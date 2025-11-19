কাট অফ নম্বরের জেরে ব্রাত্য ! প্রতিবাদে উত্তরকন্যা অভিযান নতুন চাকরিপ্রার্থীদের
উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশি বাঁধা-বচসা ৷ পরে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলকে উত্তরকন্যায় যাওয়ার অনুমতি ৷
Published : November 19, 2025 at 7:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 নভেম্বর: চাকরিহারা 'যোগ্য'দের পর, এবার এসএসসি-র বিরুদ্ধে উত্তরকন্যা অভিযানে সামিল হলেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ বুধবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় শতাধিক নতুন এসএসসি-র চাকরিপ্রার্থী রাজ্যের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যা অভিযান কর্মসূচি পালন করে ৷ তবে, সকাল থেকেই উত্তরকন্যা অভিযানকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশবাহিনী ৷
চাকরিহারা 'যোগ্য'দের অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত 10 নম্বর দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ সেই 10 নম্বরের বেড়াজালে আটকে নতুন পরীক্ষার্থীরা ৷ অভিযোগ উঠেছে, সম্পূর্ণ নম্বর পেয়েও তাঁরা ব্রাত্য থেকে গিয়েছে ৷ আর সেই বঞ্চনার অভিযোগ তুলে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেয় নতুন চাকরিপ্রার্থীরা ৷
বুধবার শিলিগুড়ির জলপাইমোড় থেকে মিছিল শুরু করেন নতুন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ৷ মিছিল নৌকাঘাট মোড় পেরিয়ে তিনবাতি মোড়ে এসে পৌঁছাতেই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় আন্দোলনকারীদের ৷ তারপরেই পুলিশের সঙ্গে আন্দোলকারী নতুন চাকরিপ্রার্থীদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায় ৷ বাধার মুখে পড়ে রাস্তাতেই বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা ৷ পরে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পর, পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে উত্তরকন্যায় যেতে দেওয়া হয় ৷
আন্দোলনকারী নতুন চাকরিপ্রার্থী দেবজ্যোতি সরকার বলেন, "চাকরিহারা দাদা-দিদিদেরই প্রাধান্য দেওয়া হল ৷ তাহলে আমরা সম্পূর্ণ নম্বর পেয়েও কেন ইন্টারভিউতে ডাক পেলাম না ৷ এই বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন ? এই উত্তর চাইতেই আমাদের উত্তরকন্যা অভিযান ৷"
রতন বর্মন বলেন, "নতুনদের কোনও জায়গা নেই ৷ সম্পূর্ণ নম্বর পেয়েও আমরা বঞ্চিত। শূন্যপদ কেন বাড়ানো হবে না ? যদি শুধুমাত্র চাকরিহারাদের জন্যই এই পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেইভাবেই নির্দেশিকা জারি করা উচিত ছিল সরকারের ৷"
আরেক চাকরি প্রার্থী দেবারতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে পাঁচদফা দাবি নিয়ে উত্তরকন্যা যাচ্ছিলাম ৷ পুলিশ আমাদের আটকে দিল ৷ আমরা এখানেই অবস্থান বিক্ষোভে বসেছি ৷ কেন আমাদের দাবি সরকারকে জানাতে পারব না ৷ তাহলে পরীক্ষা কেন নেওয়া হল ?"
উল্লেখ্য, এসএসসি নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের ফলপ্রকাশের পর থেকেই চাকরিহারা 'যোগ্য' এবং নতুন চাকরিপ্রার্থীরা কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন ৷ বিশেষত, মেধাতালিকা প্রকাশের পর যখন ইন্টারভিউয়ের লিস্ট বের করে, তখন থেকে ফের নিয়োগ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয় ৷ নতুন চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, পুরনোদের অতিরিক্ত 10 নম্বরের জন্য তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ তাই শিক্ষক নিয়োগে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে ৷
অন্যদিকে, চাকরিহারা 'যোগ্য'দের একাংশ আন্দোলনে নেমেছেন ৷ অভিযোগ, মেধাতালিকায় নাম থাকলেও ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি ৷ এমনকি, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে 'দাগি' চিহ্নিত হওয়ারা পরীক্ষায় বসেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকি তাঁদের নাম মেধাতালিকায় ও ইন্টারভিউয়ের জন্যও ডাকা হয়েছে ৷ যা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন চাকরিহারা 'যোগ্য'রা ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছে ৷