প্রয়াত পিডিএস নেতা সমীর পুততুণ্ড, সিঙ্গুর আন্দোলনের সঙ্গীকে হারিয়ে মর্মাহত মমতা

প্রয়াত পিডিএস নেতা সমীর পুততুণ্ড, সিঙ্গুর আন্দোলনের সঙ্গীকে হারিয়ে মর্মাহত মমতা
সিপিএমের ছাত্র সংগঠন দিয়ে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় সমীর পুততুণ্ডর ৷ পরে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মঞ্চেও ছিলেন তিনি ৷
January 12, 2026
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: প্রয়াত হলেন পিডিএস (Party for Democratic Socialism)-এর সাধারণ সম্পাদক সমীর পুততুণ্ড । বয়স হয়েছিল 74 ৷ COPD-র সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন আগেই মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি । হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু'দিন আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৷ রবিবার রাত 11টা 15 মিনিট নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার ওই বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷
সিপিএমের ছাত্র সংগঠন দিয়ে রাজনীতিতে হাতেখড়ি সমীর পুততুণ্ডর ৷ এরপর দীর্ঘদিন সিপিএমের সঙ্গেই ছিলেন তিনি ৷ দলের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বও সামলেছেন ৷ পরে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধের পর দল ছাড়েন সমীর ৷ দল ছাড়েন তাঁর স্ত্রী অনুরাধা পুততুণ্ডও ৷ পরে সইফুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে জোট করে পিডিএস দল তৈরি করেন তাঁরা ৷ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পিডিএসেই ছিলেন তিনি ৷ সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে দেখা গিয়েছিল সস্ত্রীক সমীর পুততুণ্ডকে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । 'নিজের কাউকে হারালাম' বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
একদা বাম আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা সমীর পুততুণ্ডকে হারিয়ে আমি খুবই মর্মাহত বোধ করছি। মনে হচ্ছে, আমি নিজের কাউকে হারালাম। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে একসাথে কাজ করেছি।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 11, 2026
অনুরাধাদিকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা নেই, তবুও সর্বদা পাশে আছি।
সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কথায়, "এসএফআই-এর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং পরবর্তীতে পিডিএস নেতা সমীর পুততুণ্ড প্রয়াত হয়েছেন । তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি । ওঁর স্ত্রী, ছাত্র আন্দোলনে আমাদের সহকর্মী অনুরাধার সঙ্গে কথা হয়েছে । তাঁকে সমবেদনা জানিয়েছি ।"
সিপিআইএম লিবারেশন সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সমীর পুততুণ্ডর প্রয়াণের দুঃসংবাদটি পেয়েছি ৷ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের দিনগুলিতে এসইজেড এবং কর্পোরেট দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমীরের ভূমিকা সকলের জানা । সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঐতিহাসিক নাগরিকত্ব আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ফ্যাসিবাদী নীলনকশা ব্যর্থ করার চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁর । ওনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা । অনুরাধাদি, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বন্ধু ও কমরেডদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা ।"
ছাত্র জীবনে এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সমীরবাবু । তাঁর স্ত্রী অনুরাধাও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । পরবর্তীতে সমীর পুততুণ্ড এসএফআই রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা সিপিএমের সম্পাদক পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন । কিন্তু তারও পরবর্তী সময়ে না-না কারণে দলের সঙ্গে দ্বিমত হয় তাঁর ৷ নতুন দল গঠন করেন । নাম দেন পার্টি অফ ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম (পিডিএস)।
সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন থেকে শুরু করে একাধিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সমীর পুততুণ্ড ৷ ওই জমি আন্দোলনকে ঘিরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা তৈরি হয়েছিল । তবে বামপন্থা থেকে তিনি দূরে সরে যাননি । বরং সিপিএম ছাড়ার পর সিপিএমের সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন । পরবর্তীতে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এলেও তাদের সঙ্গে বা অন্য কোনও দলের সঙ্গেও যায়নি সমীর পুততুণ্ডের পিডিএস ৷ 2011-এর বিধানসভা নির্বাচনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরূদ্ধে যাদবপুর বিধানসভায় প্রার্থী হয়ে 342টি ভোট পেয়েছিলেন সমীর পুততুণ্ড ।