দুর্গাপুরে নির্যাতিতার সহপাঠীর বিরুদ্ধেও গণধর্ষণের মামলা, তোলা হল আদালতে

ঘটনার দিন থেকেই পুলিশি স্ক্যানারে ছিল তরুণীর সহপাঠী ৷ বুধবার তার বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা দায়ের করে তোলা হয় আদালতে ৷

Durgapur Rape Case
নির্যাতিতার সহপাঠীকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 2:06 PM IST

দুর্গাপুর, 15 অক্টোবর: ডাক্তারির ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতার সহপাঠীর বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা দায়ের ৷ মঙ্গলে পাঁচ অভিযুক্তের পাশাপাশি নির্যাতিতার সহপাঠীকেও ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ সেখানে পুনর্নির্মাণ করার সময় বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি মেলায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এরপর বুধবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷

এদিন যখন সহপাঠীকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল । সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে তাকে প্রথমে দুর্গাপুর থানায় এবং পরে নিউটাউনশিপ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 70(1)/3(5) ধারায় গণধর্ষণের মামলার পাশাপাশি দু'টি অতিরিক্ত ধারাও রুজু করা হয়েছে । সেই দু'টি ধারা হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 304(2) ছিনতাই 308(2) তোলাবাজি । অর্থাৎ নির্যাতিতার সহপাঠীর বিরুদ্ধেও গণধর্ষণের মামলায় দায়ের করা হয়েছে নিউটাউনশিপ থানায় ।

নির্যাতিতার সহপাঠীকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

ঘটনার পর থেকেই পুলিশি সন্দেহের তালিকায় ছিল ধৃত ৷ নির্যাতিতার বাবার অভিযোগেও তার নাম এসেছে ৷ ওই ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর সহপাঠী মালদার এই যুবক ঘটনার দিন নির্যাতিতার সঙ্গেই ছিলেন ৷ ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তাকে আটক করে পুলিশ ৷ তার সঙ্গে বহিরাগত পাঁচ অভিযুক্ত যুবককেও গ্রেফতার করে ৷ মঙ্গলবার বয়ানে অসঙ্গতির জেরে সহপাঠীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বুধবার বেলা 12টা নাগাদ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে আসা হয় তাকে ৷

দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা নাটকীয় মোড় নেয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৷ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, "নির্যাতিতার সহপাঠীকেও আমরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখছি না । শুক্রবার অর্থাৎ ঘটনার দিন সহপাঠী যুবক যে পোশাক পরেছিল, তা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ।"

মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া বিজড়া গ্রামের পাঁচজনের সঙ্গে সহপাঠীকেও পরাণগঞ্জের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয় । গোটা ঘটনার ভিডিয়োগ্রাফি করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে । ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা, এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায়-সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা প্রায় তিন ঘণ্টা জঙ্গলে ঘটনার পুনর্নির্মাণে উপস্থিত ছিলেন ।

