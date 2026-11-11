কোনও জন্তুকেই আটকে রাখা যায় না: মত বিশেষজ্ঞদের, বাঘিনির তল্লাশিতে 6টি কুনকি হাতি-150 বনকর্মী

কোনও জন্তুকেই আটকে রাখা যায় না: মত বিশেষজ্ঞদের, বাঘিনির তল্লাশিতে 6টি কুনকি হাতি-150 বনকর্মী
Dooars Rani Buxa Tigress: বক্সার বাঘিনি অরণ্যের জন্তু, তাকে ঘেরাটোপে আটকে রাখা যায় না, মত বিশেষজ্ঞদের ৷ প্রতিবেদন অভিজিৎ বোস ও শুভদীপ বর্মনের ৷
Published : November 11, 2026 at 4:09 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 11 নভেম্বর: বাঘিনির সঙ্গে বন দফতরের এক অদ্ভুত লুকোচুরির খেলা চলছে ! বক্সায় কংক্রিটের দেওয়ালে ঘেরা সুরক্ষিত এনক্লোজারের নীচে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফের অসমে চলে গিয়েছে ডুয়ার্স রানি (BTR-TF-1 / T-138) ৷ মাত্র পাঁচ দিন আগে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যান এলাকা থেকে তাকে বক্সার রাজাভাতখাওয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল ৷ কিন্তু মন টেকেনি তিন বছরের বাঘিনির ৷
তার এই চলে যাওয়ার কারণ কি বন দফতরের নজরদারির অভাব ? বন দফতরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠলেও এই বিষয়ে প্রাণী বিশেষজ্ঞরা দ্বিমত ৷ তবে বাঘিনি যে তার সঙ্গীর খোঁজেই বারবার অসম-মুখী হচ্ছে, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই ৷ বিশেষজ্ঞদের মতামত, অরণ্যের উন্মুক্ত পরিবেশে জন্ম নেওয়া ও বড় হওয়া বাঘিনিকে কোনও সুরক্ষিত এনক্লোজারে ঢুকিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় ৷
গত 23 অক্টোবর বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে আনা বাঘিনির বারবার চলে যাওয়ার ঘটনায় নাস্তানাবুদ বন দফতর ৷ ডুয়ার্সের রানিকে বক্সার জঙ্গলে ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বন দফতর ৷ অসম থেকে বাঘিনিকে বক্সায় ফেরাতে চুনিয়ার জঙ্গলে ছ'টি কুনকি হাতি এবং দেড়শো প্রশিক্ষিত বনকর্মী সাহায্যে এক অর্ধ বৃত্তাকার বলয় তৈরি করে ফেলা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার সারারাত কুনকি হাতির সাহায্যে ধীরে ধীরে বাঘিনিকে পুশ ব্যাক করে বক্সার জঙ্গলে নিয়ে আসার চেষ্টা চলেছে ৷ তাকে জঙ্গলের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন বন কর্মীরা ৷
এই ঘটনায় বন দফতরের নজরদারি, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার ৷ তাঁর কথায়, "একটা বাঘ বন্দি খেলা চলছে ৷ বনকর্মীর সংখ্যার অপ্রতুলতা তো রয়েছেই, তার পাশাপাশি নজরদারি আরও বাড়ানো উচিত ছিল ৷ কর্তৃপক্ষের কিছু গাফিলতিও চোখে পড়ছে ৷ বাঘিনির গলায় রেডিয়ো কলার ছিল ৷ চারদিক থেকে নজরদারির ব্যবস্থাও ছিল ৷ তা সত্ত্বেও কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, যে কারণে বাঘিনির গতিবিধির খবর অনেক দেরিতে পাওয়া যাচ্ছে ৷ বর্তমানে প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। সেই উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল ৷ এই ক্ষেত্রে বন দফতর ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে ৷"
শুধু নজরদারি নয়, বাঘিনির ভবিষ্যৎ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ৷ প্রাণী বিশেষজ্ঞ ত্রিদিবেশ তালুকদারের মতে, "বাঘিনির সঙ্গে তার সঙ্গীকে আনার বিষয়টিও বন দফতরের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত ৷ যতদিন বাঘিনি একা থাকবে, ততদিন এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যাবে ৷ কারণ, জন্মের পর থেকে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত সে উন্মুক্ত অরণ্যের পরিবেশে বড় হয়েছে । হঠাৎ তাকে মানুষের তৈরি ঘেরাটোপে আটকে রেখে নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় ৷ বন্যপ্রাণীকে এভাবে আটকে রাখা যায় না ৷"
পিপল ফর অ্যানিম্যালস-এর সম্পাদক জয়দীপ দে বলেন, "বাঘ সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল নয় ৷ কুনকি হাতিগুলিও বাঘ নিয়ে কাজ করেনি ৷ ফলে বাঘ খোঁজা বা তার চারিত্রিক বিষয়গুলি জানার ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে ৷ বন দফতরও খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ৷ এদিকে বাঘিনিও লুকনোর চেষ্টা করছে ৷ বাঘের স্বভাব, সে খোলা এলাকায় বসবাসে অভ্যস্ত নয় ৷ ঝোপ-জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ঘাপটি মেরে বসে থাকাটাই তার স্বভাব ৷ এই যে পালিয়ে যাচ্ছে বা বন দফতরের গাফলতি বলা হচ্ছে, এগুলো কোনওটাই ঠিক নয় ৷ একটা ছাড়া জন্তু কখনও সংরক্ষিত এলাকায় আটকে থাকতে চায় না ৷ তারা এতে অভ্যস্ত নয় ৷ মানুষের ক্ষেত্রেও তাই ৷"
রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ বলেন, "বনকর্মীরা সজাগ রয়েছেন ৷ আমরা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছি ।কীভাবে বক্সার জঙ্গলেই বাঘকে রাখা যায় সেই চেষ্টা চলছে ।"
বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে তিন বছর বয়সি এই বাঘিনিকে গত 23 অক্টোবর বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল ৷ কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সে সংকোশ নদী পেরিয়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে চলে যায় ৷ দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর গত 3 নভেম্বর অসমের কোকরাঝাড়ের দোতমা এলাকার গিলাগুড়ি থেকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে তাকে উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বন দফতরের যৌথ দল ৷
বক্সার 25 মাইল এলাকার বিশেষ ঘেরাটোপে এনে বাঘিনিকে ফের রাখা হয়েছিল । কিন্তু সেখানেও বেশিদিন আটকে রাখা যায়নি ডুয়ার্সের রানিকে । গত 8 নভেম্বর ঘেরাটোপের কংক্রিটের নীচের মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফের অসমে চলে যায় বাঘিনি ৷
এরপর থেকে তাকে খুঁজতে জোরদার তল্লাশি শুরু করে বন দফতর ৷ প্রথম দিকে প্রায় 60 জন বনকর্মী এবং তিনটি কুনকি হাতিকে নিয়ে তল্লাশি চলছিল ৷ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে গতকাল রাতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে আরও তিনটি কুনকি হাতি বক্সায় আনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি বনকর্মীর সংখ্যাও বাড়িয়ে প্রায় 150 করা হয়েছে ৷