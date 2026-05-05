শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের ভোট পাওয়া যায়নি ! ব্যর্থতা মানল বামেরা
ছাব্বিশের নির্বাচনে শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের ভোট পায়নি বামফ্রন্ট ৷ কেন এমন ফলাফল ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শাহজাহান পুরকাইতের রিপোর্ট ৷
Published : May 5, 2026 at 9:09 PM IST
কলকাতা, 5 মে: রাজ্যে 34 বছরের পালা বদলের আগে থেকেই তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের ভোট পাচ্ছেন না বামেরা ৷ 2000 সালের পর থেকে বিধানসভা-ভিত্তিক বামেদের প্রাপ্ত ভোটের তথ্য সেটাই বলছে ৷ বিশেষত কলকাতা ও শহরতলির বিধানসভার তথ্য সেটাই উল্লেখ করছে, যা স্বীকার করছেন বাম নেতৃত্বও ৷
এবারও যাদবপুরের মতো বিধানসভাতেও লজ্জার হার দেখতে হচ্ছে সিপিএমকে ৷ অতীতে এখানে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো নেতাকেও হারতে হয়েছে ৷ সেই ট্রেন্ড ছাব্বিশের নির্বাচনেও দেখা যাচ্ছে ৷
শহর ও সংলগ্ন জেলায় কার্যত বিজয়ী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের থেকে বাম প্রার্থীদের প্রাপ্ত কয়েক যোজনের দূরত্ব ৷ আর তাই কীভাবে সেই সম্মান ফিরিয়ে আনা যায়, তা নিয়েই ভাবনাচিন্তা বামেদের ৷ আবার অনেকে বাম নেতাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, এই শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তদের ভূমিকা কার্যত বিশ্বাসঘাতকদের মতো ৷
দলের রাজ্য কমিটির এক নেতা বলেন, "আমাদের একাধিক গণসংগঠনের নেতাই বিজেপি ভোট দিয়েছে ৷ তাদের মতো শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তও আমাদের সঙ্গে মিটিংয়ে থেকেছেন ৷ নিঃশেষ করে সরকারি চাকরিজীবীরা মিছিলে হেঁটেছেন ৷ এই নির্বাচনী প্রচারেও থেকেছেন ৷ অথচ, তারাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন ৷ ফলে, আমাদের 'রুটস'-এ ফেরা ছাড়া উপায় নেই ৷ গরিব প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে ৷ এই ফ্যাসিস্টিক বিজেপির আমলে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হবেন ৷ আমাদের তাঁদের কাছে পৌঁছাতে হবে ৷ শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তকে বিশ্বাস করলে হবে না ৷"
এন্টালি বিধানসভা: 2011 সালে 37.71 শতাংশ ভোট প্রাপ্তি হয় সিপিএমের ৷ 2016 সালে 32.79 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন সিপিএম প্রার্থী ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে আইএসএফ প্রার্থীকে সমর্থন করায় প্রায় 30 শতাংশ ভোট হারাতে হয় বামেদের, প্রাপ্ত ভোটের হার মাত্র 2.78 শতাংশ ৷
যাদবপুর বিধানসভা: 2001 সালে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 54.6 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ পরে নির্বাচনের ভোটের হার বৃদ্ধি ঘটে ৷ 2006 সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 61.30 শতাংশ ভোট পান ৷ এর পর থেকেই পতন শুরু ৷ 2011 সালের 44.76 শতাংশ ভোট পান ৷ 2016 সালের নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট ওই কেন্দ্র থেকে সুজন চক্রবর্তীকে প্রার্থী করে ৷ সেখানে তিনি 49.5 শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন ৷ কিন্তু পরের নির্বাচনে অর্থাৎ 2021-এর নির্বাচনে পরাজিত হয়ে 27.5% ভোট পান ৷ আর এবার বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মাত্র 9.69 শতাংশ ভোট পেয়েছেন ৷
এরকম ভাবেই বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, বেলেঘাটা, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, কসবা, রাসবিহারীর মতো একাধিক বিধানসভায় হারের পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি বামেরা ৷ ভোট শতাংশ তলানিতে ঠেকেছে ৷ পরপর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷
ফলে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত বামদের থেকেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত প্রায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা যথেষ্ট চাপের বিষয় বলে মনে করছেন বাম নেতৃত্বও ৷ সার্বিকভাবে কলকাতা, শহরতলি এলাকায় নিজেদের ক্রমশ ধসের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন সিপিআই পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা পরিষদের সম্পাদক প্রবীর দেব ৷
তিনি বলেন, "পরপর নির্বাচনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভোট আমরা পাচ্ছি না ৷ কেন পাচ্ছি না, সেটা আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে ৷ শুধু তাই নয়, গত 15 বছরে একাধিক গুরুত্বপুর্ণ ইস্যু থাকলেও আমরা সেভাবে কিছুই করতে পারিনি ৷ আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারিনি ৷ ফলে, আমাদের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে ৷"
কার্যত একই সুর শোনা গেছে সিপিএম কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের গলায় ৷ তিনিও বলেন, "ফলাফলের হিসাব তো সেটাই বলছে ৷ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভোট পেলে ফলাফলের হাল এমন হত না ৷ আসলে বহু জায়গায় আমাদের সংগঠন নেই ৷ কর্মী নেই ৷ এই দিকটাও আমাদের দেখতে হবে ৷"