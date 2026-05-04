ভোটের ফল ঘোষণার পর জেলাশাসকের অনুমতিতেই হবে বিজয় মিছিল: সিইও

ভোটের ফল ঘোষণার পর জেলাশাসকের অনুমতিতেই হবে বিজয় মিছিল: সিইও
কিউআর কোড স্ক্যান করে তবেই গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারছেন ভোটকর্মীরা । গণনাকেন্দ্রের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের কড়া নজরদারি ৷
Published : May 4, 2026 at 9:25 AM IST
কলকাতা, 4 মে: ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু ৷ 23টি জেলার 293টি আসনের ফল ঘোষণা ৷ ভোটগণনা শুরুর খানিকক্ষণ আগেই নিজের দফতরে এলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
অফিসে ঢোকার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আজকের ভোটগণনার প্রস্তুতি সব ঠিকঠাক রয়েছে । আজ 458টি গণনাকেন্দ্র রয়েছে । সব গণনাকেন্দ্রে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়ন করা হয়েছে ।" বিজয় মিছিল করা যাবে কি না সেই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, "জেলাশাসকরা সিদ্ধান্ত নেবেন । অনুমতি নিয়েই বিজয় মিছিল করতে হবে ।"
তমলুকের স্ট্রংরুমে বিজেপির অভিযোগ, তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই বিষয়ে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "সব অভিযোগ মিটে যাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । নিশ্চিন্ত থাকুন সময় আছে সবাই ঢুকতে পারবেন ।"
কলকাতা-সহ জেলায় জেলার ভোট গণনাকেন্দ্রের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের কড়া নজরদারি ৷ পোস্টাল ব্যালট পেপার শেষে শুরু ইভিএমের ভোটগণনা ৷ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভোটগণনা কেন্দ্রের 200 মিটার পরিধিতে বিএনএস 163 ধারা জারি করা হয়েছে । যান চলাচলে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । এলাকায় টহল দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ।
ইতিমধ্যে ভোটগণনার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কর্মীরা কাউন্টিং সেন্টারে ঢুকে পড়েছেন ৷ তিন দফায় চেকিং করে তবেই তাঁদের কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ কাউন্টিং সেন্টারের ঢুকতে দিয়েছে । ভোটগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের পরিচয়পত্রে এবার কিউআর কোড ব্যবহার করা হয়েছে । কোনও ভোটকর্মী কিউআর কোড স্ক্যান না-করে গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না । এমনকি গণনাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময়ও কিউআর কোড স্ক্যান করতে হবে । শাসক ও বিরোধী শিবির কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ । দলীয় নির্দেশে তৃণমূল, বিজেপি ও বাম থেকে আইএসএফ-সবপক্ষই তাদের কাউন্টিং এজেন্টদের ভোরের মধ্যে সেন্টারে পৌঁছে দিয়েছে ।
সোমবার সকালে বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজের সামনে তিন পক্ষেরই কাউন্টিং এজেন্ট ও কর্মী সমর্থকদের জমায়েত দেখা গিয়েছে । বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজে গণনা হচ্ছে বারাসত, হাবড়া, অশোকনগর ও দেগঙ্গা কেন্দ্রের । পাশে বারাসত গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে গণনা হচ্ছে মধ্যমগ্রাম ও আমডাঙার । গণনাকে ঘিরে বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ ও হাই স্কুলের সামনে নিরাপত্তার আঁটোসাটো বাঁধুনি দেখা গিয়েছে ।
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসে ভোটণনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে । এই সেন্টারের ভোটগণনা হচ্ছে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা, রাজগঞ্জ বিধানসভা, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার, ময়নাগুড়ি বিধানসভা, ধূপগুড়ি বিধানসভার । পাশাপাশি মালবাজার ও নাগরাকাটা বিধানসভা ভোটগণনা হচ্ছে মালবাজার পরিমল মিত্র কলেজে । ভোটগণনা চলছে বালুরঘাট কেন্দ্রে । প্রতিটি দলের প্রার্থীদের সামনে এখনও পর্যন্ত তপন, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রংরুম খোলা হয়েছে ।
মালদা জেলার 12টি বিধানসভার ভোটগণনা চলছে দুটি কেন্দ্রে । চাচঁল, মালতিপুর, মোথাবাড়ি, ইংরেজবাজার ও মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা হচ্ছে মালদা কলেজে । হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, হবিবপুর, মানিকচক, গাজোল, সুজাপুর ও বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা হচ্ছে মালদা পলিটেকনিকে ।
জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলা জুড়ে 200টি ক্যুইক রেসপন্স টিম টহলদারি চালাচ্ছে । দুই গণনাকেন্দ্রের আশেপাশের পরিস্থিতিতে নজরদারি চালাতে ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে । জেলা প্রশাসনিক ভবনের কন্ট্রোল রুম থেকে পুরো পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাচ্ছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ।
চন্দ্রকোনা, দাসপুর ও ঘাটাল মোট তিনটি বিধানসভার জন্য ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কলেজ এ কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে খড়গপুর সদর, খড়গপুর গ্রামীণ, কেশিয়াড়ি সবং, পিংলা বিধানসভা নিয়ে কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে খড়গপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় । বাকি গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর, কেশপুর সেই সঙ্গে দাঁতন ডেবরা ও নারায়ণগড়ের কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে মেদিনীপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলে । দাঁতন ও খড়গপুর-সহ 15টি বিধানসভার গণনার কাজ হবে 15-19টি রাউন্ডে ।