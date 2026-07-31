'গাড়ি কিনলে পার্কিংও কিনতে হবে, নয়তো জরিমানা', মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

'গাড়ি কিনলে পার্কিংও কিনতে হবে, নয়তো জরিমানা', মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা
শহরের পার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার ৷ শুক্রবার নবান্নে এনিয়ে বৈঠক করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : July 31, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: শহরে বেআইনি পার্কিং রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ গাড়ি কেনার আগেই নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গা থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ৷ পুরনো সরকারের আমলে যেখানে খুশি, বা ইচ্ছে মতো পার্কিংয়ের দিন শেষ ৷ শুক্রবার নবান্নে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
পার্কিংয়ের জন্য নতুন অ্যাপ আনছে রাজ্য সরকার ৷ সেখানে ক্যাশলেস উপায়ে অ্যাপের মাধ্যমে পার্কিং নিশ্চিত করতে হবে ৷ একইসঙ্গে, ফুটপাতে গাড়ি বা বাইক রাখলে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা ৷ নবান্নে কলকাতা, হাওড়া এবং বিধাননগরের পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে পুর দফতরের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এমনই একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা ৷ বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই কড়া পদক্ষেপের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ৷
শহরের যানজট ও যত্রতত্র গাড়ি রাখার সমস্যা দীর্ঘদিনের ৷ এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এবার কড়া দাওয়াই দিচ্ছে রাজ্য ৷ পুরমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, "গাড়ি কিনলে পার্কিং কিনতে হবেই ৷" অর্থাৎ, নিজের পার্কিংয়ের জায়গা নিশ্চিত না করে আর নতুন গাড়ি রাস্তায় নামানো যাবে না ৷ শুধু তাই নয়, বেআইনি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণও একধাক্কায় অনেকটা বাড়ানো হচ্ছে ৷ বিশেষত রাতে বেআইনিভাবে গাড়ি রাস্তায় ফেলে রাখলে নাইট পেনাল্টি চার্জ আগের তুলনায় বেশ খানিকটা বাড়বে ৷
ফুটপাত প্রধানত পথচারীদের জন্য ৷ সেখানে কোনওভাবে গাড়ি বা বাইক পার্ক করে রাখা যাবে না ৷ এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলেও সতর্ক করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা । রাস্তার ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাণিজ্যিক গাড়ি, যেমন বাস বা অ্যাপ ক্যাবের ক্ষেত্রেও জরিমানার অঙ্ক বাড়ানো হচ্ছে ৷ পুলিশকে কাজে লাগিয়ে আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকেই এই নতুন জরিমানার নিয়ম কার্যকর করা হবে ৷
গোটা পার্কিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে অ্যাপ-ভিত্তিক ক্যাশলেস পদ্ধতি চালু হচ্ছে ৷ কোথায় পার্কিং ফাঁকা রয়েছে, তা অনায়াসেই অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে ৷ কলকাতা পুরনিগম এলাকায় অনুমোদিত পার্কিং চিহ্নিত করে প্রায় দশ হাজার পার্কিংয়ের জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকা হবে ৷ বর্তমানে প্রায় চার হাজার এমন জায়গা রয়েছে, যেখানে নিয়মিত পার্কিং হলেও পুরসভার ঘরে কোনও রাজস্ব ঢোকে না ৷ এই জায়গাগুলিকেও এবার টেন্ডার প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হচ্ছে ৷ অনুমোদিত পার্কিংয়ের গাড়িগুলিতে বিশেষ স্টিকার দেওয়া থাকবে, যা দেখে পুলিশ সহজেই আইনি ও বেআইনি পার্কিং আলাদা করতে পারবে ৷
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা বলেন, "আগামী তিরিশ বছরের কথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার ৷" আর্বান চ্যালেঞ্জ ফান্ডের টাকায় শহরে একাধিক মাল্টিলেভেল পার্কিং বা পার্কোম্যাট তৈরি করা হবে ৷ যানজট নিরসনে ডালহৌসি এবং রুবি মোড়ে তৈরি হবে নতুন ওভারব্রিজ ৷ পাশাপাশি, মা উড়ালপুলের মেট্রোপলিটন অংশ থেকে রাজারহাট পর্যন্ত দ্রুত একটি উড়ালপুল বা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করার বিষয়েও এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৷
এদিনের বৈঠকে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি এডিজি ট্রাফিক উপস্থিত ছিলেন ৷ বেআইনি পার্কিং রুখতে পুলিশের ভূমিকা আরও জোরদার করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ অন্যদিকে, পার্কিং নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের দিনই নবান্নে পুরমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷