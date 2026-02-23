ETV Bharat / state

শেষ বঙ্গ রাজনীতির 'চাণক্য' অধ্যায়, প্রয়াত মুকুল

অনেকদিন ধরে একাধিক শারীরিক সমস্যা নিয়ে ভুগছিলেন ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর ৷ সেখানেই রবিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় এই প্রবীণ রাজনীতিকের ৷

Mukul Roy Passes Away
মুকুল রায় (ইটিভি ভারত)
Published : February 23, 2026 at 6:57 AM IST

কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: গত কয়েকদিন ধরেই চিকিৎসায় তেমন সাড়া দিচ্ছিলেন না বঙ্গ রাজনীতির চাণক্য মুকুল রায় । রবিবার গভীর রাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ বয়স হয়েছিল 72 বছর ৷ পরিবারের তরফের নেতার প্রয়াণের কথা জানানো হয় ৷ মুকুল রায়ের মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া ।

একমাস আগে অর্থাৎ 23 জানুয়ারি জন্মদিন ছিল মুকুল রায়ের ৷ সেই দিনে বাবার বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন ছেলে শুভ্রাংশু ৷ তিনি লিখেছিলেন, "Many Many Happy Returns Of The Day-লিখতে পারছি না, কারণ তুমি যে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করছ, তা আর চোখে দেখা যায় না ।" বাবাকে 'রিয়েল হিরো' বলে সম্বোধন করে ছেলে লেখেন, "সমাজ গড়ার ভাবনা সব তোমার থেকেই তো শেখা ।"

এই পোস্ট থেকেই নেতার শারীরিক অবস্থা যে খুবই খারাপ তা আন্দাজ করেছিলেন অনেকেই ৷ তার ঠিক একমাস পরই বাবার মৃত্যুর খবর দিলেন শুভ্রাংশু রায় ৷

বঙ্গ রাজনীতির চাণক্যের রাজনৈতিক জীবন

মুকুলের রাজনৈতিক জীবন বরাবরই ছিল বর্ণময় । শুরুটা হয়েছিল বাম শিবিরে । তবে সেই যাত্রা খুব দীর্ঘ হয়নি । উত্তর 24 পরগনার কংগ্রেস নেতা মৃণাল সিংহরায় তাঁকে দলে নিয়ে আসেন । ছাত্র পরিষদের হাত ধরে কংগ্রেসে যাত্রা শুরু করেন মুকুল । সেই সময় থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ।

নয়ের দশকের শেষে নতুন দল তৈরির সিদ্ধান্ত নেন মমতা । মুকুল-সহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে নতুন দলের পরিকল্পনা করেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী । মুকুল থেকে শুরু অতীন ঘোষ ও তমোনাশ ঘোষেদের মতো 9 জন নেতা নির্বাচন কমিশনে নতুন দল তৈরির আবেদন করেন । সরকারিভাবে তখনও তৃণমলের সদস্য হননি মমতা । পরে তিনি সদস্য হন ।

সেই থেকে 2017 সাল পর্যন্ত তৃণমূলের সঙ্গে সমার্থক হয়ে ওঠেন মুকুল । 2009 সালে ইউপিএ-র দ্বিতীয় সরকারে জাহাজ প্রতিমন্ত্রী হন । এরপর 2011 সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জেতার পর মমতা মুখ্যমন্ত্রী হন । তাঁর ছেড়ে আসা রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব পান দীনেশ ত্রীবেদী । পরে রেলের ভাড়া বাড়ানো নিয়ে অসন্তোষের জেরে দীনেশকে মন্ত্রক ছাড়তে হয় । তখন রেলমন্ত্রী হন মুকুল ।

2017 সালের দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর দিন নিজাম প্যালেসে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূলের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন নেতা । পুজো মিটলে রাজ্য়সভার সদস্য পদও ছেড়ে দেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী । দীর্ঘ কয়েকমাস বিজেপিতে মুকুলের যোগদান নিয়ে চর্চা চলে । শেষমেশ নভেম্বর মাসের তিন তারিখ দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিযে দলের প্রবীণ নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদের হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপির সদস্য হন ।

2021 সালের জুন মাস পর্যন্ত ছিলেন বিজেপিতেই । কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের অভিনেত্রী প্রার্থী কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিধানসভার সদস্য হন মুকুল । তবে ওই নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর শিবির বদল করেন নেতা । এরপর থেকে অবশ্য রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় হতে দেখা যায়নি মুকুলকে ।

