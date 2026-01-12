গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ যোগীরাজ্যের পুণ্যার্থী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আনা হল কলকাতায়

গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ যোগীরাজ্যের পুণ্যার্থী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আনা হল কলকাতায়
কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ সেখানেই চলবে তাঁর চিকিৎসা ৷
Published : January 12, 2026 at 2:42 PM IST
গঙ্গাসাগর, 12 জানুয়ারি: শুরু হয়ে গিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা ৷ ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী ভিড় জমিয়েছেন গঙ্গাসাগরে । এরই মাঝে গঙ্গাসাগর মেলায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন ভিনরাজ্যের এক পুণ্যার্থী ৷ তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এয়ারলিফ্ট করে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ পুণ্যার্থীর নাম শান্তালাল (64) ৷ উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা তিনি ৷ গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে রবিবার । প্রথমে গঙ্গাসাগরে অস্থায়ী হাসপাতালে ওই বৃদ্ধের চিকিৎসা করানো হয় । পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ তাই আরও ভালো চিকিৎসার জন্য তাঁকে হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে কলকাতার এমআর বাঙুরে নিয়ে যাওয়া হয় ।
পশ্চিমবঙ্গ হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, "গঙ্গাসাগরে প্রতিবছরের মতো এবারও জেলা প্রশাসনের তরফে পুণ্যার্থীদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে । গুরুতর অসুস্থ পুণ্যার্থী যাঁদের অস্থায়ী হাসপাতালে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, তাঁদের আরও ভালো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য এয়ারলিফ্ট করে কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আমরা বহু বছর ধরে এয়ারলিফটিংয়ে জেলা প্রশাসনকে সাহায্য করে আসছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "রবিবার গঙ্গাসাগর মেলায় এসে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা শান্তালাল নামে এক তীর্থযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন । তাঁর শ্বাসজনিত সমস্যা হচ্ছিল ৷ সারারাত গঙ্গাসাগর হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় ৷ রাতেই তাঁকে স্থানান্তর করার ছিল ৷ কিন্তু রাতে অন্ধকারের জন্য হেলিকপ্টার আসতে পারেনি ৷ সকালে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা ওই অসুস্থ বৃদ্ধকে হাসপাতাল থেকে গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড এনে হেলিকপ্টারে তুললাম মএবং এয়ারলিফ্ট করে তাঁকে কলকাতার এমআর বাঙুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হল ৷ রোগীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ৷"
দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলাক জন্য তিনটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স ও একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের জন্য পাঁটটি অস্থায়ী হাসপাতাল করা হয়েছে । যে সকল তীর্থযাত্রীরা গঙ্গাসাগর মেলাতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তাঁদেরকে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে । চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করা হয়েছে । পুণ্যার্থীদের জন্য গঙ্গাসাগরের চিকিৎসা পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হয়েছে ।"