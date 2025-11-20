ETV Bharat / state

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

এই তথ্য সামনে এসেছে সায়েন্স সিটির ‘অন দ্য এজ’ ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্যালারির বিশেষ গবেষণায়৷

Smartphone Carbon Emissions
প্রতীকী ছবি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 20 নভেম্বর: নিত্যদিনের জীবনে স্মার্টফোন এখন মানুষের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। ঘুম ভাঙা থেকে কাজের ফাঁকে, অবসর থেকে রাত পর্যন্ত — দিনের বড় অংশটাই কেটে যায় মোবাইল স্ক্রিনে চোখ রেখে। অথচ এই অভ্যাস যে পরিবেশের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে, তা জানেন না অধিকাংশ মানুষই। সায়েন্স সিটির ‘On The Edge’ ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্যালারির বিশেষ গবেষণায় উঠে এসেছে চমকে যাওয়ার মতো তথ্য৷ দিনে মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহারেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় 500 গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

সাধারণ মানুষের ধারণা, মোবাইল ফোন হয়তো শব্দদূষণ বা রেডিয়েশন বৃদ্ধি করে। কিন্তু এত বিশাল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ যে এই ছোট্ট ডিভাইসের মাধ্যমে ঘটছে, তা জানলে অবাক হতে হয়। সায়েন্স সিটির কিউরেটর শুভশঙ্কর ঘোষ বলেন, “দিনে যদি আপনি আট থেকে সাড়ে আট ঘণ্টা মোবাইল ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি যতটা কার্বন নিঃসরণ ভাবছেন, বাস্তবে তার পাঁচ গুণ বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এ সবই গবেষণায় প্রমাণিত।”

কার্বন নিঃসরণের তথ্য (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও জানান, অনেকেই এখনও জানেন না যে ফোনটি শুধু ব্যবহারের সময় নয়, তৈরি হওয়ার সময়ও বিশাল দূষণ ঘটায়। শুভশঙ্কর ঘোষ, “মানুষ ভাবে মোবাইল শুধু শব্দ দূষণ বা রেডিয়েশন করে। কিন্তু একটি ছোট্ট স্মার্টফোনের পিছনে যে এত বড় কার্বন দূষণের গল্প লুকিয়ে আছে, তা অনেকেই জানেন না।”

গবেষণা বলছে, একটি স্মার্টফোনের পুরো জীবনচক্র সাধারণত তিন বছর ধরে ব্যবহৃত হয়৷ এই সময়ে মোট প্রায় 91 কেজি কার্বন-সমতুল্য নির্গমন ঘটায়। মাত্র 100 গ্রামের একটি ডিভাইসের জন্য এই পরিমাণ দূষণ যে কতটা বড়, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুভশঙ্কর ঘোষ বলেন, “একটি মোবাইল ফোনের সম্পূর্ণ লাইফ সাইকেলে 71 থেকে 91 কিলো পর্যন্ত কার্বন-সমতুল্য নির্গমন হয়। ভাবতেই অবাক লাগে 100 গ্রামের একটি ডিভাইসের পিছনে এত বিপুল কার্বন ছড়াচ্ছি আমরা!”

সায়েন্স সিটির কিউরেটর শুভশঙ্কর ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

এই নির্গমন কোথা থেকে আসে, তার সুনির্দিষ্ট হিসেবও দিয়েছে গবেষণা দল। খনিজ উত্তোলন ও আকরিক প্রক্রিয়াকরণেই নিঃসরণ হয় 31.57 কেজি। যন্ত্রাংশ তৈরিতে আরও 24.84 কেজি, সমাবেশ ও পরীক্ষায় 14.56 কেজি, আর পরিবহণে 5.46 কেজি। এর সঙ্গে ব্যবহারকালীন দূষণ যোগ করলে প্রতি বছর প্রায় 14.57 কেজি কার্বন বাতাসে মিশে যায়। ফলে তিন বছর শেষে মোট নিঃসরণ দাঁড়ায় প্রায় 91 কেজিতে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয় মানুষের ফোন দ্রুত বদলে ফেলার প্রবণতা থেকে। দ্রুত প্রসেসর, ভালো ক্যামেরা বা বড় ব্যাটারির আকর্ষণে অনেকেই বারবার ফোন কেনেন। এর ফলে বাড়তে থাকে দূষণের পরিমাণ। শুভশঙ্কর ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, “আমরা মোবাইল খুব দ্রুত বদলে ফেলি। কিন্তু প্রতিবার ফোন বদলানো মানে ঠিক ততটাই নতুন করে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন ঘটানো, এটা মানুষ বোঝে না।”

সায়েন্স সিটির গ্যালারি অন দ্য এজ (নিজস্ব ছবি)

দূষণের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত গাড়ি বা শিল্প-কারখানাকে দোষারোপ করে। কিন্তু স্মার্টফোনের মতো সহজলভ্য যন্ত্র কতটা দূষণ ছড়ায়, সেই তুলনায় আলোচনা হয় না-বললেই চলে। শুভশঙ্কর ঘোষের কথায়, “গাড়ির দূষণ নিয়ে সবাই কথা বলে, কিন্তু স্মার্টফোন তো আজ সবার হাতেই। একটি ফোনই তিন বছরে 91 কেজি কার্বন নিঃসরণ করছে। আর অনেকের হাতেই তো দুই-তিনটে ফোন থাকে!”

এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, একই ফোন দীর্ঘদিন ব্যবহার করা, অপ্রয়োজনীয় স্ক্রিন-টাইম কমানো, চার্জিংয়ের অপচয় এড়ানো এবং নষ্ট ফোন রিসাইকেল করা উচিত। নতুন ফোন কেনার আগে তার কার্বন ফুটপ্রিন্টও দেখে নেওয়া দরকার।

একটি স্মার্টফোন দেখতে ছোট হলেও পরিবেশগত ক্ষতি সৃষ্টি করে বিশাল। দিনে সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহার এবং ঘনঘন ফোন বদলের অভ্যাস পৃথিবীর উপর বাড়তি চাপ বাড়িয়ে তুলছে দ্রুতগতিতে। তাই সচেতন হওয়া এখন সময়ের দাবি৷ কারণ, প্রযুক্তির সুবিধা যতই বাড়ুক, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এর চেয়ে বড় নয়।

