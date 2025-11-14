86 শতাংশ SIR ফর্ম বিলির পরেও সর্বদলীয় বৈঠকে উঠে এল নানা প্রশ্ন-বিভ্রান্তি

86 শতাংশ SIR ফর্ম বিলির পরেও সর্বদলীয় বৈঠকে উঠে এল নানা প্রশ্ন-বিভ্রান্তি
জেলাশাসক সব দলের প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়েছেন, কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় সব বিভ্রান্তি কেটে যাবে ।
Published : November 14, 2025 at 3:22 PM IST
আসানসোল, 14 নভেম্বর: পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনও পর্যন্ত 86 শতাংশ এন্যুমারেশন ফর্ম বিএলও'রা পৌঁছে দিয়েছেন ভোটারদের কাছে । এমন তথ্য দিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম । যদিও সিংহভাগ ফর্ম বিলি করার পরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত নির্ভুল এবং সংশোধনী ভোটার তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রশ্ন তুলে আনা হয়েছে । উঠে এসেছে বেশকিছু বিভ্রান্তিও ।
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক সব দলের প্রতিনিধির কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন শোনার পর জানিয়েছেন, "নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় সব বিভ্রান্তি এবং প্রশ্ন কেটে যাবে । আশা করছি বৈধ ভোটাররা প্রত্যেকেই নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করতে পারবেন ।"
গত 4 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর কাজ । বিএলও'রা বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করছেন । কাজ শুরু হওয়ার পর প্রায় 10 দিন কেটে গিয়েছে । এই 10 দিনে কী কাজ হয়েছে এবং ফিল্ড থেকে কী কী প্রশ্ন উঠে আসছে তা নিয়ে পুনরায় সর্বদলীয় বৈঠক করলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম । ছিলেন আসানসোলের মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা । সেখানে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা নানান ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন । যেগুলি মূলত বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করার সময় উঠে এসেছে ।
কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী জানান, "বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন কথা উঠে আসছে যে, 1995 সালে ভোটার কার্ড রয়েছে, 2002 সালেও তিনি ভোট দিয়েছেন । অথচ 2002 সালের তালিকায় তাঁর নাম নেই । থাকেন রাস্তার ঝুপড়িতে । বাড়িতে অন্যান্য কোনও ডকুমেন্টসও নেই । তাহলে তাঁর নাম কীভাবে এসআইআরে উঠবে ? যাঁদের বাবা-মা কিংবা দাদু-ঠাকুমা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন, 2002 এর তালিকাতেও তাঁদের নাম নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে ? শিল্পাঞ্চলে বহু মানুষ অবসরের পর নিজের আবাসন ছেড়ে চলে যান । অনেক আবাসন পরিত্যক্ত হয়েছে । ফলে সেই এলাকায় বিএলও গিয়ে ভোটারদের খুঁজে পাচ্ছেন না । ভোটাররাও বিএলও'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না । বিএলও অনেক সময় ফোনও তুলছেন না । সেক্ষেত্রে ভোটার তালিকা কী করে সংশোধন হবে ? বৈধ ভোটাররাই বা কী করে ভোটার তালিকায় স্থান পাবেন ?"
একই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির প্রতিনিধি প্রশান্ত চক্রবর্তী । তিনি জানান, "শিল্পাঞ্চলে আবাসন বদল একটা বড় সমস্যা । সে ক্ষেত্রে আমরা এলাকায় ক্যাম্প করে ফর্ম বিলির কথা জানিয়েছি । আবাসন বদল করে যাঁরা চলে গিয়েছেন, তাঁরা অন্তত সেই এলাকায় গিয়ে ক্যাম্প থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন ।"
তবে ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে বহুতল আবাসন । এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জেলাশাসক । তিনি জানিয়েছেন, "বিভিন্ন বহুতল আবাসন বা ফ্লাটে গিয়ে বিএলও'রা গৃহকর্তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না । কারণ তাঁরা চাকরিতে চলে যান । অনেকের বাড়িতেই তালা দেখা যায় । সে ক্ষেত্রে কীভাবে ফর্ম বিলি করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি আকাশ মুখোপাধ্যায় জানান, "আমরা বিভিন্ন বহুতল আবাসনের সোসাইটির সঙ্গে কথা বলে সেখানে বিএলও-দের ক্যাম্প করার কথা জানিয়েছি ।"
জেলাশাসক এস পোন্নাবলম বলেন, "এখনও পর্যন্ত আমরা 86 শতাংশ ফর্ম বিলি করতে পেরেছি । প্রত্যেকদিনই সেই সংখ্যাটা বাড়ছে । শেষ পর্যন্ত আমরা বলতে পারব কত শতাংশ ফর্ম আমরা বিলি করতে পারিনি এবং কী কারণে পারিনি । আরও যে সমস্ত সমস্যার কথা উঠে এসেছে, তা কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় মিটে যাবে আশা রাখি । বিএলওদের অসহযোগিতা কিংবা ফিল্ডের আরও নানান সমস্যা সবকিছুই আমরা সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ পেয়েই তা সমাধান করার চেষ্টা করেছি ।"