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রাত 10টায় আবাস যোজনার 'সার্ভে'! কাটমানি তোলার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

অভিযোগ, এলাকার স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাতে পঞ্চায়েত আধিকারিকদের নিয়ে এসে নতুন করে সার্ভের নামে টাকা তোলার চেষ্টা করছিলেন ।

Awas Yojana survey
রাতে আবাস যোজনার 'সার্ভে' ঘিরে শোরগোল এলাকায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 1:52 PM IST

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মগরাহাট, 29 জুলাই: আবাস যোজনার সার্ভে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের নাজরা গ্রামের 124 নম্বর বুথ এলাকায় ৷

অভিযোগ, রাত প্রায় 10টা নাগাদ এক পঞ্চায়েত আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা রেজাউল শেখ গ্রামে সার্ভে করতে আসেন । বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হলে তাঁরা ওই দলটিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান । এরপর শুরু হয় তীব্র বচসা, যা একসময় হাতাহাতির পরিস্থিতিতে পৌঁছে যায় । ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ।

রাত 10টায় আবাস যোজনার 'সার্ভে'! কাটমানি তোলার অভিযোগে উত্তপ্ত নাজরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আবাস যোজনা ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অতীতে এলাকার এক প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বহু মানুষের কাছ থেকে কাটমানি ও অবৈধভাবে টাকা আদায় করেছিলেন । সেই অভিযোগের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে দাবি তাঁদের ।

অভিযোগ, রেজাউল শেখ রাতে পঞ্চায়েত আধিকারিকদের নিয়ে এসে নতুন করে সার্ভের নামে টাকা তোলার চেষ্টা করছিলেন । স্থানীয়দের প্রশ্ন, সরকারি সার্ভে দিনের পরিবর্তে রাত 10টার সময় কেন করা হচ্ছিল? এই প্রশ্নেরই জবাব চাইতে গেলে রেজাউল শেখ ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা শুরু হয় । পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ ।

খবর পেয়ে উস্তি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিলেও, অভিযোগ পুলিশ পৌঁছনোর আগেই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ও সার্ভে করতে আসা পঞ্চায়েত আধিকারিক এলাকা ছেড়ে চলে যান । এরপর গ্রামবাসীরা উস্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে রেজাউল শেখ, পঞ্চায়েত আধিকারিক সাবির মোল্লা-সহ আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । তাঁদের দাবি, আবাস যোজনার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, সরকার পরিবর্তনের পরও যদি একইভাবে তোলাবাজি ও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে, তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।

গ্রামবাসী ইসানুর গাজী বলেন, "রেজাউল শেখ আবাস যোজনার ঘর-সহ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীদের কাছ থেকে কাটমানি নিত । আমাদের কাছ থেকেও বেশ কয়েকবার আবাস যোজনা ঘর এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য টাকা নিয়েছিল । আমাদের নতুন সরকারের কাছে আবেদন, গুন্ডা দমন আইনে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক ।"

আরেক গ্রামবাসী মমতাজ বিবি শেখ বলেন, "আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে । কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি ঘর পাইনি ।"

মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শামিম আহমেদ বলেন, "বিষয়টি আমার নজরে এসেছে । সম্পূর্ণ ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

উল্লেখ্য, অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও সরকারি তদন্তে প্রমাণিত হয়নি । পুলিশ ও প্রশাসনের তদন্তের ওপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে ।

TAGGED:

CUT MONEY
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আবাস যোজনা
আবাস যোজনার সার্ভে
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