মণ্ডপ জুড়ে মহানায়কের নস্টালজিয়া, জন্ম শতবর্ষে পুজোর থিমে 'অজানা উত্তম'

মণ্ডপ জুড়ে মহানায়কের নস্টালজিয়া, জন্ম শতবর্ষে পুজোর থিমে 'অজানা উত্তম'
Durga Puja 2026: চারিদিকে অবাধ বিচরণ উত্তম কুমারের ৷ সঙ্গে থাকছে সেলফি জোনে মহানায়কের নায়িকা হওয়ার সুযোগও । ইটিভি ভারতরে সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 14, 2026 at 5:16 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 14 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মণ্ডপে রুপোলি পর্দার চমক ৷ দর্শনার্থীরা ফিরে যাবেন 50-60 দশকের নস্টালজিয়ায় ৷ যেখানে চারিদিকে অবাধ বিচরণ মহানায়ক উত্তম কুমারের ৷ কোথাও তিনি স্বপ্নের মধ্যে টাকার পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটবেন । আবার কোথাও সপ্তপদীর সেই মন ভোলানো দৃশ্যে সুচিত্রা সেনকে নিয়ে বাইক ছোটাবেন । কোথাও আবার দেখা মিলবে 'সন্ন্যাসী রাজা'র নিষ্পাপ চাহনির, আবার কোথাও ধোপদূরস্ত সাদা ধুতি-পঞ্জাবিতে হাজির বাঙালির সর্বকালের সেরা আইডল । সঙ্গে আবার থাকছে সেলফি জোনে মহানায়কের নায়িকা হওয়ার সুযোগও ।
এভাবেই দুর্গাপুজোর মণ্ডপে উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জলপাইগুড়ির এবলুম ট্যালেন্টেড অর্গানাইজেশন বা এটিও ক্লাব ৷ এটি মালবাজারের অন্যতম পুরনো ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম । লোকমুখে শোনা যায়, উত্তরবঙ্গে 1900 শতকের শুরুর দিকে যখন চা-বাগানে শিক্ষিত বাবুশ্রেণির আগমন ঘটে, সেই সময় তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এই ক্লাব । তখন তার নাম ছিল ন্যাশনাল ক্লাব ।
সেই সময় দুর্গাপুজো হতো বাগানে । পরবর্তীতে ক্লাবের দায়িত্ব বর্তায় স্থানীয় তরুণদের উপর । কালক্রমে বহু দুর্দান্ত থিম এই ক্লাব দুর্গাপুজোয় উপহার দিয়েছে । এই বছর গোটা পুজো জুড়ে 'উত্তম আয়োজন'। 29তম বর্ষে তাদের থিম 'শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার'।
আর সেই থিমের রূপায়ণে ছবি, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড এবং এলইডি বোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে । পুজো কমিটির সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, "মহানায়ক উত্তমকুমার প্রতিটি বাঙালির গর্ব । তাই আমাদের এবারের পুজো মহানায়ককে ঘিরেই থাকছে । তবে শুধু সিনেমা নয়, জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা উত্তম কুমারের বহু স্মৃতিও উঠে আসবে আমাদের মণ্ডপে ৷"
ক্লাবের সম্পাদক অমিতাভ ঘোষ বলেন, "পুজোর মিটিংয়ে প্রথম আমাদের সদস্য রাজদীপ উত্তম কুমারের শতবর্ষ উদযাপনের বিষয়টি উত্থাপন করেন ৷ পরবর্তীতে সকলের সঙ্গে কথা বলে ভরসা পেয়েই আমরা এই থিম বেছে নিয়েছি ৷ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজও আয়োজিত হবে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে ।"
অপরদিকে, পুজো কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে প্রতীক ঘটক এবং মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যরা বলেন, "আমাদের মণ্ডপে ঢুকে প্রবীণ মানুষরা নস্টালজিক হয়ে পড়বেন, আবার এখনকার সমাজের প্রতিনিধি অর্থাৎ জেন জি-রাও উত্তমকে নতুনভাবে বুঝতে শিখবেন ।"
এবার মণ্ডপের রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন সৌগত বড়ুয়া । সামগ্রিক কাঠামো নির্মাণে বিশ্বজিৎ রায় এবং যাবতীয় প্রিন্টিং ও বিভিন্ন ডিজাইনিং কাজের তদারকিতে আছেন পরিতোষ পাল । আলো ও শব্দ প্রক্ষেপণে রয়েছেন সুদীপ শর্মা চৌধুরী ও তাঁর কর্মীরা । মোট 14টি ভাগে গোটা মণ্ডপকে ভাগ করে সেখানে মহানায়ক উত্তম কুমারের জীবনের নানা অধ্যায় তুলে ধরা হচ্ছে । তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে প্রথম যৌবনের নানা ঘটনাক্রম সাজানো থাকবে সেখানে । এর বাইরে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পুরনো সিনেমার নানা দৃশ্যকে অডিয়ো ও ভিডিয়ো মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে ।
এই ক্লাবের পুজোর শুরু হয় মহালয়ার দিন সকালে, 10 কিলোমিটার ম্যারাথন দিয়ে । আগমনীর সুর বেঁধে দেওয়া হয় সেই দিনই । এইবারও তার অন্যথা হয়নি । পঞ্চমীর দিন মণ্ডপের উদ্বোধন । ক্লাব সদস্য পিনাকী মিত্রের কথায়, "আমাদের সাধ্য কম, তবে আমাদের সাধ বড় । ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য একসঙ্গে মিলে উত্তম কুমারের নস্টালজিয়া দিয়ে দর্শনার্থীদের মন ভরাবে । বঙ্গভূমির মহানায়ককে এভাবেই শ্রদ্ধা জানাবে মালবাজার ৷"