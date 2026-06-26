তারাতলার ধ্বংসস্তূপে প্রাণের খোঁজে 'ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা' ! কীভাবে কাজ করে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও কি লুকিয়ে প্রাণ ? ভিকটিম ক্যামেরা থেকে স্নিফার ডগ , তারাতলায় সেনা-এনডিআরএফের 'হাইটেক' তল্লাশি অভিযান ৷
Published : June 26, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: মৃত্যুমিছিল থামলেও থামেনি লড়াই । তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদামের শেড ধসের পর ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি ইঞ্চিতে এখনও খুঁজে দেখা হচ্ছে প্রাণের কোনও স্পন্দন রয়ে গিয়েছে কি না । সেই লক্ষ্যেই দিনরাত উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল এবং কলকাতা পুলিশ । আর এই অভিযানের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ।
ঘটনাস্থলে এনডিআরএফের সাতটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে । বিশাল কংক্রিটের স্তূপ ও লোহার কাঠামোর নীচে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা জানতে ব্যবহার করা হচ্ছে ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা । সরু ফাইবার-অপটিক ক্যামেরাটি ধ্বংসস্তূপের ক্ষুদ্রতম ফাঁক দিয়েও প্রবেশ করতে পারে । ক্যামেরার সঙ্গে যুক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আলো ও সেন্সরের সাহায্যে অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট ছবি দেখা সম্ভব হচ্ছে ।
শুধু ক্যামেরাই নয়, উদ্ধার অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে লাইফ ডিটেক্টর । এই সংবেদনশীল যন্ত্র ধ্বংসস্তূপের গভীরে আটকে থাকা কোনও মানুষের সামান্য নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস বা হৃদ্স্পন্দনের ইঙ্গিতও শনাক্ত করার চেষ্টা করে । কোথাও প্রাণের অস্তিত্বের আভাস মিললেই সেই অনুযায়ী উদ্ধারকাজের কৌশল বদলাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ।
ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া মানুষের গন্ধ শনাক্ত করতে নামানো হয়েছে প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ । পাশাপাশি গ্রাউন্ড ইমেজিং ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে কংক্রিটের ভিতরের কাঠামো পরীক্ষা করা হচ্ছে । আবার অ্যাকোস্টিক্স প্রযুক্তির সাহায্যে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে আসা ক্ষীণতম শব্দ বা আর্তনাদও ধরার চেষ্টা চলছে ।
উদ্ধারকাজে গতি আনতে ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাজমা কাটার, যার সাহায্যে মোটা লোহার বিম দ্রুত কেটে ফেলা সম্ভব । বিশাল কংক্রিটের স্ল্যাব নিরাপদে তুলতে ব্যবহার করা হচ্ছে হাইড্রোলিক জ্যাক । উদ্ধারকারীদের বক্তব্য, প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া এত বড় ধ্বংসস্তূপে নিরাপদ ও নির্ভুল উদ্ধার অভিযান চালানো কার্যত অসম্ভব ।
তারাতলার এই দুর্ঘটনা আবারও সামনে এনে দিয়েছে কলকাতার একাধিক নির্মাণ বিপর্যয়ের স্মৃতি । অতীতে মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাগান, তপসিয়া-সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় নির্মীয়মাণ বা পুরনো ভবন ভেঙে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে । প্রতিটি ঘটনার পরই বেআইনি নির্মাণ, নিরাপত্তা বিধি না মানা এবং তদারকির অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তারাতলার ঘটনাও সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিল ।
এখনও পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান শেষ হয়নি । ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি স্তর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সরিয়ে পরীক্ষা করছেন সেনা ও এনডিআরএফের বিশেষজ্ঞরা । কারণ, কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিতে নারাজ উদ্ধারকারী বাহিনী । তাঁদের লক্ষ্য একটাই- ধ্বংসস্তূপের অন্ধকারে যদি এখনও কোথাও জীবনের ক্ষীণতম স্পন্দন লুকিয়ে থাকে, তবে প্রযুক্তির সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করে নিরাপদে উদ্ধার করা ।