গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ যোগীরাজ্যের পুণ্যার্থী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আনা হল কলকাতায়

কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ সেখানেই চলবে তাঁর চিকিৎসা ৷

গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ বৃদ্ধকে এয়ারলিফ্ট (নিজস্ব ছবি)
Published : January 12, 2026 at 2:42 PM IST

গঙ্গাসাগর, 12 জানুয়ারি: শুরু হয়ে গিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা ৷ ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী ভিড় জমিয়েছেন গঙ্গাসাগরে । এরই মাঝে গঙ্গাসাগর মেলায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন ভিনরাজ্যের এক পুণ্যার্থী ৷ তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এয়ারলিফ্ট করে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ পুণ্যার্থীর নাম শান্তালাল (64) ৷ উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা তিনি ৷ গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে রবিবার । প্রথমে গঙ্গাসাগরে অস্থায়ী হাসপাতালে ওই বৃদ্ধের চিকিৎসা করানো হয় । পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ তাই আরও ভালো চিকিৎসার জন্য তাঁকে হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে কলকাতার এমআর বাঙুরে নিয়ে যাওয়া হয় ।

এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে স্থানান্তর কলকাতায় (ইটিভি ভারত)

পশ্চিমবঙ্গ হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, "গঙ্গাসাগরে প্রতিবছরের মতো এবারও জেলা প্রশাসনের তরফে পুণ্যার্থীদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে । গুরুতর অসুস্থ পুণ্যার্থী যাঁদের অস্থায়ী হাসপাতালে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, তাঁদের আরও ভালো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য এয়ারলিফ্ট করে কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আমরা বহু বছর ধরে এয়ারলিফটিংয়ে জেলা প্রশাসনকে সাহায্য করে আসছি ৷"

কলকাতার এমআর বাঙুরে নিয়ে যাওয়া হয় অসুস্থকে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "রবিবার গঙ্গাসাগর মেলায় এসে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা শান্তালাল নামে এক তীর্থযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন । তাঁর শ্বাসজনিত সমস্যা হচ্ছিল ৷ সারারাত গঙ্গাসাগর হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় ৷ রাতেই তাঁকে স্থানান্তর করার ছিল ৷ কিন্তু রাতে অন্ধকারের জন্য হেলিকপ্টার আসতে পারেনি ৷ সকালে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা ওই অসুস্থ বৃদ্ধকে হাসপাতাল থেকে গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড এনে হেলিকপ্টারে তুললাম মএবং এয়ারলিফ্ট করে তাঁকে কলকাতার এমআর বাঙুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হল ৷ রোগীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ৷"

হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে বৃদ্ধকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছে (নিজস্ব ছবি)

দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলাক জন্য তিনটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স ও একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের জন্য পাঁটটি অস্থায়ী হাসপাতাল করা হয়েছে । যে সকল তীর্থযাত্রীরা গঙ্গাসাগর মেলাতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তাঁদেরকে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে । চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করা হয়েছে । পুণ্যার্থীদের জন্য গঙ্গাসাগরের চিকিৎসা পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হয়েছে ।"

