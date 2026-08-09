চিকিৎসককে পেটাতে লেবার রুমে ! আরজি কর-কাণ্ডের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতেই 'হামলা' সরকারি হাসপাতালে

চিকিৎসককে পেটাতে লেবার রুমে ! আরজি কর-কাণ্ডের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতেই 'হামলা' সরকারি হাসপাতালে
'মৃত' ঘোষণা করতেই চিকিৎসককে মারতে মালদার হাসপাতালে হামলা ! পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির অভিযোগ, আটক দুই ৷
Published : August 9, 2026 at 6:09 PM IST
মালদা, 9 অগস্ট: রোগীকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসক । পরিবারের দাবি, তখনও তিনি জীবিত ছিলেন । সেই অভিযোগ থেকেই শুরু বচসা, মুহূর্তে তা গড়াল তাণ্ডবে । মালদার রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসককে মারতে লেবার রুমে ঢোকার চেষ্টা, কাচের দরজা ভাঙচুর এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির অভিযোগ উঠল মৃতের পরিজনদের বিরুদ্ধে । কাচ ভাঙতে গিয়ে একজনের হাতও গুরুতর জখম হয়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দু'জনকে আটক করেছে । আরজি কর-কাণ্ডের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিনেই সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল ।
ঘটনার সূত্রপাত রবিবার দুপুরে । মৃতের নাম মহম্মদ সাকিম (55) । বাড়ি রতুয়া 1 ব্লকের ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়লাপাথর গ্রামে । পরিবার সূত্রে খবর, এ দিন সকালে জাকিরনগর এলাকায় ভুট্টার গাড়িতে লোডিংয়ের কাজ করছিলেন তিনি । আচমকা 11 হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । স্থানীয়েরা তাঁকে দ্রুত রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান । কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ।
কিন্তু সেখানেই আপত্তি পরিবারের । তাঁদের দাবি, হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় সাকিম জীবিত ছিলেন । চিকিৎসা না করেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে, এই অভিযোগ ঘিরেই চিকিৎসকের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের তীব্র বচসা শুরু হয় । ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । পরিবারের কয়েকজন চিকিৎসককে মারধরের জন্য খুঁজতে শুরু করেন বলে অভিযোগ । তখন চিকিৎসক লেবার রুমে ছিলেন । উত্তেজিত লোকজন সেখানে ঢোকার চেষ্টা করলে কাচের দরজা ভেঙে যায় । সেই সময় একজনের হাতে গভীর ক্ষত হয় । হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে ।
এর মধ্যেই খবর পেয়ে রতুয়া থানার পুলিশ এবং প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ার হাসপাতালে পৌঁছন । পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও উত্তেজিত জনতার ধস্তাধস্তি হয় বলে অভিযোগ । দু'জনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও হাসপাতালের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি । অভিযোগ এলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে ।
এ দিকে পরিবারের দাবি, চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তাঁদেরই পুলিশ আটক করেছে । সাকিমের পুত্রবধূ রবিনা খাতুনের অভিযোগ, হাসপাতালে আনার সময় তাঁর শ্বশুর জীবিত ছিলেন । তাঁর দাবি, "চিকিৎসা না করে শ্বশুরকে তিন ঘণ্টা ফেলে রাখা হয়েছে ।" চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, পরিবারের এক সদস্যকে নাকি ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে । যদিও প্রত্যক্ষদর্শী এক স্থানীয় বাসিন্দা সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । তাঁর দাবি, চিকিৎসক ভয়ে লেবার রুমের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দরজা ভাঙতে গিয়েই ওই ব্যক্তির হাতে কাচ লেগে কেটে যায় ।
ঘটনার পরে হাসপাতালে পৌঁছন জেলা স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি সৌভিক দাস । তাঁর বক্তব্য, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রোগীকে পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেছিলেন এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়টি থানায় জানানো হয়েছিল । পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ নিজেদের হেফাজতে নিতে এলে পরিবারের কয়েক জন আপত্তি করেন । তাঁরা দেহ বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । এর পরেই এক দল উত্তেজিত মানুষ হাসপাতালে চড়াও হন এবং লেবার রুমের কাচের দরজায় আঘাত করেন বলে তাঁর দাবি । চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়েছিল কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ বলেই জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি। অর্থাৎ, পরিবারের অভিযোগ যেমন খতিয়ে দেখা হবে, তেমনই হাসপাতাল ভাঙচুর বা চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগও তদন্তের আওতায় আসছে।
ঘটনার পর পুলিশ জানিয়েছে, হাসপাতাল আপাতত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে । কিন্তু আরজি করের ঘটনার দুই বছর পূর্তির দিনে রতুয়ার এই ঘটনা ফের একই প্রশ্ন সামনে এনে দিল, চিকিৎসায় অভিযোগ থাকলে তার বিচার হবে তদন্তে, কিন্তু সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকই যদি ক্ষুব্ধ জনতার নিশানায় পরিণত হন, তবে রোগীর চিকিৎসা ও হাসপাতালের নিরাপত্তা, দুই-ই কীভাবে নিশ্চিত হবে ?