর্ক।
বাইকচালকদের একাংশের অভিযোগ, রাস্তায় করা রঙের জেরে মারাত্মক পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে উড়ালপুল। বাইক চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে । এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর প্রশ্ন, রং করার জন্য দুর্ঘটনা হয় নাকি! কতগুলো উড়ালপুলে দুর্ঘটনা হয়েছে ?” তবে গোটা বিষয়টি প্রশাসন খোঁজ নিয়ে দেখছে বলেও জানা গিয়েছে ।
সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, বৃষ্টিভেজা চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে পরপর কয়েকটি বাইক পিছলে আছাড় খাচ্ছে। সায়নদীপ লাহিড়ি নামের এক ব্যক্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা ওই ড্যাশক্যাম ভিডিয়ো ঘিরেই চর্চা তুঙ্গে। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা, “কে জানে কী কারণে স্কিড করে গেল এত সুন্দর রাস্তায়।” দৃশ্যটি অনেকটা অনলাইন গেমের মতো। একটি বাইক পিছলে পড়ে গিয়ে ধাক্কা মারছে সামনের অন্য একটি বাইককে।
শহরের বাইকচালকদের একটা অংশের অভিযোগ, এই রঙের কারণে চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বৃষ্টির জল পড়লে যেমন রাস্তা পিচ্ছিল হচ্ছে, তেমনই কড়া রোদে রঙের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। উড়ালপুলের বদলে শহরের অন্য কোথাও এই রং করলে ভালো হত বলে তাঁরা মনে করছেন।
রাস্তার এই সৌন্দর্যায়ন আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। কেন্দ্রীয় পূর্ত মন্ত্রকের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অপরেশ চৌধুরী জানান, রাস্তার ক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রং বা আলোর কারণে চালকের চোখ ধাঁধিয়ে গেলে বড় বিপদ হতে পারে। তিনি বলেন, "ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী রাস্তা কালো বা পেভার ব্লকের মতো ধূসর রঙের হওয়া উচিত। ইচ্ছামতো রাস্তায় লাল-নীল-হলুদ রং করা ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।"
শহরকে সুন্দর করে তোলার এই উদ্যোগটি মূলত পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের। কয়েকটি রংপ্রস্তুতকারী সংস্থার মাধ্যমে এই কাজ করা হয়েছে। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসন খতিয়ে দেখছে। তাঁর কথায়, “একটি বাইক পড়ে গেল। সেটি সামনের আর একটি বাইকে ধাক্কা মারল। কেন পড়ে গেল আমরা জানি না। বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।”
রাস্তায় অয়েল পেইন্ট ব্যবহারের অভিযোগ উড়িয়ে তিনি জানান, সেখানে অ্যান্টি-স্কিড রং ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে পিছলে যাওয়ার কথা নয়। তবে উড়ালপুলের দেওয়ালে থাকা কালো-হলুদ অয়েল পেইন্ট থেকে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মন্ত্রীর সংযোজন, “তবে আমি শুনলাম রঙে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। যদি মানুষের অসুবিধা হয়, তার বিকল্প ব্যবস্থাও হবে।” গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী, কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং দমকলের ডিজি অনুজ শর্মাকে জানানো হয়েছে বলে দাবি মন্ত্রীর। প্রয়োজনে এই রং তুলে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।
অন্যদিকে, চিংড়িঘাটার এই দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দৃশ্যতই বিরক্ত হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাস্তায় রং করার জন্যই যে দুর্ঘটনা ঘটছে, এমন কোনও প্রমাণ বা তথ্য তাঁর কাছে নেই বলে তিনি স্পষ্ট জানান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, “রং করার জন্য দুর্ঘটনা হয় নাকি! কতগুলো উড়ালপুলে দুর্ঘটনা হয়েছে?” মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুরো ঘটনা এবং এর নেপথ্যের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে তিনি এখনই এই বিষয়ে এর চেয়ে বেশি কোনও মন্তব্য করবেন না। সবমিলিয়ে, পুজোর শহরে এই রামধনু সাজ এখন চালকদের একাংশের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিপোর্ট এলে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, এখন সেটাই দেখার।