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শতবর্ষে উত্তম কুমার: ভারতীয় ডাক বিভাগের বিশেষ কভার প্রকাশ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ বিশিষ্টজনেরা ।

Uttam Kumar Centenary
উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে ভারতীয় ডাক বিভাগের বিশেষ কভার প্রকাশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 8:03 PM IST

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কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সম্মান জানাল ভারতীয় ডাক বিভাগ । কলকাতা জিপিও-র বিশেষ কক্ষে উত্তম কুমারের স্মরণে প্রকাশ করা হল একটি স্পেশাল কভার । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে ।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় ডাক বিভাগের আধিকারিক ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, উত্তম কুমার শুধু একজন অভিনেতা নন, তিনি বাংলা ও বাঙালির গর্ব । তাঁর কথায়, "তিনি বাংলা ও বাঙালির গর্ব ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন ।" তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এই বিশেষ কভারকে একটি স্মারক হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি ।

Uttam Kumar Centenary
ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও মাধবী মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় জানান, উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্পেশাল কভারটি ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও স্থান পাবে বলে তাঁরা আশাবাদী । সাধারণত এই ধরনের স্পেশাল কভারের মূল্য 20 টাকা । উত্তম কুমারকে নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ ডাকটিকিট এই কভারে ব্যবহার করা হলে তার ফিলাটেলিক গুরুত্ব আরও বাড়বে বলেও জানান তিনি । কলকাতা জিপিও থেকে কভারটি সংগ্রহ করা যাবে ।

উত্তম কুমারের সঙ্গে কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় বলেন, "একজন মানুষকে বড় করে তোলে তাঁর মানবিকতা । উত্তম কুমার শারীরিকভাবে আজ না-থাকলেও মানুষের মনে তিনি এখনও জীবন্ত । উত্তম কুমার সহকর্মী ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং প্রয়োজনে শিল্পীদের সবরকম সাহায্য করতেন ।"

Uttam Kumar Centenary
ছিলেন অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

মাধবী মুখোপাধ্যায় আরও জানান, শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উত্তম কুমার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ছিল ব্যতিক্রমী । বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । শিল্পী থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সহমর্মিতার কথাও স্মরণ করেন তিনি ।

অন্যদিকে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "উত্তম কুমারকে ঘিরে বহু মানুষের অসংখ্য স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা রয়েছে । একজন শিল্পী হিসেবে তাঁর স্মৃতি এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হবে ৷" এদিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজয় চট্টোপাধ্যায় ।

উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে ডাক বিভাগের এই বিশেষ উদ্যোগ তাঁর অভিনয় জীবন, ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা সংস্কৃতিতে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে নতুন করে স্মরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে উঠে এসেছে ।

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UTTAM KUMAR
INDIA POST
উত্তম কুমার
ভারতীয় ডাক বিভাগ
UTTAM KUMAR CENTENARY

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