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মণ্ডপ জুড়ে মহানায়কের নস্টালজিয়া, জন্ম শতবর্ষে পুজোর থিমে 'অজানা উত্তম'

Durga Puja 2026: চারিদিকে অবাধ বিচরণ উত্তম কুমারের ৷ সঙ্গে থাকছে সেলফি জোনে মহানায়কের নায়িকা হওয়ার সুযোগও । ইটিভি ভারতরে সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷

Durga Puja 2026
জন্ম শতবর্ষে পুজোর থিমে 'অজানা উত্তম' (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2026 at 5:16 PM IST

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মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 14 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মণ্ডপে রুপোলি পর্দার চমক ৷ দর্শনার্থীরা ফিরে যাবেন 50-60 দশকের নস্টালজিয়ায় ৷ যেখানে চারিদিকে অবাধ বিচরণ মহানায়ক উত্তম কুমারের ৷ কোথাও তিনি স্বপ্নের মধ্যে টাকার পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটবেন । আবার কোথাও সপ্তপদীর সেই মন ভোলানো দৃশ্যে সুচিত্রা সেনকে নিয়ে বাইক ছোটাবেন । কোথাও আবার দেখা মিলবে 'সন্ন্যাসী রাজা'র নিষ্পাপ চাহনির, আবার কোথাও ধোপদূরস্ত সাদা ধুতি-পঞ্জাবিতে হাজির বাঙালির সর্বকালের সেরা আইডল । সঙ্গে আবার থাকছে সেলফি জোনে মহানায়কের নায়িকা হওয়ার সুযোগও ।

এভাবেই দুর্গাপুজোর মণ্ডপে উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জলপাইগুড়ির এবলুম ট্যালেন্টেড অর্গানাইজেশন বা এটিও ক্লাব ৷ এটি মালবাজারের অন্যতম পুরনো ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম । লোকমুখে শোনা যায়, উত্তরবঙ্গে 1900 শতকের শুরুর দিকে যখন চা-বাগানে শিক্ষিত বাবুশ্রেণির আগমন ঘটে, সেই সময় তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এই ক্লাব । তখন তার নাম ছিল ন্যাশনাল ক্লাব ।

মণ্ডপ জুড়ে মহানায়কের নস্টালজিয়া (ইটিভি ভারত)

সেই সময় দুর্গাপুজো হতো বাগানে । পরবর্তীতে ক্লাবের দায়িত্ব বর্তায় স্থানীয় তরুণদের উপর । কালক্রমে বহু দুর্দান্ত থিম এই ক্লাব দুর্গাপুজোয় উপহার দিয়েছে । এই বছর গোটা পুজো জুড়ে 'উত্তম আয়োজন'। 29তম বর্ষে তাদের থিম 'শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার'।

Durga Puja 2026
দুর্গাপুজোর মণ্ডপে রুপোলি পর্দার চমক (ইটিভি ভারত)

আর সেই থিমের রূপায়ণে ছবি, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড এবং এলইডি বোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে । পুজো কমিটির সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, "মহানায়ক উত্তমকুমার প্রতিটি বাঙালির গর্ব । তাই আমাদের এবারের পুজো মহানায়ককে ঘিরেই থাকছে । তবে শুধু সিনেমা নয়, জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা উত্তম কুমারের বহু স্মৃতিও উঠে আসবে আমাদের মণ্ডপে ৷"

Durga Puja 2026
থাকছে সেলফি জোনে মহানায়কের নায়িকা হওয়ার সুযোগ (ইটিভি ভারত)

ক্লাবের সম্পাদক অমিতাভ ঘোষ বলেন, "পুজোর মিটিংয়ে প্রথম আমাদের সদস্য রাজদীপ উত্তম কুমারের শতবর্ষ উদযাপনের বিষয়টি উত্থাপন করেন ৷ পরবর্তীতে সকলের সঙ্গে কথা বলে ভরসা পেয়েই আমরা এই থিম বেছে নিয়েছি ৷ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজও আয়োজিত হবে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে ।"

Durga Puja 2026
এবারের পুজো মহানায়ককে ঘিরেই (ইটিভি ভারত)

অপরদিকে, পুজো কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে প্রতীক ঘটক এবং মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যরা বলেন, "আমাদের মণ্ডপে ঢুকে প্রবীণ মানুষরা নস্টালজিক হয়ে পড়বেন, আবার এখনকার সমাজের প্রতিনিধি অর্থাৎ জেন জি-রাও উত্তমকে নতুনভাবে বুঝতে শিখবেন ।"

Durga Puja 2026
দুর্গাপুজোর মণ্ডপে উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ পালন (ইটিভি ভারত)

এবার মণ্ডপের রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন সৌগত বড়ুয়া । সামগ্রিক কাঠামো নির্মাণে বিশ্বজিৎ রায় এবং যাবতীয় প্রিন্টিং ও বিভিন্ন ডিজাইনিং কাজের তদারকিতে আছেন পরিতোষ পাল । আলো ও শব্দ প্রক্ষেপণে রয়েছেন সুদীপ শর্মা চৌধুরী ও তাঁর কর্মীরা । মোট 14টি ভাগে গোটা মণ্ডপকে ভাগ করে সেখানে মহানায়ক উত্তম কুমারের জীবনের নানা অধ্যায় তুলে ধরা হচ্ছে । তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে প্রথম যৌবনের নানা ঘটনাক্রম সাজানো থাকবে সেখানে । এর বাইরে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পুরনো সিনেমার নানা দৃশ্যকে অডিয়ো ও ভিডিয়ো মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে ।

Durga Puja 2026
29তম বর্ষে তাদের থিম 'শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার' (ইটিভি ভারত)
Durga Puja 2026
মণ্ডপ রূপায়ণের দায়িত্বে সৌগত বড়ুয়া (ইটিভি ভারত)

এই ক্লাবের পুজোর শুরু হয় মহালয়ার দিন সকালে, 10 কিলোমিটার ম্যারাথন দিয়ে । আগমনীর সুর বেঁধে দেওয়া হয় সেই দিনই । এইবারও তার অন্যথা হয়নি । পঞ্চমীর দিন মণ্ডপের উদ্বোধন । ক্লাব সদস্য পিনাকী মিত্রের কথায়, "আমাদের সাধ্য কম, তবে আমাদের সাধ বড় । ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য একসঙ্গে মিলে উত্তম কুমারের নস্টালজিয়া দিয়ে দর্শনার্থীদের মন ভরাবে । বঙ্গভূমির মহানায়ককে এভাবেই শ্রদ্ধা জানাবে মালবাজার ৷"

Durga Puja 2026
জন্ম শতবর্ষে পুজোর থিমে উত্তম কুমার (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

UTTAM KUMAR CENTENARY
UTTAM KUMAR IN PUJA THEME
দুর্গা পুজো 2026
উত্তম কুমার
DURGA PUJA 2026

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