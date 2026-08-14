স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বৃষ্টি, জেলায় জেলায় লাল সতর্কতা

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বৃষ্টি, জেলায় জেলায় লাল সতর্কতা
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 14, 2026 at 9:02 AM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: সপ্তাহভর বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ ফলে, স্বাধীনতা দিসের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা ৷ নিম্নচাপের প্রভাবে আজ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা । উপকূল এবং পশ্চিমের জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতাও জারি রয়েছে । একই সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে শনিবার পর্যন্ত ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আজ আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে । এরপর তা গাঙ্গেয় বঙ্গের উপর দিয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোবে । উত্তর-পশ্চিম দিকে এই নিম্নচাপের বর্তমান অভিমুখ । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা বিকানেরের পর মধ্যপ্রদেশের প্রবেশ করেছে । এরপর জামশেদপুর হয়ে কলকাতার ওপর দিয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এর ফলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । তাই 15 অগস্ট শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে । সমুদ্রপৃষ্ঠে 55 থেকে 65 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে । এই কারণে বাংলা এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে পুরুলিয়া জেলাতে । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে । দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ৷ হলুদ সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলাতেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলাতে । এই তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । অন্য সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকার সম্ভাবনা ।
রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এদিন । বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে মঙ্গলবার পর্যন্ত ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে । আজও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শহরজুড়ে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে । কলকাতায় শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা । শনিবার থেকে পরিমাণ কমবে ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 03.01 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 90 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 14.09 মিলিমিটার ।