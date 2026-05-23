মাদ্রাসায় 'বন্দেমাতরম' বাধ্যতামূলক ! দেশপ্রেম না মতাদর্শ চাপানো ? জেলায় জেলায় শুরু বিতর্ক

প্রশাসনের দাবি, 'বন্দেমাতরম' কেবল একটি গান নয়, এটি জাতীয়তাবোধ ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক । পুলক যশ ও পলাশ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

মাদ্রাসা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 6:42 PM IST

বর্ধমান ও হুগলি, 23 মে: রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে প্রতিদিনের প্রার্থনা সভায় 'বন্দেমাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক দানা বাঁধছে । পূর্ব বর্ধমান থেকে হুগলি একাধিক জেলায় এই নির্দেশিকা নিয়ে শিক্ষামহল, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক শিবিরে স্পষ্ট মতভেদ সামনে এসেছে ।

রাজ্য সরকারের দাবি, উচ্চস্তরের অনুমোদনের পরই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে । প্রশাসনের বক্তব্য, 'বন্দেমাতরম' কেবল একটি গান নয়, এটি জাতীয়তাবোধ ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক । বিশেষত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এই উদ্যোগ জাতীয় সংহতি আরও মজবুত করবে বলেই মনে করছে শাসক শিবির ।

তবে বিরোধীদের অভিযোগ, ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রশ্নকে উপেক্ষা করে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভাবধারা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । ইসলাম ধর্মে একেশ্বরবাদের ধারণার সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' এর কিছু শব্দের আপত্তির জায়গা তৈরি হচ্ছে বলে মত একাংশের ।

হুগলির ফুরফুরার ধর্মগুরু পীরজাদা তহ্বা সিদ্দিকী সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন সরকারি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে । তাঁর বক্তব্য, "বন্দেমাতরম গাওয়া অপরাধ নয়, আবার না গাওয়াও অপরাধ নয় । সংবিধান কোথাও জোর করে গান গাওয়ানোর কথা বলেনি । এটা গণতান্ত্রিক দেশ, প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি ও বিশ্বাস আছে ।"

পূর্ব বর্ধমান জেলার ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লী হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ আবদুল আলিম জানান, সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলা তাঁদের দায়িত্ব । তবে গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুললে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । একই সুর শোনা গিয়েছে কুলগোরিয়া গার্লস হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা খন্দেকার কিসমত আরার গলাতেও । তাঁর কথায়, "সরকারি নিয়ম মানতেই হবে । তবে কেউ আপত্তি তুললে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হবে ।"

অন্যদিকে, বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকার মাদ্রাসা শিক্ষক মীর আশরফ আলি জানিয়েছেন, মাদ্রাসাগুলির নিজস্ব 'রাবেতা বোর্ড' রয়েছে । সেই বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত অবস্থান ঠিক হবে । তাঁর মতে, "এটা শুধু প্রশাসনিক নয়, ধর্মীয় সংবেদনশীলতার বিষয়ও ।" হুগলির চাঁপদানির আদবি সোসাইটি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নাসিম আক্তার অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকারি নির্দেশিকা পালন করতেই হবে । যদিও পরে অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন তিনি ।

এই বিতর্কে ইতিহাসের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে । চুঁচুড়ার আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বন্দেমাতরম কোনও ধর্মীয় গান নয়, এটি জাতীয় চেতনার গান । বঙ্কিমচন্দ্র ভারতভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে এই স্তোত্র রচনা করেছিলেন । স্বাধীনতার পর জাতীয় গানের মর্যাদাও পেয়েছে এটি ।"

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে জানান, উপযুক্ত সময়ে হাইকোর্টে এই বিষয় চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হবে । তিনি বলেন, "মাদ্রাসা এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টা অসাংবিধানিক। উপযুক্ত সময়ে হাইকোর্টে এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানান হবে।"

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টি শুধুই গান গাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন, অন্যদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা- এই দুইয়ের সংঘাতই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে । বিজেপি নিজেদের জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে আরও জোরালো করতে চাইছে বলেই মনে করছেন একাংশ । বিপরীতে বিরোধীরা এটিকে সংখ্যালঘু সমাজে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার কৌশল বলেই দাবি করছে ।

সব মিলিয়ে, মাদ্রাসায় 'বন্দেমাতরম' বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে । আগামী দিনে সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির মধ্যে এ ব্যাপারে কীভাবে সমন্বয় গড়ে ওঠে, তার উপরই নির্ভর করবে এই বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয় ।

