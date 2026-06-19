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শিলিগুড়ির মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গে বড় ধাক্কা তৃণমূলের

বুধবারই জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অনিত থাপা। শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গৌতম দেব।

Gautam Deb resigned from Mayor
মেয়র পদ থেকে ইস্তফা গৌতম দেবের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 2:20 PM IST

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শিলিগুড়ি, 19 জুন: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের চূড়ান্ত ভরাডুবির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা গৌতম দেব। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পুর কমিশনারের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি শুক্রবার সকালেই তিনি পুরনিগমের সমস্ত সরকারি গাড়ি এবং তাঁর জন্য নিয়োজিত সরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদেরও ফিরিয়ে দিয়েছেন যা স্পষ্ট করে দেয় যে, তিনি আর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক নন।

এদিকে, বুধবারই জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অনিত থাপা। তাঁর পদত্যাগের পর জিটিএ সভাসদ থেকে একে একে পদত্যাগের হিড়িক লাগে। ফলে একপ্রকার অচল হয়ে গিয়েছে জিটিএ'ও। এরপর শিলিগুড়িতে এই পালাবদলের প্রভাব উত্তরের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

এই আকস্মিক ইস্তফার পেছনে মূলত দুটি প্রধান কারণ কাজ করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। প্রথমত, 2021 সালের পর সদ্য সমাপ্ত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে তাঁকে হারের মুখ দেখতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গে দলের সামগ্রিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি এই ব্যক্তিগত পরাজয় তাঁর প্রশাসনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত, গত বুধবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করেছেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব চেয়েছিলেন যে, তিনি প্রশাসনিক কাজের পরিবর্তে সংগঠনের দিকেই পূর্ণ সময় মনোযোগ দিন।

গৌতম দেবের এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে বৃহস্পতিবার, যখন তিনি পুরনিগমের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মেয়র পারিষদদের সামনে নিজের পদত্যাগের ইচ্ছার কথা প্রথম জানান। শিলিগুড়ি পুরবোর্ডের বর্তমান মেয়াদ শেষ হতে এখনও এক বছরের বেশি সময় বাকি থাকায়, বৈঠকে উপস্থিত মেয়র পারিষদদের মধ্যে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়। বোর্ডের সিংহভাগ সদস্যই তাঁকে মাঝপথে দায়িত্ব না ছাড়ার অনুরোধ জানান, তবে সহকর্মীদের প্রবল আপত্তি ও আকুতি সত্ত্বেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে মেয়রের পদত্যাগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রাতে বৈঠকে বসে বাকি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলাররা।

গৌতম দেবের এই পদত্যাগ শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে এক গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের মতো জেলাগুলোতে তৃণমূলের সংগঠন কার্যত বিপর্যয়ের মুখে, তখন শিলিগুড়ি পুরনিগম ছিল উত্তরবঙ্গে শাসকদলের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ বড় সম্বল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানোয় শিলিগুড়ি পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ এখন ঘোর অনিশ্চিত। নতুন করে কাউকে মেয়র করে বোর্ড চালানো কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, মেয়র পদের পাশাপাশি অচিরেই হয়তো তিনি দলের অন্যান্য পদ এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকেও ইস্তফা দিতে পারেন।

2011 সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী, তারপর পর্যটন মন্ত্রী হিসেবে গৌতম দেবের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই পদত্যাগ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নাটকীয় মোড় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শিলিগুড়ির পরবর্তী মেয়র কে হবেন বা এই পুরনিগমের রাশ শেষ পর্যন্ত কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে এখন উত্তরবঙ্গজুড়ে তুঙ্গে জল্পনা।

এই বিষয়ে গৌতম দেব বলেন, "আমি আর নির্বাচনী রাজনীতিতে থাকব না। সলের সভাপতি কাউন্সিলার। সেই বাকিটা ঠিক করবে। আমি কিছুদিন ছুটি কাটাবো। পরে দলের কাজে থাকবো। আমি পদত্যাগ করার কারণ হল আমি সেই মর্যাদা পাচ্ছিলাম না। আমাকে ব্রাত্য রেখে আধিকারিকদের গোপন বৈঠকে ডাকা হচ্ছিল। জরুরি ছাড়া কোন অর্থ ব্যবহার করতে পারছিলাম না। অনেক কাজ বা প্রকল্প আমি শুরু করেছিলাম। আক্ষেপ একটাই যে সেগুলো আমি শেষ করতে পারলাম না। আমার অবস্থান আমি দিদিকে জানিয়েছি। নতুন যে বোর্ড গঠন হবে তাদের শুভেচ্ছা।"

মেয়রের পদত্যাগের বিষয়ে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "তিনি কেন পদত্যাগ করলেন জানা নেই। তাঁকে সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছিল। এই বিপর্যয়ের সময় পদত্যাগ করা উচিৎ হয়নি। তবে পুরনিগমে কোনও দূর্নীতি হয়ে থাকলে অবশ্যই তদন্ত হবে। এখন পুরনিগমের বিষয়টি রাজ্য সরকার দেখবে। পুর আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।"

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গৌতম দেবের ইস্তফা
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GAUTAM DEB RESIGNED FROM MAYOR

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