মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের দার্জিলিং সফর: ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত
Sergeo Gor in Darjeeling: বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ৷ দেখা করেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ৷
Published : September 10, 2026 at 9:00 PM IST
দার্জিলিং, 10 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও যুবসমাজের স্বপ্নকে বিশ্বমঞ্চে অনন্য মাত্রা দিতে এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক মৈত্রীর সম্পর্ককে পাহাড়ের মানুষের কাছে আরও নিবিড় করে তুলতে দার্জিলিং সফর করলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর । রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বিশেষ আমন্ত্রণে মার্কিন প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে এই ঐতিহাসিক সফরে আসেন তিনি । কূটনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে মুগ্ধ হন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ।
সফরসূচির শুরুতেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও তাঁর প্রতিনিধি দলটি মল রোডের কাছে অবস্থিত হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাসভবন ‘আইভানহো’-তে যান । সেখানে তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় । আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি পাহাড়ি ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত ক্যাসলটন ফার্স্ট ফ্লাশ চা-এর চুমুকের সঙ্গে মোমো-সহ দার্জিলিংয়ের স্থানীয় উপাদেয় খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন । পাহাড়ের অপরূপ রূপ, প্রশান্তি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের আতিথেয়তায় অভিভূত হয়ে রাষ্ট্রদূত এখানকার বিশেষ শান্তির আবহ ও ঐতিহ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন ।
এরপর তিনি দার্জিলিংয়ের প্রাণকেন্দ্র ঐতিহাসিক মল রোডে পায়চারি করেন এবং পাহাড়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন । সফরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃত ‘দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে’ বা বিখ্যাত ‘টয়ট্রেন’-এ ভ্রমণ । পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে ঐতিহ্যবাহী ট্রেনে চড়ে রাষ্ট্রদূত ও তাঁর দল দার্জিলিংয়ের জীবন্ত ঐতিহ্যের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন ।
পাহাড়ের ভবিষ্যত ও তরুণ প্রজন্মের গুরুত্ব তুলে ধরতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শিক্ষার্থী ও স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে এক খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন । একবিংশ শতাব্দীর উদীয়মান ভারতের রূপকার হিসেবে যুবসমাজের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের বিশ্বমঞ্চে যুক্ত হওয়ার আন্তর্জাতিক সুযোগগুলোর ওপর জোর দেন তিনি ।
সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা পাহাড়ের পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে দার্জিলিংয়ের সংস্কৃতি ও অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামনে আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়ার আশা ব্যক্ত করেন । সফর শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানান, এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক পর্যটক যাতে দার্জিলিংয়ের শান্ত ও মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে আসেন, সেই বিষয়েও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।
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