এবার অন্ধ্র ! রহস্যমৃত্যু উস্তির পরিযায়ী শ্রমিকের, পিটিয়ে খুনের অভিযোগ পরিবারের
গত সোমবার একজন পরিবারের লোকেদের ফোন করে 25 হাজার টাকা চান ৷ এই টাকা দেওয়া না-হলে মনজুরকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয় ৷
Published : January 22, 2026 at 1:30 PM IST
মগরাহাট, 22 জানুয়ারি: ফের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ! জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম মনজুর আলম লস্কর ৷ বয়স আনুমানিক 30 বছর । অভাবের সংসারে হাল ধরতে তিনি কাজ করার জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশে । তবে সেখান থেকেই এল মৃত্যু সংবাদ ৷ তাঁর আচমকা প্রয়াণে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন । তাঁদের অভিযোগ, ভিন রাজ্যে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে ওই শ্রমিককে ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার উস্তি থানার অন্তর্গত রঙ্গিলাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়খালি এলাকার বাসিন্দা মনজুর । জানা গিয়েছে, 10 বছর ধরে অন্ধপ্রদেশের একটি জরির কারখানায় কাজ করতেন তিনি । পরিবারের দাবি, যে কারখানায় ওই যুবক কাজ করতেন, সেখান থেকেই একজন গত সোমবার তাঁদের ফোন করে 25 হাজার টাকা চান ৷ এই টাকা দেওয়া না-হলে মনজুরকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয় ৷ সেই ফোনের পরই ওই যুবকের পরিবার 6000 টাকা ওই নম্বরে পাঠায় বলে দাবি করেছে ।
এরপর মঙ্গলবার রাতে পরিবারের কাছে ফোনে খবর আসে যে, মনজুরের মৃত্যু হয়েছে । এই খবরে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা পরিবার ৷ পরিবারের সদস্যরা মনজুরের দেহ আনতে অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়েছেন ৷ ময়নাতদন্তের পর ওই যুবকের মৃতদেহ নিয়ে আসা হবে গড়খালি এলাকায় ওই যুবকের বাড়িতে । যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে ।
এ বিষয়ে মৃত যুবকের পরিবারের সদস্য আলাউদ্দিন নস্কর বলেন, "গত 10 বছর ধরে মনজুর অন্ধপ্রদেশের একটি জরির কারখানায় কাজ করত । গত সোমবার ওই কারখানা থেকেই ফোন করা হয় পরিবারের কাছে, ফোন করে একজন 25 হাজার টাকা চায় । এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে 6000 টাকা দেওয়া হয় । তারপর মঙ্গলবার রাতে আমাদের কাছে খবর আসে যে মনজুর মারা গিয়েছে । আমাদের অনুমান, মনজুরকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে । আমরা এই ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।" মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও সরকারি সহায়তা দেওয়ারও দাবি উঠেছে ।
মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা জানান, "বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে । পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে ।"
উল্লেখ্য, ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে দিনকয়েক আগেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ৷ এরপর কোচবিহারের শীতলকুচিতেও পরিযায়ী শ্রমিকের ভিন রাজ্যে মৃত্যুর খবরে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ আর এবার দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটের মনজুরের ভিন রাজ্যে মৃত্যু হওয়ায়, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল ৷
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সজল মণ্ডল জানান, "পরিবারের পক্ষ থেকে গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে উস্তি থানার পুলিশের কাছে । মৃতদেহ নিয়ে আসা হচ্ছে ভিন রাজ্য থেকে । পরিবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পরিবার যদি চায় মৃতদেহের পুনরায় ময়নাতদন্ত করা হবে । তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ।"