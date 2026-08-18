টানা বৃষ্টিতে গাঁড়ুইয়ের জলে ডুবল একতলা বাড়ি, প্লাবিত আসানসোল রেলপাড় ! গৃহহীন বহু

টানা বৃষ্টিতে গাঁড়ুইয়ের জলে ডুবল একতলা বাড়ি, প্লাবিত আসানসোল রেলপাড় ! গৃহহীন বহু
একতলা বাড়ি সমান জলে ডুবে আসানসোলের চারটি ওয়ার্ড ৷ বাড়ির ছাদে বন্দি দশায় বহু মানুষ ৷
Published : August 18, 2026 at 1:31 PM IST
আসানসোল, 18 অগস্ট: টানা বৃষ্টিতে আসানসোলের বুক চিরে যাওয়া গাঁড়ুই নদীর জল বেড়ে গিয়ে প্লাবিত হল রেলপাড়-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ এর ফলে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন ৷ অনেককেই উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধর্মশালা, স্কুল ও ধর্মীয় স্থানগুলিতে ৷ অনেকেই আবার বাড়ির ছাদে বন্দি হয়ে রয়েছেন ৷ তাঁদের এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি ৷ বেশ কিছু জনপ্রতিনিধিকে এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে দেখা গেলেও, বন্যা দুর্গতদের ক্ষোভ, 'কেউ খোঁজ নিতে আসেনি' ৷
সোমবার সকাল থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টিতে গাঁড়ুই নদীর জলস্তর বাড়তে থাকে ৷ দুপুরের পরেই বিপদসীমা পেরিয়ে যায় গাঁড়ুইয়ের জল ৷ কিন্তু, বৃষ্টিপাত না-কমায় রাতে নদীর জল লোকালয়ে ঢুকতে শুরু করে ৷ বিশেষত, আসানসোলের রেলপাড় এলাকায় তীব্র বেগে জল ঢুকতে থাকে ৷ সন্ধের পর থেকে রেলপাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে শুরু করে ৷ রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে, জলস্তরও বাড়তে থাকে ৷ বাসিন্দারা অনেকেই ভয়ে ছাদের ওপরে আশ্রয় নেয় ৷ আসবাবপত্র, খাবার-সহ বহু জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ আসানসোলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় একতলা বাড়ি সমান জলে ডুবে গিয়েছে ৷
প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু পরিবারকে উদ্ধার করে স্থানীয় ধর্মশালা, স্কুল এবং ধর্মীয় স্থানগুলিতে রাখা হয়েছে ৷ তাঁদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ৷ যদিও, অভিযোগ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষজনদের এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি ৷ বহু মানুষ ছাদের উপর আশ্রয় নিয়েছেন ৷ তাঁরা বন্দি হয়ে আছেন বাড়ির ছাদে ৷
জানা গিয়েছে, উত্তর আসানসোলের চারটি ওয়ার্ড সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ সেখানে পৌঁছানোর রাস্তাও নেই ৷ সেতুগুলিও ভেসে গিয়েছে ৷ একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে উত্তর আসানসোলের এই সমস্ত এলাকা ৷ তবুও বেশ কিছু এলাকায় প্রাক্তন কাউন্সিলররা বুক পর্যন্ত জলে হেঁটে বাসিন্দাদের বাড়িতে-বাড়িতে দুধ, পাউরুটি-সহ খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন ৷
প্রাক্তন কাউন্সিলর গৌরব গুপ্ত টেলিফোনে ইটিভি ভারতকে বলেন, "গতকাল রাত থেকেই বাসিন্দাদের সঙ্গে রয়েছি ৷ অনেক মানুষকে উদ্ধার করে স্থানীয় উঁচু স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সকাল থেকে যাঁরা বন্দি হয়ে আছেন ছাদের উপর, তাঁদের জন্য আমরা টিফিনের ব্যবস্থা করেছি ৷ দুধ, পাঁউরুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি ৷ বাচ্চাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছি ৷ আচমকা এইভাবে জল বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে ৷ সেই কারণে বাসিন্দাদেরও একটু ধৈর্য রাখার অনুরোধ করছি ৷"
অন্যদিকে বৃষ্টির কারণে গোটা রেলপাড়ের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে ৷ যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না-ঘটে ৷ ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই অন্ধকারে জল ভর্তি ঘরে থাকতে হচ্ছে বাসিন্দাদের ৷ ফলে একদিকে যেমন প্রচণ্ড মশার উপদ্রব বেড়েছে, অন্যদিকে জল বাহিত রোগের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ৷
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষজনদের উদ্ধার এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ৷ পাশাপাশি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের তরফে প্রতিনিধি দল এলাকায় গিয়ে মানুষজনকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং মানুষজনকে উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে সোমবার রাত থেকেই ৷ যদিও স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, "ভোটের সময় গলিতে গলিতে ভোট চাইতে আসে সবাই ৷ এখন কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ৷"
আরেক দুর্গত বাসিন্দা বলছেন, "প্রতিবছরই এক ছবি দেখা যায় ৷ গাঁড়ুই নদীত সামান্য বৃষ্টিতে জল বেড়ে যায় ৷" বাসিন্দাদের অভিযোগ, গাঁড়ুই নদীর উপরে বহু অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে ৷ যে কারণে নদীর গতিপথ ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে ৷ শুধু তাই নয় গাঁড়ুই নদীতে দিনের পর দিন পলি নাব্যতাও কমেছে ৷ ফলে অল্প বৃষ্টিতেই রেলপার প্লাবিত হয়ে যায় ৷ বেশ কয়েক বছর আগে আসানসোল পুরনিগম গাঁড়ুই নদীর সংস্কারের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিল ৷ কিন্তু, সেই কাজ সম্পূর্ণরূপে করা যায়নি ৷ সেই কারণেই এই ধরনের প্লাবন বলে অভিযোগ তুলছেন বাসিন্দারা ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক আসানসোল পুরনিগমের এক আধিকারিকরা বলছেন, "যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো এবং বাসিন্দাদের উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন ও পুরনিগম ৷ দুর্যোগ মোকাবিলা দল, পুলিশ ও দমকলের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ৷ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও সহযোগিতাও রয়েছে ৷ খুব দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে ৷"