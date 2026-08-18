নিয়োগে অনিয়ম ! বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ তপশিলি কমিশনের

নিয়োগে অনিয়ম ! বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ তপশিলি কমিশনের
20 অগস্ট দুপুর 2টোয় নতুন দিল্লিতে গিয়ে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনের দফতরে হাজিরা দিতে হবে উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষকে ৷
Published : August 18, 2026 at 6:18 PM IST
বোলপুর, 18 অগস্ট: নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে এবার বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিল জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন ৷ 20 অগস্ট দুপুর 2টোয় নতুন দিল্লিতে গিয়ে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনের দফতরে হাজিরা দিতে হবে উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষকে ৷
বিশ্বভারতীতে সহকারী কর্মসচিব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ছিল ৷ অভিযোগ, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়োগ হয়নি ৷ এরপরেই আবেদনকারী উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দা লিটন বিশ্বাস জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ সেই মামলার শুনানিতে এবার উপস্থিত থাকতে হবে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ৷ জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ৷
2025 সালের 27 অগস্ট বিশ্বভারতীতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র, সহকারী কর্মসচিব, সম্পত্তি আধিকারিক, গ্রন্থাগারিক-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ৷ তারমধ্যে সহকারী কর্মসচিব পদটি ছিল 'তপশিলি জাতি' হিসাবে সংরক্ষিত ছিল ৷ কিন্তু, দেখা যায় গত 8 জুলাই সহকারী কর্মসচিব পদে সুখেন্দু মজুমদারকে নিয়োগ করা হয় ৷ অভিযোগ ওঠে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনিয়ম হয়েছে ৷ মানা হয়নি সংরক্ষণের সরকারি নিয়ম ৷ বিশেষ প্রার্থীকে সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷ এমনই অভিযোগ ওঠে ৷
উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা লিটন বিশ্বাস ৷ তিনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৷ তিনিই বিশ্বভারতীর সহকারী কর্মসচিব পদে আবেদন করেছিলেন ৷ লিটনের অভিযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ছিল ৷ সংরক্ষণের নিয়ম মেনে নিয়োগ হয়নি ৷ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷ এই মর্মে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন লিটন বিশ্বাস ।
অভিযোগের ভিত্তি গত 30 জুন কমিশন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিল ৷ এবার সরাসরি বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষকে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনের নতুন দিল্লির অফিসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হল ৷ কমিশনের সহকারী অধিকর্তা ডঃ দীনেশ ব্যাস আগামী 20 অগস্ট দুপুর 2টোর মধ্যে সশরীরে উপাচার্যকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নির্দেশের পরেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ৷ যদিও, এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বভারতীর কোন আধিকারিক মন্তব্য করতে চাইছেন না ৷
অভিযোগকারী লিটন বিশ্বাস বলেন, "ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের যে নিয়ম তা মানেনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়নি ৷ অনিয়মের জন্যই আমি অভিযোগ করেছি । আশাকরি, সঠিক বিচার হবে ৷"
উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীতে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ নতুন কিছু নয় ৷ এর আগেও ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে ৷ সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশ পেয়েছে সেসব অনিয়ম ৷ এমনকি, তৎকালীন উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্তের সময় বিশ্বভারতীর নিয়োগ দূর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছিল ৷ 2013 সালে বিশ্বভারতীতে এসে তল্লাশি চালিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারেরা ৷ নিয়ে গিয়েছিলেন একাধিক নথি ৷ এখনও সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি ৷ তবে তারপরেও পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে থেমে থাকেনি বেআইনিভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া।