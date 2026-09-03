শতবর্ষে উত্তম কুমার: ভারতীয় ডাক বিভাগের বিশেষ কভার প্রকাশ
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ বিশিষ্টজনেরা ।
Published : September 3, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সম্মান জানাল ভারতীয় ডাক বিভাগ । কলকাতা জিপিও-র বিশেষ কক্ষে উত্তম কুমারের স্মরণে প্রকাশ করা হল একটি স্পেশাল কভার । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে ।
অনুষ্ঠানে ভারতীয় ডাক বিভাগের আধিকারিক ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, উত্তম কুমার শুধু একজন অভিনেতা নন, তিনি বাংলা ও বাঙালির গর্ব । তাঁর কথায়, "তিনি বাংলা ও বাঙালির গর্ব ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন ।" তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এই বিশেষ কভারকে একটি স্মারক হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি ।
ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় জানান, উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্পেশাল কভারটি ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও স্থান পাবে বলে তাঁরা আশাবাদী । সাধারণত এই ধরনের স্পেশাল কভারের মূল্য 20 টাকা । উত্তম কুমারকে নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ ডাকটিকিট এই কভারে ব্যবহার করা হলে তার ফিলাটেলিক গুরুত্ব আরও বাড়বে বলেও জানান তিনি । কলকাতা জিপিও থেকে কভারটি সংগ্রহ করা যাবে ।
উত্তম কুমারের সঙ্গে কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় বলেন, "একজন মানুষকে বড় করে তোলে তাঁর মানবিকতা । উত্তম কুমার শারীরিকভাবে আজ না-থাকলেও মানুষের মনে তিনি এখনও জীবন্ত । উত্তম কুমার সহকর্মী ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং প্রয়োজনে শিল্পীদের সবরকম সাহায্য করতেন ।"
মাধবী মুখোপাধ্যায় আরও জানান, শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উত্তম কুমার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ছিল ব্যতিক্রমী । বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । শিল্পী থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সহমর্মিতার কথাও স্মরণ করেন তিনি ।
অন্যদিকে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "উত্তম কুমারকে ঘিরে বহু মানুষের অসংখ্য স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা রয়েছে । একজন শিল্পী হিসেবে তাঁর স্মৃতি এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হবে ৷" এদিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজয় চট্টোপাধ্যায় ।
উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে ডাক বিভাগের এই বিশেষ উদ্যোগ তাঁর অভিনয় জীবন, ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা সংস্কৃতিতে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে নতুন করে স্মরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে উঠে এসেছে ।