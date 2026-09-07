কেন্দ্রীয় বিষয় 'বন্দেমাতরম'-এর 150 বছর, 50তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রি কী

কেন্দ্রীয় বিষয় 'বন্দেমাতরম'-এর 150 বছর, 50তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রি কী
আগামী 22 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ।
Published : September 7, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ঢাকে কাঠি পড়ে গেল ৷ এবারের বইমেলা পা দিচ্ছে 50তম বর্ষে ৷ আগামী 22 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । সোমবার হয়ে গেল তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এবারের বইমেলার মূল থিম 'বন্দেমাতরম'-এর 150 বছর ৷ থিম কান্ট্রি করা হতে পারে ইজরায়েলকে ৷ তবে এই সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷
বইপ্রেমীদের কাছে কলকাতা বইমেলা শুধুমাত্র বই কেনাবেচার জায়গা নয় । বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই মেলা যেন শহরের সঙ্গে পাঠকের নতুন করে দেখা হওয়ার জায়গা । নতুন বইয়ের গন্ধ, পছন্দের লেখককে এক ঝলক দেখা, প্রিয় প্রকাশকের স্টলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো কিংবা পুরনো কোনও বই হঠাৎ খুঁজে পাওয়া - সব মিলিয়ে কলকাতা বইমেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতি । সেই বইমেলাই এ বছর 50 বছরে ৷
কিন্তু এই বিশেষ বছরেই বইমেলা শুরুর বহু আগে থেকে সামনে এসেছে একাধিক প্রশ্ন এবং জটিলতা । তৈরি হয়েছে নতুন বইমেলা কমিটি । সেই কমিটিতে রয়েছেন 24 জন সদস্য । তার মধ্যে রয়েছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলারস গিল্ডও । ইতিমধ্যেই তাদের দু'দফা বৈঠক হয়েছে । বইমেলার মূল থিম কী হবে, কোন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সামনে আনা হবে, কোনও দেশকে থিম কান্ট্রি করা হবে কি না, স্টল কীভাবে বণ্টন হবে, পুরনো কমিটির ভূমিকা কী হবে, বাংলাদেশের প্রকাশকরা অংশ নেবেন কি না - একাধিক বিষয় নিয়েই এখন চলছে আলোচনা ।
সোমবার 50তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা নিয়ে প্রথম সাংবাদিক বৈঠক হয় । সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য তথা আইনজীবী দেবজিৎ সরকার, গ্রন্থ বিকাশ পরিষদের সদস্য অনির্বাণ দে এবং উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ বক্সি । কিন্তু প্রথমদিনের বইমেলার সাংবাদিক বৈঠকে দেখা গেল না পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের কোনও প্রতিনিধিকে । যার কারণে আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ বক্সি জানান, "আমি আর অরিন্দম ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৷ আমরা দু'জনেই এই উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক । সেই কারণে আমরাই এই সাংবাদিক বৈঠক করব । আজকে একটি বিশেষ কাজের জন্য অরিন্দম বাবু ব্যস্ত আছেন ৷ তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে দেবজিৎ সরকার এবং অনির্বাণ দে এসেছেন ।"
অন্যদিকে নতুন বইমেলা কমিটির সদস্য প্রসেনজিৎ বক্সির কথায়, "এবারের বইমেলার মূল থিম হিসেবে ভাবা হয়েছে 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছরকে । অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে এবারের 50তম বইমেলার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ।"
তবে শুধু একটি থিমেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না বইমেলা । বাংলার ইতিহাস এবং বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একাধিক বিষয়ও এবারের বইমেলায় জায়গা পেতে পারে । এর মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ দিবস । সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ‘বিভাজন বিভীষিকা’ নিয়ে প্রদর্শনী হয়েছে । দেশভাগের সেই ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ তৈরির প্রেক্ষাপট এবং তার পিছনে থাকা ঘটনাগুলি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে নতুন কমিটি ।
প্রসেনজিৎ বক্সির বক্তব্য অনুযায়ী, "আজকের প্রজন্মের একটা বড় অংশ দেশভাগ বা পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির সেই সময়টাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেনি । ফলে বইমেলার মতো একটি বড় সাংস্কৃতিক মঞ্চে সেই ইতিহাসকে সামনে আনা হলে, তা নতুন প্রজন্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সেই সময়ের মানুষের জীবন, যন্ত্রণা, পরিবর্তন এবং একটি নতুন রাজ্যের জন্মের প্রেক্ষাপটও সেখানে উঠে আসার সুযোগ রয়েছে ।"
এর পাশাপাশি বাংলার নবজাগরণের সঙ্গেও যুক্ত করা হচ্ছে এবারের বইমেলার ভাবনাকে । রাজনারায়ণ বসুর 200 বছর পূর্তির বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে । বাংলার নবজাগরণের অন্যতম কারিগর হিসেবে যাঁকে দেখা হয়, তাঁর জীবন ও অবদান নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ।
শুধু সাহিত্য বা ইতিহাস নয়, বাঙালির জনপ্রিয় সংস্কৃতিও থাকছে সেই তালিকায় । উত্তম কুমারের 100 বছর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ লেখার 100 বছর - এই ধরনের একাধিক বিষয়কেও এবারের বইমেলার সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবা হয়েছে । অর্থাৎ 50তম বর্ষের বইমেলাকে শুধু বই প্রকাশ ও বিক্রির মেলা হিসেবে না-দেখে বাংলা, বাঙালি, তার ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি বড় পরিসর হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ।
তবে প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় কি কোনও একটি দেশকে ‘থিম কান্ট্রি’ করা হবে ? এই বিষয়টিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি । কমিটির বক্তব্য, পুরনো অভিজ্ঞদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন - আন্তর্জাতিক বইমেলায় আলাদা করে কোনও একটি দেশের থিম থাকা আদৌ কতটা জরুরি ? সেই প্রশ্নও আলোচনার মধ্যে রয়েছে । যদি থিম কান্ট্রি রাখার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে ইজরায়েলকে নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসেনজিৎ বক্সি । তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, বিষয়টি এখনও একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে । চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি । শেষ পর্যন্ত থিম কান্ট্রি রাখা হবে কি না, কিংবা কোন দেশকে রাখা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে অ্যাডভাইসারি কমিটি ।
চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ফের অ্যাডভাইসারি কমিটির বৈঠক হতে পারে । কারণ হাতে আর খুব বেশি সময় নেই । বইমেলার মতো এত বড় আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য স্টল, প্রকাশক, পরিকাঠামো, আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ - সবকিছুতেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন । ফলে আর বেশি সময় নষ্ট করতে চাইছে না নতুন কমিটি ।
আর সেখানেই সামনে এসেছে আরও একটি বড় প্রশ্ন - স্টল বণ্টন কীভাবে হবে ? কারণ ইতিমধ্যেই স্টল দেওয়ার জন্য একটি বিজ্ঞাপন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তরফে দেখা গিয়েছে । যা নিয়ে শুরু হয়েছিল বিতর্ক । যদিও সেটাকে আপাতত 'নিছক ভুল' হিসাবেই দেখছে এই উপদেষ্টা কমিটি ।
তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক বইমেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার স্টল বণ্টনে প্রযুক্তির ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে । প্রসেনজিৎ বক্সির বক্তব্য, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বইমেলায় এখন কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে, সফটওয়্যার বা অটোমেশনের মাধ্যমে স্টল বণ্টন করা হয় । কোথাও আগে থেকেই 50, 100 বা 500 বর্গফুটের মতো বিভিন্ন মাপের ইউনিট তৈরি করে দেওয়া হয় । আবার কোথাও পুরো মাঠকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী সেই ইউনিটগুলি একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ।
কলকাতা বইমেলায় ঠিক কোন পদ্ধতি নেওয়া হবে, তা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের তরফে সফটওয়্যার সামনে আসার পর আরও পরিষ্কার হবে । সেই সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করবে, কত ধরনের ইউনিট থাকবে এবং কীভাবে প্রকাশকদের জায়গা নির্ধারণ করা হবে - সবকিছু বোঝার পর প্রকাশকদের বিষয়টি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি । নতুন সফটওয়্যার এখনও সামনে না-আসায় আপাতত ঝামাপুকুরের ঠিকানায় আবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । কমিটির বক্তব্য, এই মুহূর্তে প্রকাশকদের বিভ্রান্ত করে অন্য কোথাও পাঠানোর কোনও অর্থ নেই । তাই আপাতত তাঁরা ঝামাপুকুরেই আবেদন করবেন । ওয়েবসাইটে আবেদন করার যে পদ্ধতি থাকবে, সেটিও তখন জানিয়ে দেওয়া হবে ।
তবে ইতিমধ্যে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তরফে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে অনেকেই সাড়া দিয়েছেন । বহু প্রকাশক সেইখানে গিয়ে নিজেদের আবেদন জমা করেছেন । তাই এই উপদেষ্টা কমিটি যখন নতুন করে আবার প্রকাশকদের কাছে স্টল দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেবেন তখন কী হবে ? সেই বিষয়ে আহ্বায়ক জানান, নতুন সফটওয়্যারে পুরনো তথ্য আপলোড করার ব্যবস্থা থাকলে আগের আবেদনই ব্যবহার করা হবে । সেই সুযোগ না-থাকলে নতুন করে আবেদন করতে হতে পারে ।
অন্যদিকে, এই উপদেষ্টা কমিটির পর আরও কয়েকটি সাব কমিটি তৈরি করা হয়েছে । কিন্তু সেই সাব কমিটিগুলিতে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের কোনও সদস্য নেই । অক্টোবর মাসে গিল্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকার কথা রয়েছে । ফলে সেখানে কী সিদ্ধান্ত হয়, সেদিকেও নজর থাকবে ।
তবে এর পাশাপাশি বিগত বেশ কিছু বছর ধরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে না । তবে এবার কি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে ? সেই বিষয়ে আহ্বায়ক জানান, "বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু বইমেলা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয় । কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর এবং বিদেশ দফতরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তারা কী সিদ্ধান্ত নেয়, কী নির্দেশ দেয়, তার উপর অনেকটাই নির্ভর করবে বাংলাদেশের প্রকাশকরা এবার কলকাতা বইমেলায় আসতে পারবেন কি না ।"
এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও কিছু অভিযোগ । বিশেষ করে কলেজ স্ট্রিট চত্বরে বাংলাদেশের বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে কোনও কোনও বইয়ে ভারতবিরোধী বিষয় রয়েছে কি না, কিংবা বাংলাদেশের বই অনুমতি ছাড়া এখানে ছাপিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে কি না - সেই প্রশ্নও রয়েছে । এমনকী বাংলাদেশি বই ছাপার আড়ালে বেআইনি অর্থ লেনদেনের মতো অভিযোগও রয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্য । তবে এই ধরনের অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং তদন্ত করা সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার বিষয় বলেই মত তাঁর । ফলে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের প্রশ্নে শেষ কথা বলার জায়গায় এখনই পৌঁছনো যাচ্ছে না । কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতর এবং বিদেশ দফতর কী অবস্থান নেয়, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ৷