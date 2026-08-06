যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে নাবালকদের ব্যবহার ? সিজেপি-র বিরুদ্ধে পকসোয় অভিযোগ শিলিগুড়িতে

যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে নাবালকদের ব্যবহার ? সিজেপি-র বিরুদ্ধে পকসোয় অভিযোগ শিলিগুড়িতে
আইনজীবীর প্রশ্ন, সম্ভাব্য সংঘর্ষ, পুলিশি হস্তক্ষেপ বা আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নাবালকদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল কোন যুক্তিতে এবং কার অনুমতিতে ?
Published : August 6, 2026 at 4:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 অগস্ট: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে আয়োজিত আন্দোলন এবার আইনি বিতর্কের কেন্দ্রে । বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নাবালকদের সামিল করার অভিযোগ তুলে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রধান সংস্থাপক সৌরভ দাস এবং সংগঠনের মুখপাত্র অভিজিৎ দীপকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী তথা শিলিগুড়ির বাসিন্দা রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিং । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা রুজু ও তদন্ত শুরুর দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
অভিযোগে বলা হয়েছে, গত 20 জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে আয়োজিত অনশন ও বিক্ষোভে প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি প্রায় 12 বছর বয়সি কয়েকজন নাবালককে নিয়ে আসা হয়েছিল । অভিযোগকারীর দাবি, ওই শিশুদের এমন একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বোঝার মতো বয়স বা মানসিক পরিপক্বতা তাদের হয়নি । এর ফলে তাদের নিরাপত্তা ও মানসিক সুস্থতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে ।
আইনজীবীর অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার ঘটনাও ঘটে । পাশাপাশি আন্দোলনের মঞ্চ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছিল বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে । তাঁর প্রশ্ন, সম্ভাব্য সংঘর্ষ, পুলিশি হস্তক্ষেপ বা আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নাবালকদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল কোন যুক্তিতে এবং কার অনুমতিতে ?
অভিযোগকারী দাবি করেছেন, শিশুদের এ ভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যবহার করা শুধু নৈতিক প্রশ্নই নয়, আইনগত ভাবেও গুরুতর বিষয় । সেই কারণেই তিনি পকসো আইনের 13, 14 ও 15 নম্বর ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 153 ধারায় প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন । একই সঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত ও গ্রেফতারের দাবিও তোলা হয়েছে ।
শুধু আন্দোলনের ঘটনাই নয়, অভিযোগে সিজেপি নেতৃত্বের আর্থিক উৎস সম্পর্কেও তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে । সংগঠনের অর্থের উৎস, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কলারশিপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়ের উৎস এবং সম্ভাব্য অর্থায়নের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আবেদন করেছেন অভিযোগকারী আইনজীবী । তাঁর বক্তব্য, সমস্ত দিক নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলেই প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে ।
এই অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে । তবে এ ব্যাপারে সৌরভ দাস বা অভিজিৎ দীপকের পক্ষ থেকে অভিযোগের বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । পুলিশও এখনও অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হবে, সে বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানায়নি । এখন নজর, অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ শুরু হয় কি না ।