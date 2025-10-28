ETV Bharat / state

কসবা গণধর্ষণে অভিযুক্তের জামিন খারিজের আবেদন, হাইকোর্টের দ্বারস্থ নির্যাতিতা

গত জুনে কসবা ল'কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় ধৃত চার জনের মধ্যে জামিন পেয়েছেন নিরাপত্তারক্ষী ৷ ঘটনার সময় সে গার্ডরুম ছেড়ে চলে গিয়েছিল ৷

Kasba Law College Gangrape
কসবা ল কলেজে গণধর্ষণের ঘটনা (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 28 অক্টোবর: কসবা ল'কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত কলেজের নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোয় ছুটিতে অবকাশকালীন বেঞ্চে জামিন পেয়েছেন ৷ এবার তাঁর জামিন খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতা তরুণী ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নির্যাতিতার আইনজীবীরা ৷ বিচারপতি মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন ৷ চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা ৷

নির্যাতিতার পক্ষে আইনজীবী ঝুমা সেন বলেন, "রাজ্যের সব আদালতে পুজোর ছুটি চলছিল ৷ সেই সময় 13 অক্টোবর আলিপুর আদালতের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে আবেদন করে অভিযুক্ত জামিন পেয়েছে ৷ এর আগে আদালত অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীর জামিনের আবেদন তিন বার খারিজ করে দিয়েছে ৷ এই নির্দেশ যথাযথ নয় ৷ তাই আমরা এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়েছি ৷ মাননীয় বিচারপতি সেই অনুমতি দিয়েছেন ৷ আমরা মামলা দায়ের করব ৷" এদিন নির্যাতিতা বলেন, "আমি ন্যায় বিচার চাই ৷ আমার আদালত ও সংবিধানের উপর ভরসা আছে ৷"

কসবা ল কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় নিরাপত্তারক্ষীর জামিন খারিজের আবেদন (ইটিভি ভারত)

নির্যাতিতর বয়ান ও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজের প্রমাণের ভিত্তিতে পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দোষ বলে আদালতে সওয়াল করেন তার আইনজীবী । তাঁর দাবি, ঘটনার সময় ওই নিরাপত্তারক্ষীকে জোর করে ভয় দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল ।

গত 25 জুন কসবা ল'কলেজের এক তরুণী ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত একটার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে বলে খবর । এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ৷ সে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা এবং ওই আইন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ৷ পাশাপাশি কলেজের অস্থায়ী কর্মী ছিল ৷ তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৷

ঘটনার পরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ৷ মনোজিতের পাশাপাশি এই জঘন্য ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে কলেজেরই অন্য দুই ছাত্র- তৃতীয় সেমেস্টারের প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জাহিদ আহমেদের বিরুদ্ধে ৷ তারাও নির্যাতিতাকে কলেজের ভিতরে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ এদিকে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে ৷ তাই পরে ওই নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

নির্যাতিতা অভিযোগে জানিয়েছিলেন, ঘটনার সময় তিনি নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু সাহায্য করা তো দূর, বরং সে তখন গার্ডরুম ছেড়ে চলে যান ৷ এমনকী পরদিনও কলেজ কর্তৃপক্ষকে কিছু জানায়নি নিরাপত্তরক্ষী ৷ তদন্তে জানা যায়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে অভিযুক্তদের বাধা দেয়নি ৷ বরং মনোজিতদের 'মদতকারী' ভূমিকা নিয়েছিল বলে অভিযোগ ৷

জামিন অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীর

এই অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী গত 13 অক্টোবর আলিপুর জেলা ও দায়রা আদালত থেকে জামিন পায় ৷ 20 হাজার টাকার ব্যাক্তিগত বন্ডে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করে ৷ গণধর্ষণের ঘটনায় সরাসরি যোগ না থাকায় সে জামিন পেয়ে গিয়েছে ৷ কলেজের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা মনোজিৎ মিশ্র ও অন্যান্যদের ভয়ে তাদের সামনে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেনি পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্যাতিতা কলেজের নিরাপত্তারক্ষী জামিন খারিজের আবেদনে দাবি করেছেন, নিম্ন আদালত নিয়ম মেনে জামিনের নির্দেশ দেয়নি ৷ পাশাপাশি নিরাপত্তারক্ষীকে এই কুৎসিত অন্যতম অভিযুক্ত মনে করেনি নিম্ন আদালত ৷

