গালিগালাজ থেকে হাত-পা ভাঙার হুমকি ! বরানগরে তোলাবাজি-কাণ্ডে তৃণমূল নেতার 'কীর্তি' ফাঁস
প্রমোটারের হয়ে খোদ দলের ছাত্র নেতাকেই গালিগালাজ, হাত-পা ভেঙে দেওয়ার 'হুমকি' দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বরানগর-কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত ।
Published : February 16, 2026 at 10:04 PM IST
বরানগর, 16 ফেব্রুয়ারি: আইএনটিটিইউসি নেতা শঙ্কর রাউতের 'কীর্তি'র যেন শেষ নেই ! তোলা না-দেওয়ায় দলবল পাঠিয়ে ফ্ল্যাট থেকে জোর করে ব্য়বসায়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে 'মারধর' ও 'শাসানি'র অভিযোগের ঘটনায় বরানগরের 'দাপুটে' এই তৃণমূল নেতার নাম জড়ানোয় অবাক হচ্ছেন না অনেকে । কারণ, এবারই প্রথম নয় !
বছর খানেক আগেও এই শঙ্কর রাউতের বিরুদ্ধেই উঠেছিল নিজের দলের ছাত্র নেতার সঙ্গে 'অভব্য' আচরণের অভিযোগ । সেই সময় প্রমোটারের হয়ে তিনি দলেরই স্থানীয় এক ছাত্র নেতাকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হাত-পা ভেঙে দেওয়ার 'হুমকি' দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন । যা ঘিরে তখনও কম জলঘোলা হয়নি । কিন্তু, তার পরেও 'শঙ্কর' আছেন 'শঙ্করে'ই ।
বরানগরে যে ছাত্র নেতাকে 'গালিগালাজ' এবং 'শাসানি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিধায়ক 'ঘনিষ্ঠ' এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে, তার একটি অডিয়ো সামনে এসেছিল ঘটনার পরপরই (যার সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) । সেই অডিয়োয় নিজের পরিচয় দিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ হওয়া নিয়ে টিএমসিপি নেতার উদ্দেশ্যে অনবরত 'গালিগালাজ' এবং 'হুমকি' দিতে শোনা যাচ্ছে আইএনটিটিইউসি নেতা শঙ্কর রাউতকে ।
শুধু তাই নয়, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাঁর হাত-পা ভেঙে দিতেও তিনি দু'বার ভাববেন না বলে 'শাসানি' দিচ্ছেন । পালটা, ছাত্র-নেতা এর প্রতিবাদ করে জবাব দিতে থাকলে 'হুমকি' ও 'গালিগালাজ'-এর মাত্রাও বাড়তে থাকে । সেই অডিয়ো সামনে আসার পরেও প্রশাসন কিংবা দলীয় স্তরে পদক্ষেপ নেওয়া তো দূরের কথা, বরং দলেই এই শাসক নেতার পদোন্নতি হয়েছে । তাঁকে তৃণমূল নেতা থেকে একেবারে বরানগর শহর আইএনটিটিইউসি-র সভাপতির মতো গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
এতেই দু'য়ে দু'য়ে চার করতে শুরু করেছেন বিরোধী শিবির । এ নিয়ে কটাক্ষও করতে ছাড়ছেন না শাসক দলকে । বিরোধী গেরুয়া শিবিরের দাবি, শঙ্কর রাউতের মতো তোলাবাজ নেতারাই এখন তৃণমূলের 'সম্পদ' ! তাই, যা হওয়ার তাই হচ্ছে । এ নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই । পালটা শাসক শিবিরের আবার দাবি, সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা বিরোধীদের স্বভাব । ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যেও রাজনীতির রং লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এটা ঠিক নয় । কেউ দোষ করে থাকলে প্রশাসন প্রশাসনের মতো ব্যবস্থা নেবে । তার মানে এই নয় যে সব ঘটনার মধ্যে তৃণমূলের নাম জড়িয়ে দিয়ে দোষারোপ করতে হবে ।আর এই দাবি,পালটা দাবি ঘিরে ভোটের আবহে সরগরম হতে শুরু করেছে উত্তর 24 পরগনার বরানগর ।
এদিকে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, যদি আগেই সাহস করে দলের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হত তাহলে এই দিনটা আজকে দেখতে হত না ৷ অন্যদিকে, বরানগর পুর এলাকার আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় দাপুটে তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউতের 'কীর্তি' ! তোলাবাজি, কাটমানি, বেআইনি নির্মাণে মাদক দেওয়া ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে এলাকা 'ত্রস্ত' করে রাখার অভিযোগ । এলাকাবাসীর দাবি, এ-সব আইএনটিটিইউসি নেতার কাছে জল-ভাত । ভূরি-ভূরি কুকীর্তি রয়েছে তাঁর নামে । কিন্তু, কেউ প্রতিবাদ করলেই রক্ষে ছিল না । নিজের ঘনিষ্ঠ ছেলেদের পাঠিয়ে তাঁকে 'শায়েস্তা' করতে দু'বার ভাবতেন না । ফলে, ইচ্ছে থাকলেও প্রতিবাদ সাহস করার সাহস ছিল না কারোরই ।
যদিও, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা কোনও অভিযোগই মানতে চাননি বিতর্কিত আইএনটিটিইউসি নেতা শঙ্কর রাউত । ঘটনার পরপরই সমস্ত দায় অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন তিনি । অপরদিকে, তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউতের একের পর এক 'কীর্তি' ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে । এ নিয়ে তরজাতেও জড়িয়েছে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী বিজেপি ।
বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, "উনি নিজের এলাকায় একজন তোলাবাজ হিসেবেই পরিচিত । তৃণমূলের এই কীর্তিমান নেতা ব্যবসায়ীকে হুমকি দেবেন, তোলা চাইবেন এটাই তো স্বাভাবিক । ওঁর যা কাজ,উনি সেটাই করেছেন । তৃণমূল নেতার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ওঁর দলেরই এক ছাত্র নেতা । সেই কারণে তাঁকে দলের নেতার হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল । গালিগালাজও করা হয়েছিল ওই ছাত্র নেতাকে । কিন্তু, দলের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । উলটে, শুনছি তাঁর নাকি পদোন্নতি হয়ে আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি হয়েছেন । এটাই তো অবস্থা তৃণমূল দলের ।"
বিজেপি নেতা আরও বলেন, "শঙ্কর রাউতের মাথায় স্থানীয় বিধায়কের হাত রয়েছে । বিধায়ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই ওঁর টিকিও ছুঁতে পারবে না পুলিশ । প্রশাসন এবং দলীয় স্তরে কোনও শাস্তি না-হওয়ায় তৃণমূল নেতার বেপরোয়া মনোভাব আরও প্রকট হয়েছে । ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই সমস্ত তোলাবাজ, মস্তানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে । এটা আমরা আশ্বস্ত করছি বরানগরবাসীকে ।"
পালটা গেরুয়া শিবিরকে জবাব দিয়েছেন বরানগরের তারকা বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, "সব কিছুর রাজনীতি খোঁজা ঠিক নয় । কোনও ঘটনা ঘটলেই তার মধ্যেই তৃণমূল দলের নাম জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে । ব্যক্তিগত সমস্যা কিংবা যে ঘটনায় ঘটে থাকুক তার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই । যদি কেউ অন্যায় করে থাকে সেটা প্রশাসন দেখবে, ব্যবস্থা নেবে । আসলে বিজেপির কোনও কাজ নেই । সেই কারণে সমস্ত জায়গায় রাজনীতি খুঁজে বেড়ায় ।"
তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "আমাদের মতো জনপ্রতিনিধিদের এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই । আমাদের এখন একটাই কাজ বিজেপির চক্রান্ত রুখে দিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাতে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ না-যায় । তাই, বিজেপিরও উচিত রাজনীতি না-করে নিজের এলাকায় গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো । তৃণমূলের নেতা,কর্মী-সমর্থক বাংলা জুড়েই রয়েছে । বিজেপির মতো আমাদের দূরবীন দিয়ে বুথে কর্মী খুঁজতে হয় না ।"
প্রসঙ্গত, বরানগরে তোলাবাজি-কাণ্ডে আক্রান্ত ব্যবসায়ী সুদীপ্ত ঘোষ আইএনটিটিইউসি নেতা-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন থানায় । অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও এখনও অধরা তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত । তবে, ব্যবসায়ীর উপর হামলা ও মারধরের ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশ ওই তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ।
ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "আগের ঘটনায় কোনও অভিযোগ হয়েছিল কি না, তা দেখতে হবে । না-দেখে বলা সম্ভব নয় । তবে, এক্ষেত্রে লিখিত অভিযোগ হতেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তিনজনকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদেরও খোঁজ চলছে । তাদের গ্রেফতার করার পর জেরা করে শঙ্করের ভূমিকা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"