রাজ্যের সমস্ত স্কুলে এবার 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে, নির্দেশ সরকারের
বন্দে মাতরম গান এবার প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে গাইতে হবে। বিধানসভায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
Published : May 14, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 14 মে: আগামী সোমবার থেকে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে গাইতে বন্দে মাতরমও ৷ স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত রাজ্য পরিচালিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে ৷ আপাতত রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি চলছে ৷ প্রতিটি জেলার প্রধান শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছুটির পরে স্কুল খুললেই প্রার্থনায় জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি জাতীয় গান বন্দে মাতরমও গাইতে হবে।
স্কুলে বাধ্যতামূলক 'বন্দে মাতরম' ও এ নিয়ে রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে আজই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ এদিন শুভেন্দু বলেন, "জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷