আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় অর্ণব, বৃষ্টি-দুর্যোগের পূর্বাভাস রাজ্যে
Very Severe Cyclonic Storm Arnab: শক্তি বাড়িয়ে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে অর্ণব এবং বুধবার ভোররাত থেকে তার ল্যান্ডফল প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ।
Published : October 28, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশায় বৃষ্টি ও দুর্যোগ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে । এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ বাংলা নয়, তাই এই রাজ্যে সরাসরি কোনও প্রভাব পড়বে না । মৌসম ভবনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশের ইয়ানাম উপকূলের কাছে বাপটলা ও বিশাখাপত্তনমের মাঝে অর্ণব-এর ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।
ভোর সাড়ে 5টা নাগাদ আইএমডি জানিয়েছে, অতি প্রবল ঘূর্ণঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল বরাবর কার্যত স্থির রয়েছে এবং স্থলভাগে আঘাত হানার প্রক্রিয়াটি আরও 2-3 ঘণ্টা চলতে থাকবে।
এই অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর, 16.8 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং 82 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। এটি নরসাপুর থেকে প্রায় 30 কিমি পূর্বে, ইয়ানাম থেকে 45 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে, কাকিনাড়া থেকে 70 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং মাছিলিপত্তনম থেকে 90 কিমি পূর্ব-উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড় উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একটি অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসেবে বাপটলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী স্থানে, ইয়ানামের দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করতে পারে । এর সর্বোচ্চ একটানা বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 135 কিমি এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 150 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে । ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আনাকাপল্লি, বিশাখাপত্তনম, কাকিনাড়া এবং কোনাসীমা জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে । ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কিছু জায়গায় গাছপালা উপড়ে পড়েছে ।
পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব
আজ বুধবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলাই থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
তবে, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ঘূর্ণিঝড় অর্ণব-এর প্রভাবে বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে 5টায় ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল । এর কেন্দ্র ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া থেকে প্রায় 90 কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ।
ঘূর্ণিঝড়টির গতিবেগ ঘণ্টায় 18 কিলোমিটার। বুধবার ভোর 2টো থেকে 4টের মধ্যে বাপটলা ও বিশাখাপত্তনমের মাঝামাঝি, ইয়ানামের দক্ষিণে উপকূলে আছড়ে পড়েছে। তখন ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 125 থেকে 135 কিলোমিটার ছিল ৷
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বৃহস্পতিবার বৃষ্টি বাড়তে পারে । দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে দক্ষিণ 24 পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে । কলকাতা, হাওড়া-সহ বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । শনিবারও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হতে পারে । উত্তরবঙ্গে বুধবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে । বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টি বাড়তে পারে । দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । শনিবার কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 88 শতাংশ সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।
পুরমন্ত্রীর সতর্ক বার্তা
এদিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে মঙ্গলবার গভীর রাতে সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । এর আগে অবশ্য রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, বিপর্যয় মোকাবিলায় সরকার সম্পূর্ণ তৈরি, তাই অহেতুক ভয়ের কোনও কারণ নেই।
ভিডিয়ো বার্তায় পুরমন্ত্রী মৎস্যজীবীদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন, "এই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রভাব পড়বে। সমুদ্র খুব উত্তাল থাকবে । মৎস্যজীবীরা এই চার-পাঁচ দিন সমুদ্রে যাবেন না ।"
এছাড়া বাজ পড়ে প্রাণহানি এড়াতে মাঠে খেলাধুলো করা কচিকাঁচাদের নিয়েও উদ্বেগের কথা জানান তিনি । অগ্নিমিত্রার কথায়, "আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা যারা মাঠে ফুটবল-ক্রিকেট খেলে, তাদেরও বলব একটু সতর্ক থাকতে । কারণ বাজ পড়বে, বিদ্যুৎ চমকাবে ।" একই সঙ্গে জমা জল ও বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন তিনি । অতীতে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "বৃষ্টি পড়লে কোনো ইলেকট্রিক পোলের কাছে আশ্রয় নেবেন না এবং জলের ধারেকাছে থাকবেন না ।" তিনি আরও জানান, এই দুর্যোগ ও বৃষ্টিপাত 3-4 তারিখ পর্যন্ত চলার সম্ভাবনা রয়েছে ।
মঙ্গলবার দিল্লি সফর শেষ করে সোজা ভবানীভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে পুলিশ ও প্রশাসনিক শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ জরুরি বৈঠক সারেন তিনি । সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।"