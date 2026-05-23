ধর্মের গণ্ডি ছাপিয়ে দেশাত্মবোধের বার্তা । ডুয়ার্সের মাদ্রাসায় দিন শুরু হচ্ছে 'বন্দেমাতরম'-এ

ধর্মের গণ্ডি ছাপিয়ে দেশাত্মবোধের বার্তা । ডুয়ার্সের মাদ্রাসায় দিন শুরু হচ্ছে 'বন্দেমাতরম'-এ
Published : May 23, 2026 at 9:19 PM IST
ওদলাবাড়ি, 23 মে: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মাদ্রাসায় 'বন্দেমাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা নিয়ে যখন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্ক তুঙ্গে, তখন ডুয়ার্সের প্রান্তিক জনপদ ওদলাবাড়িতে যেন উঠে এল এক ভিন্ন বার্তা ।
দক্ষিণ ওদলাবাড়ির এক্রামিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় শনিবার সকালে পঠনপাঠন শুরুর আগে একসুরে ধ্বনিত হল 'বন্দেমাতরম' । ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে জাতীয়তাবোধের সেই সুর ঘিরে তৈরি হল অন্য আবহ ।
শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরই রাজ্যের স্কুলের পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলিতেও 'বন্দেমাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করার নির্দেশিকা জারি হয়েছে । সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সামনে এলেও জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের একাধিক মাদ্রাসায় দেখা গেল সম্পূর্ণ উলটো ছবি ।
এক্রামিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসার শিক্ষক নবীউল রেজা বলেন, "এই দেশ আমাদের । আমাদের পূর্বপুরুষরা এই মাটিতেই মিশে গিয়েছেন । বন্দেমাতরম গাইতে কোনও দ্বিধা নেই । দেশের জন্য প্রাণও দিতে পারি আমরা ।" তিনি জানান, 15 অগস্ট, 26 জানুয়ারি-সহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে মাদ্রাসায় নিয়মিত পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় ।
শুধু এক্রামিয়া মাদ্রাসা নয়, মাল ব্লকের আরও কয়েকটি মাদ্রাসাতেও এখন সকাল শুরু হচ্ছে 'বন্দেমাতরম' এর সুরে । অনেক ছাত্রছাত্রীর গানটি পুরোপুরি মুখস্থ না থাকায় মোবাইলে গান চালিয়ে শেখানো হচ্ছে । এমনকি দ্রুত গানটি রপ্ত করাতে আলাদা ক্লাসও নেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
ডুয়ার্সের এইসব প্রান্তিক মাদ্রাসাগুলির অধিকাংশই চলে অভিভাবকদের সামান্য চাঁদা ও স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুদানে । সেই কারণেই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবি, সরকার যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলির পাশে দাঁড়ায় এবং অনুদানের ব্যবস্থা করে, তাহলে শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্নত হবে ।
তবে এই ইতিবাচক ছবির উলটো সুরও শোনা যাচ্ছে রাজ্যের অন্যত্র । পূর্ব বর্ধমান থেকে হুগলি, একাধিক জেলায় 'বন্দেমাতরম' বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু হয়েছে মতবিরোধ । রাজ্য সরকারের দাবি, এটি জাতীয়তাবোধ ও সংহতির প্রতীক । বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এই উদ্যোগ জাতীয় ঐক্যকে আরও মজবুত করবে । অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রশ্নকে উপেক্ষা করে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভাবধারা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ।
ফুরফুরা শরিফের ধর্মগুরু পীরজাদা তহ্বা সিদ্দিকীও এই প্রসঙ্গে বলেন, "বন্দেমাতরম গাওয়া অপরাধ নয়, আবার না গাওয়াও অপরাধ নয় । সংবিধান কোথাও জোর করে গান গাওয়ানোর কথা বলেনি ।" তবে সব বিতর্কের মধ্যে ডুয়ার্সের মাদ্রাসাগুলিতে এখন সকাল শুরু হচ্ছে এক নতুন সুরে, যেখানে ধর্মের গণ্ডি ছাপিয়ে উঠে আসছে দেশাত্মবোধের বার্তা ।
