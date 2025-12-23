'ওয়াকফ হিংসা'য় বাবা-ছেলে জোড়া খুনে দোষী সাব্যস্ত 13, যাবজ্জীবন নাকি মৃত্যুদণ্ড ? রায় মঙ্গলে

'ওয়াকফ হিংসা'য় বাবা-ছেলে জোড়া খুনে দোষী সাব্যস্ত 13, যাবজ্জীবন নাকি মৃত্যুদণ্ড ? রায় মঙ্গলে
যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে আদালত চত্বরে । মৃতদের বাড়িতেও পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে ৷
Published : December 23, 2025 at 12:33 PM IST
জঙ্গিপুর, 23 ডিসেম্বর: মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলের জোড়া খুনের মামলায় মঙ্গলবার রায় ঘোষণা হতে চলেছে ৷ সোমবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের বিচারক 13 জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দুটি ধারা রয়েছে ৷ যার সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড । তবে যাবজ্জীবন না মৃত্যুদণ্ড, আদালয় কী রায় দেয় সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে মৃতের পরিবার-সহ গোটা রাজ্য ।
ওয়াকফ বিল সংশোধনীর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ । 11 এপ্রিল প্রতিবাদের আগুনে জ্বলতে শুরু করে জঙ্গিপুর । তারও একদিন পর উত্তাপের আঁচ ছড়ায় সামশেরগঞ্জে । 12 এপ্রিল সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত জাফরাবাদ গ্রামে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে নিজেদের বাড়িতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ যায় হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসের । অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুন করে । মৃতের পরিবার বারবার ডেকেও পুলিশের সহযোগিতা পায়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল ।
বাবা-ছেলের জোড়া খুনের মামলায় রাজ্যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয় । ঘটনার পরপরই তদন্তে নামে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ । মামলার গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয় । সিট তদন্তে নেমে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একে একে একধিক জায়গা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ।
আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয় । দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিপুর আদালতে এই মামলার শুনানি চলে । সাক্ষ্যগ্রহণ, প্রমাণ যাচাই ও উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে আদালত সোমবার 13 জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে । দোষী সাব্যস্ত হওয়ার খবর ছড়াতেই জঙ্গিপুর আদালত চত্বরে এবং আশপাশের এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় । যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী । মঙ্গলবার আদালত দোষীদের সাজা ঘোষণা করবে । এই রায়কে কেন্দ্র করে নিহতদের পরিবার ন্যায়বিচারের আশা প্রকাশ করেছে । পাশাপাশি গোটা সামশেরগঞ্জ এলাকায় ফের শান্তি বজায় রাখতে প্রশাসন সতর্ক নজরদারি চালাচ্ছে ।
জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, "পুরো পরিস্থিতির দিকে পুলিশ নজর রেখেছে । শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । মৃত হরগোবিন্দ দাসের বাড়িতেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।" সরকার পক্ষের আইনজীবী সমীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে ক'টি ধারা রয়েছে, তার মধ্যে দুটি ধারায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড ।"