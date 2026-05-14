রাজ্যের সমস্ত স্কুলে এবার 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে, নির্দেশ সরকারের

বন্দে মাতরম গান এবার প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে গাইতে হবে। বিধানসভায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Vande Mataram mandatory during school assemblies
স্কুলে এবার 'বন্দে মাতরম' (ছবি-পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 14, 2026 at 2:15 PM IST

কলকাতা, 14 মে: আগামী সোমবার থেকে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে গাইতে বন্দে মাতরমও ৷ স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত রাজ্য পরিচালিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে ৷ আপাতত রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি চলছে ৷ প্রতিটি জেলার প্রধান শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছুটির পরে স্কুল খুললেই প্রার্থনায় জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি জাতীয় গান বন্দে মাতরমও গাইতে হবে।

স্কুলে বাধ্যতামূলক 'বন্দে মাতরম' ও এ নিয়ে রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে আজই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ এদিন শুভেন্দু বলেন, "জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷

