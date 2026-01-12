ETV Bharat / state

প্রয়াত পিডিএস নেতা সমীর পুততুণ্ড, সিঙ্গুর আন্দোলনের সঙ্গীকে হারিয়ে মর্মাহত মমতা

সিপিএমের ছাত্র সংগঠন দিয়ে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় সমীর পুততুণ্ডর ৷ পরে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মঞ্চেও ছিলেন তিনি ৷

প্রয়াত পিডিএস নেতা সমীর পুততুণ্ড (এক্স হ্যান্ডেল)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 10:41 AM IST

কলকাতা, 12 জানুয়ারি: প্রয়াত হলেন পিডিএস (Party for Democratic Socialism)-এর সাধারণ সম্পাদক সমীর পুততুণ্ড । বয়স হয়েছিল 74 ৷ COPD-র সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন আগেই মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি । হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু'দিন আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৷ রবিবার রাত 11টা 15 মিনিট নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার ওই বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷

সিপিএমের ছাত্র সংগঠন দিয়ে রাজনীতিতে হাতেখড়ি সমীর পুততুণ্ডর ৷ এরপর দীর্ঘদিন সিপিএমের সঙ্গেই ছিলেন তিনি ৷ দলের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বও সামলেছেন ৷ পরে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধের পর দল ছাড়েন সমীর ৷ দল ছাড়েন তাঁর স্ত্রী অনুরাধা পুততুণ্ডও ৷ পরে সইফুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে জোট করে পিডিএস দল তৈরি করেন তাঁরা ৷ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পিডিএসেই ছিলেন তিনি ৷ সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে দেখা গিয়েছিল সস্ত্রীক সমীর পুততুণ্ডকে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । 'নিজের কাউকে হারালাম' বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "একদা বাম আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা সমীর পুততুণ্ডকে হারিয়ে আমি খুবই মর্মাহত বোধ করছি । মনে হচ্ছে, আমি নিজের কাউকে হারালাম । সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে একসঙ্গে কাজ করেছি । অনুরাধাদি-কে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা নেই, তবুও সর্বদা পাশে আছি ।"

সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কথায়, "এসএফআই-এর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং পরবর্তীতে পিডিএস নেতা সমীর পুততুণ্ড প্রয়াত হয়েছেন । তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি । ওঁর স্ত্রী, ছাত্র আন্দোলনে আমাদের সহকর্মী অনুরাধার সঙ্গে কথা হয়েছে । তাঁকে সমবেদনা জানিয়েছি ।"

সিপিআইএম লিবারেশন সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সমীর পুততুণ্ডর প্রয়াণের দুঃসংবাদটি পেয়েছি ৷ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের দিনগুলিতে এসইজেড এবং কর্পোরেট দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমীরের ভূমিকা সকলের জানা । সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঐতিহাসিক নাগরিকত্ব আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ফ্যাসিবাদী নীলনকশা ব্যর্থ করার চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁর । ওনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা । অনুরাধাদি, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বন্ধু ও কমরেডদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা ।"

সৌজন্যের রাজনীতিতে সমীর পুততুণ্ড, যশ পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরার সঙ্গে (ফাইল ছবি)

ছাত্র জীবনে এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সমীরবাবু । তাঁর স্ত্রী অনুরাধাও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । পরবর্তীতে সমীর পুততুণ্ড এসএফআই রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা সিপিএমের সম্পাদক পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন । কিন্তু তারও পরবর্তী সময়ে না-না কারণে দলের সঙ্গে দ্বিমত হয় তাঁর ৷ নতুন দল গঠন করেন । নাম দেন পার্টি অফ ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম (পিডিএস)।

সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন থেকে শুরু করে একাধিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সমীর পুততুণ্ড ৷ ওই জমি আন্দোলনকে ঘিরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা তৈরি হয়েছিল । তবে বামপন্থা থেকে তিনি দূরে সরে যাননি । বরং সিপিএম ছাড়ার পর সিপিএমের সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন । পরবর্তীতে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এলেও তাদের সঙ্গে বা অন্য কোনও দলের সঙ্গেও যায়নি সমীর পুততুণ্ডের পিডিএস ৷ 2011-এর বিধানসভা নির্বাচনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরূদ্ধে যাদবপুর বিধানসভায় প্রার্থী হয়ে 342টি ভোট পেয়েছিলেন সমীর পুততুণ্ড ।

সম্পাদকের পছন্দ

