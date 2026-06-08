লাল ফিতের ফাঁসে আটকাবে না জমি অধিগ্রহণ, অনলাইনে 5 দিনেই মিলবে মূল্যায়নের তথ্য

লাল ফিতের ফাঁসে আটকাবে না জমি অধিগ্রহণ, অনলাইনে 5 দিনেই মিলবে মূল্যায়নের তথ্য
সরকারি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল আবেদন ৷ নয়া ব্যবস্থার নাম ভ্যালুয়েশন ফর নন-রেজিস্ট্রেশন বা সংক্ষেপে ভিএনআর মডিউল ৷
Published : June 8, 2026 at 7:23 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের যে কোনও বড় পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ বিষয় ৷ অনেক ক্ষেত্রেই জমির সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে সরকারি দফতরগুলির মধ্যে ফাইল চালাচালিতেই মাসের পর মাস সময় কেটে যায় ৷ ফলে থমকে থাকে জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নের কাজ ৷ প্রশাসনিক এই দীর্ঘসূত্রিতা ও লাল ফিতের ফাঁস কাটাতে নয়া পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার ৷
সরকারি বা বেসরকারি জমি অধিগ্রহণ ও কেনার ক্ষেত্রে জমির দাম নির্ধারণ বা মূল্যায়নের জন্য এবার সম্পূর্ণ নতুন একটি অনলাইন এবং সময়ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করল নবান্ন ৷ শুধুমাত্র রাজ্য সরকারই নয়, কেন্দ্র এবং তাদের অধীনস্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এই অনলাইন এবং সময়ভিত্তিক ব্যবস্থা কার্যকরী হবে ৷
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, নতুন এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ভ্যালুয়েশন ফর নন-রেজিস্ট্রেশন বা সংক্ষেপে ভিএনআর (VNR) মডিউল ৷ ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউ-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে এই নতুন ডিজিটাল মডিউলটি যুক্ত করা হয়েছে ৷ এখন থেকে সরকারি প্রয়োজনে কোনও জমি অধিগ্রহণের দরকার হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি দফতর কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে এই ভিএনআর মডিউলের মাধ্যমেই জমির মূল্যায়নের জন্য আবেদন জানাতে হবে ৷
পদ্ধতিটিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ করা হয়েছে ৷ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী কর্তৃপক্ষকে প্রথমে অনলাইনে নির্দিষ্ট একটি রিক্যুইজিশন বা চাহিদাপত্র পূরণ করতে হবে ৷ এরপর সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হওয়া একটি ফর্ম এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের স্বাক্ষর করা আবেদনপত্রটি ওই পোর্টালে আপলোড করে দিলেই আবেদনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ৷
এই আবেদনের পরবর্তী ধাপগুলিকেও আগের চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল এবং সরল করা হয়েছে ৷ আবেদন জমা পড়ার পর ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেই জমির মূল্যায়ন করবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড কমিশনার অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ (আইজিআর ও সিএসআর)-এর নির্ধারিত নির্দিষ্ট ও সরলীকৃত নিয়ম মেনেই এই মূল্যায়নের কাজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে ৷
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই গোটা প্রক্রিয়ার জন্য একটি কড়া সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ৷ নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আবেদন জমা দেওয়া থেকে শুরু করে জমির চূড়ান্ত মূল্যায়ন নির্ধারণ এবং তা আবেদনকারী সংস্থাকে জানানো, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সর্বাধিক পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে শেষ করতে হবে ৷ জমির মূল্যায়ন চূড়ান্ত হয়ে গেলে, তা ওই ভিএনআর মডিউলেই আপলোড করে দেওয়া হবে ৷ যা আবেদনকারী কর্তৃপক্ষ নিজেদের লগ-ইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে সহজেই দেখতে ও সংগ্রহ করতে পারবেন ৷
নবান্নের তরফে আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এই গোটা ব্যবস্থাটি আদ্যোপান্ত ডিজিটাল এবং কাগজবিহীন ৷ অর্থাৎ, অনলাইনে আবেদন করা থেকে শুরু করে মূল্যায়নের তথ্য হাতে পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ কেবলমাত্র এই ভিএনআর মডিউলের মাধ্যমেই পরিচালিত হবে ৷ এর জন্য ডিরেক্টরেট এবং আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাদা করে কোনও ফিজিক্যাল বা হাতে লেখা চিঠি দেওয়া-নেওয়া কিংবা সশরীরে ফাইলের আদানপ্রদান প্রয়োজন হবে না ৷ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপ কমানোর ফলে কাজের গতি যেমন বাড়বে, তেমনই অহেতুক হয়রানিও কমবে ৷
রাজ্য সরকারের এই নয়া উদ্যোগ প্রসঙ্গে নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "সম্পূর্ণ ডিজিটাল এই নতুন ব্যবস্থা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য জমি অধিগ্রহণ বা কেনার প্রক্রিয়ায় গতি প্রদান করবে ৷ দীর্ঘদিন ধরে জমি জটের কারণে যে সমস্ত প্রকল্প আটকে থাকে, এই ব্যবস্থার ফলে তার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হবে ৷ পাশাপাশি, গোটা প্রক্রিয়ায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে নথিপত্র আদানপ্রদানের বিষয়টি বাতিল হওয়ায় প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে ৷ এর ফলে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, রাজ্যে সামগ্রিক শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷