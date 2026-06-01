নিয়ম মেনে স্কুল-মাদ্রাসায় গাওয়া শুরু বন্দেমাতরম, পড়ুয়াদের মুখস্থ করাতে উদ্যোগ

নিয়ম মেনে স্কুল-মাদ্রাসায় গাওয়া শুরু বন্দেমাতরম, পড়ুয়াদের মুখস্থ করাতে উদ্যোগ
Published : June 1, 2026 at 2:57 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: প্রায় একমাসের গরমের ছুটির রেশ কাটিয়ে সোমবার থেকে খুলল রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলি । আর সোমবার বিভিন্ন স্কুল খোলার পরই সেখানে মানা হল সরকারের নয়া নির্দেশ । স্কুল শুরুর প্রথম দিনেই গাওয়া হল জাতীয় গান বন্দেমাতরম । তার পাশাপাশি গাওয়া হল জাতীয় স্তোত্র জন-গণ-মনও ৷ নিয়ম মেনে দুটি গানই গাওয়া হয়েছে মাদ্রাসাগুলিতেও ৷
তবে বন্দেমাতরম অধিকাংশ পড়ুয়ারই মুখস্থ নয় । তাই নতুন এই গান পড়ুয়াদের মুখস্থ করানোর উদ্যোগ নিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা । তার মধ্যে অন্যতম অডিয়ো সিস্টেম । বর্তমানে রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলেই রয়েছে অডিয়ো সিস্টেম । সেখানে সোমবার বাজল বন্দেমাতরম ।
যোধপুর পার্ক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শোভন মণ্ডল জানান, "আমাদের আগে রাজ্য সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো । তবে সরকার নিয়ম করে দেওয়ার পর আজকে স্কুল শুরু হল । প্রথম দিনেই জন-গণ-মনর পাশাপাশি বন্দেমাতরম গাওয়া হয়েছে । তবে পড়ুয়াদের কাছে এই গানটি নতুন । তাই ওদের সম্পূর্ণ গানটি মুখস্থ করতে কিছুদিন সময় লাগবে । সেই কারণে আমাদের স্কুলের যে অডিয়ো সিস্টেম আছে, সেখানে বন্দেমাতরম গানটি চালিয়ে রেখেছিলাম । তার সঙ্গে যারা গানটি জানতো তাদের আমরা গাইতে বলেছিলাম । কিছুদিন এইভাবে করার পর ওদের গানটা মুখস্থ হয়ে যাবে ।"
নারায়ন দাস বাঙুর মাল্টিপার্পাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "আমি গরমের ছুটির সময় পড়ুয়াদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বন্দেমাতরম গানটির একটি সফট কপি এবং গানটির অডিয়ো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম । তারা সেটা দেখে কিছুদিন অভ্যস্ত হয়েছে । তার সঙ্গে আজকে প্রার্থনার সময় আমরা অডিয়ো সিস্টেমে গানটি চালিয়ে রেখেছিলাম । কিছুদিন এভাবেই চলবে । আস্তে আস্তে পড়ুয়াদের মুখস্থ হয়ে যাবে । তখন আর আমাদের অডিয়ো সিস্টেম চালু রাখতে হবে না । তারই সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ গানটির ভিডিয়ো করে আমাদের ডিআইকে নির্দেশ মতো পাঠিয়ে রেখেছি ।"
পর্ষদ অনুমোদিত স্কুলগুলোর পাশাপাশি রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতেও বন্দেমাতরম গানটি গাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার । হাতিয়ারা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক এসকার আলি জানান, "আমাদের আগে জন-গণ-মন ও মাদ্রাসার যে সঙ্গীত রয়েছে সেটা গাওয়া হতো । এখন সরকারি নির্দেশ মেনে জন-গণ-মন ও মাদ্রাসা সঙ্গীদের পাশাপাশি বন্দেমাতরম গানটিও গাওয়া হয়েছে । গরমে রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ সময় লেগেছে ঠিকই । কিন্তু এটা সরকারি প্রতিষ্ঠান । ফলত সরকার যা নির্দেশ দেবে আমরা সেটা মেনে চলব । বিভিন্ন স্থানীয় নেতা আজকে আমাদের স্কুলে উপস্থিত হয়েছিলেন । তাঁদের সামনে তিনটি গান গাওয়া হয়েছে । তবে বন্দেমাতরম গানটি পড়ুয়াদের কাছে নতুন । সেই কারণে ওই গানটি আমরা অডিয়ো সিস্টেমে চালিয়ে রেখেছিলাম ।"