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শারীরিক অবস্থায় সন্তোষজনক উন্নতি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন মিঠুন চক্রবর্তী

অভিনেতার ডান হাতের আঙুলে ক্রমশ বাড়তে থাকে অবশভাব, কমতে থাকে হাতের শক্তি, দুর্বল হয়ে পড়ে গ্রিপ। অস্ত্রোপচারের পর শনিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

Mithun Chakraborty
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন মিঠুন চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 10:20 PM IST

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কলকাতা, 8 অগস্ট: দু’বছর আগে কনুইয়ে গুরুতর চোট। তার পর অস্ত্রোপচার করে প্লেট ও স্ক্রু দিয়ে জোড়া হয়েছিল হাড়। প্রাথমিক ভাবে সব ঠিকঠাক থাকলেও সময়ের সঙ্গে শুরু হয় নতুন সমস্যা। ডান হাতের আঙুলে ক্রমশ বাড়তে থাকে অবশভাব ও ঝিনঝিনি। কমতে থাকে হাতের শক্তি, দুর্বল হয়ে পড়ে আঙুলের গ্রিপ। গত দু’-তিন মাসে সেই সমস্যা আরও তীব্র হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর ফের অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার পর শনিবার, 8 অগস্ট তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রায় দু’বছর আগে বেঙ্গালুরুতে পড়ে গিয়ে ডান হাতের কনুইয়ের কাছে ডিস্টাল হিউমেরাসের ইন্টারকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার হয়েছিল মিঠুন চক্রবর্তীর। জরুরি ভিত্তিতে সেখানে অস্ত্রোপচার করা হয়। ভেঙে যাওয়া হাড় ঠিক রাখতে কনুইয়ে প্লেট এবং একাধিক স্ক্রু বসানো হয়েছিল। সেই অস্ত্রোপচার সফল হলেও পরবর্তী সময়ে কনুইয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্নায়ু, অর্থাৎ আলনার স্নায়ু, প্লেটের সঙ্গে আটকে যায়। একটি স্ক্রু সরাসরি ওই স্নায়ুর উপর চাপ তৈরি করছিল বলেও অস্ত্রোপচারের সময় দেখা যায়।

আলনার স্নায়ু হাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাতের দু’টি আঙুলের অনুভূতি এবং আঙুল ও হাতের বিভিন্ন নড়াচড়ার ক্ষেত্রে এই স্নায়ুর ভূমিকা রয়েছে। ফলে স্নায়ুর উপর দীর্ঘদিন চাপ তৈরি হওয়ায় মিঠুনের ডান হাতে অবশভাব, ঝিনঝিনি, ব্যথা এবং শক্তি কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে থাকে। প্রথম দিকে ওষুধের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতে কিছুটা উন্নতিও হয়েছিল। কিন্তু গত দু’-তিন মাসে উপসর্গ ফের দ্রুত বাড়তে থাকে। হাতের শক্তি ক্রমশ কমে যাওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন, শুধুমাত্র পুরনো প্লেট ও স্ক্রু খুলে ফেললেই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে প্লেটের সঙ্গে লেগে থাকার ফলে আলনার স্নায়ুর চারপাশে ফাইব্রাস টিস্যু তৈরি হয়েছিল। ফলে স্নায়ুটিকে ওই টিস্যু থেকে আলাদা করে সম্পূর্ণ মুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে ফের কোনও প্লেট বা স্ক্রুর চাপে স্নায়ুটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য তার অবস্থানও পরিবর্তন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

অস্ত্রোপচারে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধান, স্নায়ুর উপর চাপ দিচ্ছিল স্ক্রু অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকদের সামনে আসে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দেখা যায়, প্রায় 6 মিলিমিটার আকারের একটি ক্যানুলেটেড স্ক্রু আলনার স্নায়ুর উপর চাপ তৈরি করছিল।

চিকিৎসকদের মতে, এই স্ক্রুটির চাপে দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই মিঠুন চক্রবর্তীর হাতের ব্যথা, ঝিনঝিনি, অবশভাব এবং দুর্বলতার অন্যতম কারণ হতো পারে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রথমে স্নায়ুটিকে চিহ্নিত করা হয়। স্নায়ুর চারপাশে তৈরি হওয়া ফাইব্রাস টিস্যু সরিয়ে সেটিকে মুক্ত করা হয়। এরপর কনুইয়ে থাকা পুরনো টাইটেনিয়াম প্লেট ও স্ক্রুগুলি সরানো হয়। স্নায়ুর উপর চাপ তৈরি করা স্ক্রুটিও নিরাপদে খুলে ফেলা হয়। পুরো প্রক্রিয়ায় স্নায়ু যাতে কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়।

মিঠুন চক্রবর্তীর অস্ত্রোপচারে অর্থোপেডিক, নিউরোসার্জারি এবং প্লাস্টিক সার্জারির বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে কাজ করেন। চিকিৎসক দলের নেতৃত্বে ছিলেন অর্থোপেডিক ও ট্রমা বিশেষজ্ঞ ডাঃ সোমনাথ দে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিউরোসার্জন ডাঃ প্রসাদ কৃষ্ণন এবং প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ প্রদীপ সেন। অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের চিকিৎসক ও নার্সিং এবং রিহ্যাবিলিটেশন টিমও পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন।

নিউরোসার্জন ডাঃ প্রসাদ কৃষ্ণনের বক্তব্য অনুযায়ী, মিঠুন চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল পুরনো অস্ত্রোপচারের জায়গায় স্নায়ুটি প্লেটের সঙ্গে আটকে যাওয়া। তাঁর কথায়, শুধু প্লেট সরিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হতো না। স্নায়ুটিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নতুন অবস্থানে নিয়ে যেতে হতো, যাতে ভবিষ্যতে আবার চাপ তৈরি না হয় এবং হাতের কার্যক্ষমতা ফিরে আসে।

অর্থোপেডিক, নিউরোসার্জন ও প্লাস্টিক সার্জনের যৌথ উদ্যোগে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্নায়ুকে মুক্ত করা, পুরনো প্লেট ও স্ক্রু সরানো এবং প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে হাতের কার্যক্ষমতা ফেরানোর চেষ্টা করা হয়।

অস্ত্রোপচারের পরই ফিরতে শুরু করে হাতের শক্তি অস্ত্রোপচারের পর মিঠুন চক্রবর্তীর শারীরিক অবস্থায় সন্তোষজনক উন্নতি দেখা যায়। প্রথম পোস্ট-অপারেটিভ দিনেই হাত ও আঙুলের অবশভাব এবং দুর্বলতা কমতে শুরু করে। একই সঙ্গে আঙুলের গ্রিপও ফিরে আসে। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর পুনর্বাসন শুরু করা হয়।

অস্ত্রোপচারের পর কোনও বড় জটিলতা দেখা দেয়নি। চিকিৎসক, নার্সিং এবং রিহ্যাবিলিটেশন টিমের পর্যবেক্ষণে থাকার পর অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দিনেই, অর্থাৎ শনিবার 8 অগস্ট তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সময় চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি জানান, তিন দিন কীভাবে কেটে গেল তা তিনি বুঝতেই পারেননি। চিকিৎসক, নার্স, কেয়ারগিভার এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের যত্নের প্রশংসা করেন তিনি।

অস্ত্রোপচারের পর প্রথম দিনেই হাত ও আঙুলের অবশভাব এবং দুর্বলতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখতে পেয়েছেন বলেও জানান অভিনেতা। একই দিনে আঙুলের গ্রিপ ফিরে আসায় তিনি বিশেষ ভাবে খুশি। চিকিৎসকদের প্রশংসায় অভিনেতাচিকিৎসক দলের প্রশংসা করে মিঠুন জানান, অর্থোপেডিক চিকিৎসক ডাঃ সোমনাথ দে-র নেতৃত্বে নিউরোসার্জন, প্লাস্টিক সার্জন, অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের চিকিৎসক এবং নার্সিং টিম অত্যন্ত সমন্বয় রেখে কাজ করেছেন। বিশেষ করে অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে চিকিৎসকদের পাশাপাশি কেয়ারগিভারদের যত্নের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

মিঠুনের চিকিৎসায় যুক্ত চিকিৎসকদের বক্তব্য, তিনি অত্যন্ত সহযোগিতাপূর্ণ রোগী ছিলেন এবং অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চলেছেন। তাঁর দ্রুত পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও এই সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসার উপর জোরবেসরকারি হাসপাতালটির মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ ডি পি সমাদ্দার জানান, মিঠুন চক্রবর্তী মূলত একটি অর্থোপেডিক সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। কিন্তু পুরনো অস্ত্রোপচারের কারণে স্নায়ুর জটিলতা থাকায় একাধিক বিভাগের বিশেষজ্ঞকে নিয়ে চিকিৎসার পরিকল্পনা করতে হয়। অর্থোপেডিক, নিউরোসার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, অ্যানেস্থেশিয়া, নার্সিং এবং রিহ্যাবিলিটেশন টিমের সমন্বিত প্রচেষ্টায় অস্ত্রোপচার ও পরবর্তী চিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে।

চিকিৎসকদের মতে, পুরনো ফ্র্যাকচার ফিক্সেশনের পর কোনও স্নায়ু প্লেট বা স্ক্রুর সঙ্গে আটকে গেলে বা তার উপর চাপ তৈরি হলে সময়ের সঙ্গে ব্যথা, ঝিনঝিনি, অবশভাব এবং পেশির শক্তি কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। মিঠুন চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুর উপর চাপ তৈরি হওয়ায় এমন উপসর্গ দেখা দিয়েছিল বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

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