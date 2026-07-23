বিধানসভায় ফের শোরগোল, এবার সরাসরি অধ্যক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ালেন কুণাল
শোভনদেব জানান, গতকাল বিধানসভায় ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়েই তিনি কথা বলতে চান। বুধবারের প্রসঙ্গ উঠতেই কড়া অবস্থান নেন অধ্যক্ষ।
Published : July 23, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও সরগরম রইল রাজ্য বিধানসভা। এদিনও বিতর্কের একেবারে কেন্দ্র বিন্দুতে ছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এদিন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর রীতিমতো তর্কাতর্কি শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে ওয়েলে নেমে আসেন শাসক ও বিরোধী শিবিরের বিধায়করা। শেষ পর্যন্ত তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এদিন বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে ক্রীড়া দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরুর কথা ছিল। অধিবেশন শুরু হতেই নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ান প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি অধ্যক্ষের কাছে কিছু বলার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অধ্যক্ষ তাঁর কাছে জানতে চান, তিনি ঠিক কী বিষয়ে কথা বলতে চাইছেন এবং তার জন্য কতক্ষণ সময় নেবেন। শোভনদেব জানান, গতকাল বিধানসভায় ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়েই তিনি কথা বলতে চান।
বুধবারের প্রসঙ্গ উঠতেই কড়া অবস্থান নেন অধ্যক্ষ। তিনি শোভনদেবকে থামিয়ে দিয়ে সরাসরি বলেন, "গতকাল যা ঘটার ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে আর নতুন করে কিছু আলোচনা করতে চাই না। গতকাল যা ঘটেছে এমন ঘটনা, বিধানসভায় অতীতে ঘটেনি। একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই কলঙ্কজনক অধ্যায় আর ফের করবেন না।" অধ্যক্ষের মুখে এই কথা শোনার পরেই তীব্র প্রতিবাদ জানান কুণাল ঘোষ। তিনি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষের মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। রথীন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর সরাসরি তর্ক শুরু হয়ে যায়। স্পিকারের উদ্দেশ্যে কুণাল ঘোষ বলেন, "নিজের স্বপক্ষে বলার অধিকার সকলেরই রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা অতীতেও ঘটেছে। এটা কলঙ্কজনক নয়।"
এই সময় কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে ধাক্কাধাক্কি করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন অধ্যক্ষ। যদিও কুণাল সেই অভিযোগ পত্রপাঠ অস্বীকার করেন। এরপরই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ কুণাল নিজের আসন ছেড়ে সোজা বিধানসভার ওয়েলে নেমে আসেন। তাঁকে ওয়েলে নামতে দেখে বিরোধী শিবিরের বিজেপি বিধায়কেরাও আর বসে থাকেননি। তাঁরাও একে একে ওয়েলে নেমে আসেন। সেখানে বিজেপি বিধায়ক রিতেশ তিওয়ারির সঙ্গে তীব্র বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় কুণালকে।
বিধানসভার অন্দরে তখন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষ উভয় পক্ষকেই শান্ত হওয়ার নির্দেশ দেন। সকলকে নিজেদের আসনে ফিরে যেতে বলেন তিনি। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আসরে নামেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজে ওয়েলে গিয়ে কুণাল ঘোষকে শান্ত করেন। এরপর তাঁকে বুঝিয়ে তাঁর নিজের আসনে ফিরিয়ে নিয়ে যান। প্রবীণ বিধায়কের এই হস্তক্ষেপে অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তবে গতকালের পর এদিনও কুণাল ঘোষকে কেন্দ্র করে বিধানসভার অন্দরে যে চরম অস্থিরতা তৈরি হল, তা অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকল।