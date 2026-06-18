রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই শাস্তি, কড়া নিয়মের ইঙ্গিত অগ্নিমিত্রা পালের

রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই শাস্তি, কড়া নিয়মের ইঙ্গিত অগ্নিমিত্রা পালের
আবর্জনা বা প্লাস্টিক বর্জ্য ফেললে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
Published : June 18, 2026 at 11:35 AM IST
হাওড়া, 18 জুন: রাজ্যের শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য সরকার। রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে আবর্জনা বা প্লাস্টিক বর্জ্য ফেললে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে আয়োজিত ‘স্বচ্ছতা অভিযান’ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি জানান, আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে এই নিয়ম কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।
এদিন মন্ত্রী বলেন, "শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব শুধু প্রশাসনের নয়, সাধারণ মানুষেরও। রাস্তায় প্লাস্টিক, খাবারের প্যাকেট, নির্মাণ বর্জ্য বা অন্য কোনও আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নজরদারিও বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি।
অগ্নিমিত্রা পাল জানান, 15 জুন থেকে শুরু হয়েছে ছয় দিনের বিশেষ ‘স্বচ্ছতা অভিযান’, যা চলবে 20 জুন পর্যন্ত। এই কর্মসূচির আওতায় শহরের রাস্তা, পার্ক, খেলার মাঠ, নদীর পাড় এবং জনবহুল এলাকাগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে। প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেও এই অভিযানে যুক্ত করা হয়েছে।
মন্ত্রীর কথায়, "20 জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর রয়েছে ৷ 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সাজানো-গোছানো রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।" তবে এটি কোনও একদিনের কর্মসূচি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বলেও তিনি উল্লেখ করেন। হাওড়ার প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া পুরসভার নির্বাচন না হওয়ায় এলাকার বিধায়করাই অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কয়েকটি জায়গায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরদের একাংশের বিরুদ্ধে কাজ থেকে সরে যাওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি।
বর্ষার আগে শহরের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। ছোট-বড় নর্দমা ও খাল সংস্কারের কাজ চলছে, যাতে জল জমার সমস্যা কমানো যায়। একই সঙ্গে ল্যাম্পপোস্ট এবং বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে, যাতে বর্ষাকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা না থাকে। তাঁর কথায়, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ শহর গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।